Užijte si babí léto návštěvou koncertu dvou rockových kapel, golfem, zažijte něco folkloru, nebo jen prostě zajděte na pivo.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Hana Masaříková

Název akce The Hall a So What!

KDY: pátek 27. září od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun

Koncert kapely The Hall, mladého seskupení z Olomoucka, které se kromě Indie rocku nebojí ani jiných hudebních žánrů a So What!, formace zralých hudebníků, v čele s leaderem Markem Samem Khestlem, kteří originálně zvládají covery známých světových kapel a to nejen rockových.