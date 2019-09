Název akce Výstava hub

KDY: od 20. do 21. září od 9 do 17 hodin

KDE: Klub Teplo, Přerov

ZA KOLIK: 30 korun

Na tradiční výstavu hub mohou zamířit v pátek 20. a v sobotu 21. září do přerovského klubu Teplo milovníci houbaření. Na dvoudenní výstavu nosí houbaři úlovky přímo z lesa a jen loni mohli návštěvníci obdivovat přes tři stovky exponátů - kromě běžných druhů jedlých a jedovatých hub i některé vzácné exempláře.

„Součástí výstavy bude i letos několik přednášek. V pátek 20. září v 16 hodin seznámí přítomné s houbami Valašska známý mykolog Jiří Polčák. V sobotu 21. září si pak mohou lidé poslechnout dvě jeho přednášky - v 10 hodin na téma jedovaté houby a ve 14 hodin bude vyprávět o chráněných houbách,“ uvedl za pořadatele Jiří Šafránek. Na dvaadvacátou výstavu mají v pátek předškolní a školní třídy vstup zdarma.

Jiří Polčák je zkušený mykolog, který objevil v České republice několik vzácných druhů hub. „Před několika lety našel u Tovačova suchohřib, který ještě neměl ani české jméno. V Přerově našel čirůvku osténkatou, která je vzácná i v jižní Evropě a u nás ji do té doby nikdo nenašel. Její plodnice jsou uloženy v Národním muzeu v Praze,“ doplnil.

Také v Hostýnských vrších našel Jiří Polčák houbu, kterou museli vědci pojmenovat, protože šlo o nový druh na světě. Dostala jméno slzečník papouščí. „Po celou dobu výstavy může veřejnost využít i mykologickou poradnu, ve které odborníci určí druhy přinesených hub,“ řekl. Výstava bude přístupná v pátek od 9 do 19 hodin, v sobotu pak od 9 do 17 hodin.

Název akce Zažít Hranice jinak

KDY: 21. září od 13 do 20 hodin

KDE: Hranice, centrum

ZA KOLIK: zdarma



Hranice se už podruhé přidají k celorepublikové pouliční sousedské slavnosti! Prostor dostanou místní spolky i obyvatelé všech věkových kategorií a jejich nápady a dílny. Těšit se můžete na domácí občerstvení, živou hudbu i workshopy pro děti i dospělé. Akce se bude konat na Tř. 1. máje

Název akce Kdo si hraje nezlobí, aneb Z pekla štěstí

KDY: 21. září od 13 hodin

KDE: Hřiště Dukla, Hranice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Těšit se můžete na setkání s hlavními představiteli pohádky Z pekla štěstí, zábavnou show šaška Vikyho, průvod masek, prezentaci pejsků Chrti v nouzi, pekelný tanec s ohněm, fotokoutek, Karel Gott Cover v podání Honzy Mlčocha, ukázku sochařů, soutěže a hry. K poslechu i tanci zahraje DJ Dalis.

Název akce Cena města Přerova

KDY: sobota od 10 hodin

KDE: Střední zemědělská škola, Přerov

ZA KOLIK: zdarma



Přijměte pozvání na 21. ročník akce Cena města Přerova v parkurovém skákání.