Cimbálová muzika Bača

KDY: v pátek 17. července od 18 hodin

KDE: nádvoří VIC, Kojetín

ZA KOLIK: zdarma

Hraje cimbálovka z Valašského Meziříčí

Jannis Band a Černý penicilin

KDY: v sobotu 18. července od 18 hodin

KDE: nádvoří VIC, Kojetín

ZA KOLIK: zdarma



Fanoušci rockové muziky se mohou těšit na rockenroll z Kojetína a rock z Tovačova

Night of Zeppelin a No Limit

KDY: v sobotu 18. července od 20 hodin

KDE: Divadelní klub Véčko, Přerov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



No Limit z Olomouce s programem Led Zeppelin Tribute. V druhé části zahraje Janis Joplin, Beth Hart, Laylu Zoe a další

Šermířské dny s Adoreou

KDY: v sobotu 18. a v neděli 19. července od 9 do 18 hodin

KDE: hrad Helfštýn

ZA KOLIK: Dospělí 50 korun, snížené vstupné 30 korun, děti do 6 let zdarma



Komponovaná vystoupení se scénickým šermem v podání špičkových účinkujících

Předhodová zábava

KDY: v pátek 17. července od 20 hodin

KDE: výletiště, Rakov

ZA KOLIK: neuvedeno



Kromě dobré muziky se skupinami Gradace a Neřeš se můžete těšit na točené pivo a občerstvení v podobě makrel, klobásek a bůčku z udírny

Šťastný nový rok

KDY: v pátek 17. července ve 21 hodin

KDE: výletiště, Skalička

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Promítání české komedie, kiosek bude otevřen od 19 hodin, v případě špatného počasí bude promítání v sokolovně

Neočekávaný dýchánek

KDY: v pátek 17. července od 18 hodin a v sobotu 18. července od 16 hodin

KDE: Karnola Hranice

ZA KOLIK: jeden den 150 korun, na oba dny 250 korun



Dvoudenní festival alternativní hudby napříč žánry. Zazní hudba od noisu přes punk až po elektroniku. Součástí doprovodného programu bude v sobotu od 10 hodin Graffiti Jam u Bečvy

Mia a bílý lev

KDY: v pátek 17. července od 21.30 hodin

KDE: Letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 50 korun



Film o přátelství člověka a bílého lva promítá Letní kino ve spolupráci s Charitou Hranice. Král přírody, majestátný lev jako ten nejlepší kamarád a domácí mazlíček? Proč ne? Jedenáctiletá dívka Mia se s rodinou přestěhuje na farmu v jižní Africe, kde se jí ve lví rezervaci splní dávný sen snad všech dětí světa. Dostane malého lvíčka, mládě vzácného bílého lva

X-tet

KDY: v neděli 19. července od 18 hodin

KDE: Zámecká zahrada, Hranice

ZA KOLIK: zdarma



X-tet je vokální kapela z Jindřichova Hradce. Hlavní složkou repertoáru se původně staly černošské spirituály. Nyní má skupina v repertoáru kromě spirituálů také písně swingové, folkové a sem tam se objeví i nějaká popovka

Odpoledne s dechovkou

KDY: v neděli 19. července od 15 do 19 hodin

KDE: výletište Na Rybníčku, Olšovec

ZA KOLIK: 100 korun



K poslechu zahraje myslivecká kapela Atlas, občerstvení zajištěno