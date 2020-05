Název akce Drezurní závody Přerov

KDY: sobota 23. května od 9 hodin

KDE: Zemědělská škola, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

S možností od 11.5. pořádat závody zveme všechny jezdce na první letošní drezúrní závody, které se uskuteční na obtížnostech hobby i oficiálních soutěží.

Zdroj: DENÍK/Drahomír Stulír

Název akce Pat a Mat

KDY: do 11. června do 17 hodin

KDE: Stará radnice, Hranice

ZA KOLIK: zdarma



K vidění jsou originální scény z natáčení večerníčku, animační dílna s praxinoskopem, herna Na návštěvě u Pata a Mata nebo na fotokoutek. K vidění je také projekce filmu Pat a Mat ve filmu. Dozvíte se zajímavosti z historie natáčení filmu Pat a Mat. K výstavě jsou připraveny hry s motivem Pata a Mata a spousta dalšího..

Zdroj: Deník / Jan Karásek

Název akce Zbrašovské aragonitové jeskyně

KDY: od úterý 26. května každý den mimo pondělí od 9 do 16 hodin

KDE: Teplice nad Bečvou

ZA KOLIK: plné 130 korun, snížené 100 korun, děti do 15 let 60 korun

Prohlídka jeskyní jen s průvodcem. Do Zbrašovských aragonitových jeskyní se rezervace pro jednotlivce neprovádějí! Rezervace pro hromadné skupiny (nad 10 osob) je potřeba dohodnout telefonicky na čísle 581 601 866.

Zdroj: DENÍK/Liba Mátlová

Název akce Limetall – Zahradní slavnost

KDY: v pátek 29. května od 18 hodin

KDE: Letní scéna Staré střelnice V Hranicích pod širým nebem!

ZA KOLIK: 350 korun, vstupenky pouze on-line na portálu Ticketstream.cz. Kapacita omezena dle platných vládních opatření



První letošní živý koncert kapely Limetall na Letní scéně Staré střelnice v Hranicích pod širým nebem!

Zdroj: limetall.cz