Selské trhy

KDY: pátek 7. května od 11 hodin

KDE: Výstaviště Flora v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma

Vypravte se na oblíbené trhy, které nabídnou balkonové květiny, pečivo, mléčné výrobky, uzeniny a další dobroty od českých producentů. Selské trhy spojují krásné prostředí olomouckých Smetanových sadů s možností zakoupení prvotřídních produktů přímo z rukou poctivých farmářů, potravinářů a rukodělných výrobců. Konají se každý druhý pátek, a to až do 8. října.

Selské trhy za pavilonem A na olomouckém výstavišti FloraZdroj: Deník / Jiří Kopáč

Setkání s Madonou bez roušky

KDY: sobota 8. května od 10 hodin

KDE: www.projektpiombo.cz

ZA KOLIK: zdarma



Ponořte se prostřednictvím videa do krásy obrazu Sebastiana del Piomba. Komentář vás upozorní na zajímavé motivy a souvislosti s dílem spojené. Užijte si nenahraditelný zážitek při pozorování uměleckého díla z dočasně uzavřené Obrazárny olomouckých biskupů a arcibiskupů.

Poslední ročník Moraviánské padesátky

KDY: sobota 8. května od 7 hodin

KDE: start od kulturního domu v Hlubočkách-Mariánském Údolí

ZA KOLIK: startovné 20 korun



Odbor Klubu českých turistů Moravia Mariánské Údolí ve spolupráci s obcí Hlubočky zvou na poslední 50. ročník Moraviánské padesátky, legendárního turistického pochodu a cyklojízdy v oblasti Nízkého Jeseníku. Vydat se můžete na pěší trasu v délce 10, 15, 25 nebo 35 kilometrů, nebo na cykolotrasy dlouhé 35 a 50 kilometrů. Mládež do 15 let musí být v doprovodu rodičů nebo odpovědných vedoucích. V cíli na vás čeká medaile a pamětní list, občerstvení na trase a v cíli je zajištěno. Akce se koná za každého počasí.





Moraviánská padesátka.Zdroj: DENÍK/Petra Pášová

Bystřické selské trhy

KDY: neděle 9. května od 8 hodin

KDE: Zámecké náměstí ve Velké Bystřici

ZA KOLIK: zdarma



Vypravte se na náměstí plné stánků s jarním sortimentem. Nakoupit můžete sazenice, první výpěstky ze zahrad, zdravou výživou i dobroty z farem. Přijďte si obohatit svůj stůl, zásobit spižírnu nebo jen ochutnat. Trhy můžete navštívit do 12 hodin.

Koncert Olomouc barokní

KDY: čtvrtek 6. května od 19 hodin

KDE: YouTube kanál Moravské filharmonie Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Předehrou festivalu Dvořákova Olomouc je komponovaný pořad Olomouc barokní. Představí barokní krásu tří koncertních sálů v Olomouci a zazní v něm skladby nejvýznamnějších barokních skladatelů jako například G. F. Händela, A. Vivaldiho či J. S. Bacha. Užijte si večer s krásnou hudbou.

Pozvánka zde:

Zdroj: Youtube

PROSTĚJOVSKO

Čarodějné čtení pro malé i velké aneb Kouzlení, luštění i hádání

KDY: až do 3. června

KDE: vyplňovačku stáhnete hravě zde



Konec dubna se nesl ve znamení pálení čarodějnic. Téma využívá prostějovská městská knihovna v rámci nové soutěže pro děti. Vyplňovačku si můžete vyzvednout na dětském oddělení (ulice Vápenice 9), nebo si ji vytisknout z webu knihovny. Děti na ní čeká spousta zábavného luštění, hádání, poznávání a kouzlení. Všichni účastníci dostanou při odevzdání splněných úkolů malou odměnu. Ti, kteří odpoví na všechny otázky správně a splní všechny podmínky, budou zařazeni do slosování o pěkné ceny. Soutěž probíhá až do 3. června a je určena dětem do 15 let. Následně budou vylosováni tři výherci, jejichž jména budou zveřejněna na webu a Facebooku knihovny.

Čarodějnice v plumlovském kempu Žralok - 30. dubna 2019Zdroj: Deník / Karel Rozehnal

Ozdobte Láskovník - Mamkovník vyrobenými srdíčky

KDY: do pátku 7. května

KDE: ulice Sídliště Svobody 21, Prostějov



Den matek se kvapně blíží. Zapojte se do milé akce prostějovského Mateřského Cipísek a vytvořte svým maminkám přání plná lásky. Až do pátku 7. května můžete přijít ozdobit vyrobenými srdíčky strom Láskovník – Mamkovník před MC Cipísek (ul. Sídliště Svobody 21). Při nepřízni počasí se bude zdobit v prostoru pod střechou. Na Láskovník můžete pověsit vámi vyrobené srdíčko, třeba i s nějakým přáním. Na okolních stromech máte připraveno deset krátkých veršů k svátku maminek, které můžete podle obrázků doplnit. A nezapomeňte si dát pusu k svátku, a taky něco vyfotit a poslat k nám do redakce na e-mail: Iveta.MacikSimkova@denik.cz. Tak vše nejlepší maminky.

Hravé úkoly na cykloztezce z Prostějova do Kostelce

KDY: do úterý 11. května

KDE: začátek od železničního přejezdu u silnice směr Smržice (na konci Kostelecké)



Vydejte na další samoobslužnou stezku. Ta je tentokrát určená všem cyklistům. Trasa vede po cyklostezce z Prostějova do Kostelce na Hané a začíná u železničního přejezdu u silnice směr Smržice na konci Kostelecké ulice a končí u vlakového nádraží v Kostelci. Cestou na vás čekají zastavení s úkoly a zajímavé informace o krajině.

CyklostezkaZdroj: Pixabay.com

PŘEROVSKO A HRANICKO

Férová snídaně

KDY: v sobotu 8. května od 8 hodin

KDE: louka v parku Michalov v Přerově

ZA KOLIK: zdarma



Bohužel se jako v jiných letech nemůžete sejít tak, abyste si byli nablízku, ale každý si vybere své místo na veliké louce v nutné vzdálenosti od ostatních. Přineste si s sebou deku a snídani vyrobenou z místních nebo fair trade výrobků.

Míle pro mámu: Z pohádky do pohádky

KDY: v sobotu 8. května od 10 do 17 hodin

KDE: Laguna, Přerov

ZA KOLIK: startovné 50 korun za dítě



Připravena je zábavná trasa pro celou rodinu, v cíli bude připraven pamětní list a malá odměna.



Tradiční zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s názvem Míle pro mámu. Ilustrační foto.Zdroj: Deník /Vojtěch Podušel

Barevné putování s jehňátkem

KDY: do 18. května

KDE: Čekyňský kopec u Přerova

ZA KOLIK: zdarma



Připravena je tříkilometrová trasa plná zábavy a pohybu, je vhodná i pro kočárky, připraveno je devět stanovišť s různými úkoly.

Týden pro rodinu: Rodinná pohoda není náhoda

KDY: od soboty 8. do neděle 16. května

KDE: Zámecká zahrada v Hranicích

ZA KOLIK: zdarma



Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice pořádá dobrodružnou hru pro celou rodinu v Hranicích a okolí. Celkem bude připraveno pět stanovišť s úkoly a šifrou, jejíž úspěšní luštitelé budou zařazeni do slosování o ceny. Trasu můžete absolvovat najednou nebo v několika dnech. Je vhodná i pro kočárky. Start bude v Zámecké zahradě a další stanoviště budete postupně odkrývat. Více informací na www.hranice.dcpr.cz



Zrekonstruovaná zámecká zahrada v HranicíchZdroj: DENÍK/Bára Jestřebská

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Farmářské trhy

KDY: pátek 7. května od 8 hodin

KDE: Hlavní třída, Šumperk



Pod záštitou Okresní agrární komory Šumperk prodejci nabídnou řemeslné výrobky, konzervované potraviny, sirupy, koření, uzeniny, sýry, pečivo, ale také zeleninu. Konečně můžete, tak vyrazte na trhy a potěšte nejen své chuťové pohárky.

Rodinná hra Putování za ptačím zpěvem

KDY: do neděle 9. května

KDE: Bezručovy sady (park u kostela sv. Barbory), Zábřeh

ZA KOLIK: zdarma



Vyzkoušejte zábavnou hru Putování za ptačím zpěvem. Na každém stanovišti se seznámíte s jedním z našich ptáčků. Prohlédnete si obrázek a pomocí čtečky QR kódu v chytrém telefonu si můžete poslechnout ptačí zpěv. První stanoviště najdete u vstupu do kostela sv. Barbory. Pokud na závěr správně odpovíte na otázku, vyhrajete malou drobnost.



Červenka obecná.Zdroj: Dana Křenková

Otevřená nádvoří

KDY: sobota 8. května od 9 do 17 hodin

KDE: nádvoří Pavlínina dvora v Šumperku a nádvoří zámku Úsov



Nádvoří Pavlínina dvora v Šumperku láká na oblíbená autíčka, kolotoč, houpačky a mnoho dalšího. Nechybí ani vláček na vlastní pohon. Na zámku Úsov se pak seznámíte s historií hradu a zámku. Vypravte se na otevřená nádvoří, užijete si spoustu zábavy.

Pavlínin dvůr v ŠumperkuZdroj: s dovolením Vlastivědného muzea v Šumperku

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

ZLÍNSKÝ KRAJ

Oslava kvetoucích stromů - fotosoutěž

KDY: do 17. května

KDE: fotografie zasílejte na e-mail den.zeme@alcedovsetin.cz

Květen se nese ve znamení kvetoucích alejí, i soliterních stromů. Vyrazte do parků či volné přírody a vyfoťte tu krásu, dokud ji vítr zcela neodfouká a nezačnou se tvořit lahodné plody v podobě třešní, višní, hrušek či jablek. Zapojte se do 2. ročníku fotosoutěže vsetínského volnočasového střediska Alcedo, nazvanou příznačně - Oslava kvetoucích stromů. Své fotografie zasílejte na e-mail: den.zeme@alcedovsetin.cz do 17. května. Do předmětu e-mailu napište Oslava kvetoucích stromů a k uveďte:

název fotografie

jméno a příjmení

věková kategorie

telefonní kontakt

1. kategorie do 15 let

2. kategorie od 15 let

Z každé kategorie budou následně vybrány tři práce, které budou oceněny. Zasláním fotografie prohlašujete, že jste její autor/ka, a souhlasíte se zveřejněním a použitím k propagačním účelům ALCEDA.

Vernisáž a vyhlášení vítězů proběhne na facebooku a webu ALCEDA 21. května. O ocenění výherců vás budeme dále informovat. Kontaktní osoba: Lenka Novotná, 605 780 430, lenka.novotna@alcedovsetin.cz.

Sakury už rozkvétají.Zdroj: Jaroslav Kučera

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Pan Panpán | ŽIVĚ z Divadla loutek

KDY: neděle 9. května od 17 hodin

KDE: on-line na webu a facebooku Divadla loutek Ostrava



Pan Panpán je docela obyčejný pán. Ve svém bytě žije sám a žije docela obyčejný život. Ráno vstane, pustí si televizní rozcvičku, obleče se podle předpovědi počasí, vypije si kávu a jde do práce. Přijde z práce, nákup dá do ledničky, převleče se, umyje se a jde spát. A tak pořád dokola. Až jednoho rána vstane, pustí si televizi… a místo slečny od předpovědi počasí nějaký Hlavoun oznamuje, že nikdo nesmí vycházet ven! Pan Panpán zůstane doma. Zůstane sám. Sám se svými sny, které se nikdy neodvážil naplnit. Nastává zvláštní a výjimečný čas. Každodenní předměty ožívají, šedivý svět se stává barevným a fantazie prolamuje stěny uzavřeného bytu… Pan Panpán se vydává na cestu, na jejímž konci na něho čeká… princezna. V představení v režii Václava Klemense se představí Ondřej Beseda, Karolína Hýsková, Aleš Petrič a Karel Růžička.

Lašský poklad

KDY: od května do října

KDE: Kopřivnice, Štramberk, Příbor a Hukvaldy



Hru pro všechny generace připravila Lašská brána Beskyd na území všech čtyř obcí, které sdružuje. V Kopřivnici, Štramberku, Příboře a na Hukvaldech si tak budete moci od května do října 2021 zahrát outdoorovou zábavně-poznávací hru na osmi různých trasách. Na začátku května 2021 budou otevřeny první čtyři trasy, v každé obci po jedné. Následně budou na webu lasskypoklad.cz a na sociálních sítích Lašské brány Beskyd postupně zveřejňovány další připravené trasy. Více informací zde.



Hra pro všechny generace Lašský poklad.Zdroj: Město Kopřivnice