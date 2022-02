Další tradiční poděbradská zabijačka je tu! První únorový víkend bude patřit všem dobrotám z pašíka, které si jen umíte představit. Jitrničky, jelítka, tlačenka, klobásky a spousta dalšího. K tomu cimbálová muzika. Prostě víkend, jak má být!

Zabijačkové hody.Zdroj: Deník / Barbora Burešová

Led Zeppelin night

KDY: sobota 5. února od 20 hodin

KDE: Bounty Rock Cafe, Olomouc

ZA KOLIK: 199 korun



Rockové peklo vypukne 5. února v olomouckém Bounty Rock Cafe. Ze Slovenska dorazí fenomenální kytarista René Lacko, který s kapelou Big Bang zahraje plno nesmrtelných skladeb z repertoáru Led Zeppelin. Přijďte zapařit i vy!

O pračlovíčkovi

KDY: neděle 6. února od 10 hodin

KDE: Divadlo Tramtarie, Olomouc

ZA KOLIK: vstupné 120 korun

Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp.

Anglie. Půvab záhadných hudebních příběhů

KDY: čtvrtek 3. a v pátek 4. února od 18 hodin

KDE: Reduta Olomouc

ZA KOLIK: 120 až 290 korun



S Moravskou filharmonií Olomouc vystoupí ve čtvrtek 3. a v pátek 4. února mezinárodně uznávaný mladý český tenorista Petr Nekoranec. V jeho podání zazní písňový cyklus Iluminace Benjamina Brittena, který orámuje předehra k opeře Oberon Carla Marii von Webera a variace Enigma Edwarda Elgara. Besedy s umělci začínají vždy v 18.00 hodin v Mozartově sále, navazující koncert se koná od 19.00 hodin v Redutě. Informace o vstupenkách jsou k dispozici na www.mfo.cz.



Tenor Petr Nekoranec.Zdroj: Miloš Šálek

PROSTĚJOVSKO

Sobotní podvečer s kytarou

KDY: sobota 5. února od 18 hodin

KDE: kavárna Avatarka, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Na poklidný podvečer s kytarou se můžeme těšit v sobotu od 18 hodin. V kavárně Avatarka vystoupí Mila a Tomáš Mohr, kteří zahrají skladby ze svého repertoáru. Tak neváhejte a hoďte alespoň na chvilku starosti za hlavu poslechem kytarové hudby.

Tradiční řecká kuchyně

KDY: čtvrtek 3. února od 17 do 18 hodin

KDE: Mozaika Prostějov, Raisova 1159, Prostějov

ZA KOLIK: 50 korun



Rodilý Řek se svou českou manželkou nás naučí, jak připravit některý z tradičních řeckých salátů a jak připravit sudzukakia v rajčatové omáčce s pečenými brambory. Ochutnávku řecké kuchyně zakončí malá sladká tečka. Přijďte labužírovat i vy!

Lyžovačka v Kladkách

KDY: pátek 4., sobota 5. a neděle 6. února, každý den od 9 do 21 hodin

KDE: Ski Kladky

ZA KOLIK: děti od 150 do 300 korun, dospělí od 200 do 420 korun

Podmínky příznivé, počasí krásné, nic nebrání tomu, abxchom si o víkendu nemohli vyjet na kladecký ledovec. V provozu je dětské lano a na vrchol nás vyveze poma. Aktuálně se lyžuje bez front.

Lyžování v Kladkách. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Hana Nevrlá

PŘEROVSKO A HRANICKO

Výstava Jakuba Nováka

KDY: do 13. března, otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 12.30 a od 13 do 16 hodin, v neděli do 17 hodin

KDE: Galerie Synagoga, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Jakub Novák alias Kubrt pochází z Bukovan poblíž Kyjova. V roce 2012 absolvoval Fakultu umění na Ostravské univerzitě. Navštěvoval Ateliér grafiky u profesora Eduarda Ovčáčka a docenta Marka Sibinského. Jakub Novák se ve svých projektech vztahuje k otázkám tradic, řádu, dobových a generačních rozdílů. Klade si otázky, zda lokální hodnoty mají v současnosti s globálním uvažováním svou relevanci, zdali nejsou zapouzdřeny samy v sobě, nestaly se pouhým sentimentem nebo snad neslouží jen jako forma útěku do relativního bezpečí v rámci provozu světa kolem nás.

Vernisáž výstavy Jakuba Nováka v Galerii Synagoga v Hranicích.Zdroj: Jiří Necid

Dětský karneval u Jelena

KDY: sobota 5. února od 14.30 hodin

KDE: Restaurace u Jelena, Hranická 109, Drahotuše



Pro děti je připravena diskotéka, tombola a zábavné hry. Nutná rezervace na tel. čísle 604 452 102 nebo v restauraci.

Krmit či nekrmit?

KDY: sobota 5. února od 9.30 hodin

KDE: Sokolovna, Přerov

Ornitologická exkurze kolem řeky Bečvy a Laguny s Martinem Vymazalem ke Dni mokřadů, nejen o krmení vodních ptáků ve městě, sraz v 9.30 hodin u přerovské Sokolovny.

Exotické trhy

KDY: neděle 6. února od 10 hodin

KDE: Obchodní centrum Galerie Přerov, Přerov



Prodej exotického ovoce, koření, kávy, čaje a marmelád.



Exotické ovoceZdroj: Deník/Jiří Louda

ŠUMPERSKO A JESENICKO

O princezně, Luciášovi a makových buchtách

KDY: sobota 5. února od 15 hodin

KDE: Kulturní dům Mohelnice

ZA KOLIK: 70 korun

Pohádka vypráví o princezně Albertině, která by se ráda vdávala a o čertovi Luciášovi, vrchním správci pekelného nepořádku, který si hledá nevěstu. Zvítězí peklo anebo láska? Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, že odvaha, malý čin a laskavá mysl umí dělat opravdové zázraky.

Pohádkový karneval v Bludově

KDY: sobota 5. února od 15 hodin

KDE: Kulturní dům Bludov

ZA KOLIK: 50 korun, zdarma můžou projít všichni, kdo budou mít na sobě masku



Na sobotním karnevalu v Bludově se můžeme těšit na písničky, které prostřídají pohádkové soutěže, a navíc přijede i balonkový klaun. Děti si budou moct zasoutěžit i s rodiči. Kromě krásného odpoledne s Divadlem Kejkle si děti odnesou ceny ze soutěží a balonek. Karneval začíná v 15 hodin. Ti, kteří dorazí v masce, budou mít vstup zdarma. Ostatní zaplatí 50 korun.



ilustrační fotoZdroj: archiv Deníku

Kdo je tady ředitel

KDY: sobota 5. února od 19 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: od 320 do 360 korun

Co takto sobotní večer se skandinávskou komedií z prostřední nadnárodní firmy, kde každý ředitel musí být tak trochu také herec. Přijďte si zpříjemnit víkend pěkným divadelním představením.

Rock Point Skialp and Ski race

KDY: sobota 5. února od 10 hodin

KDE: areál Kraličák, Jeseníky



Celodenní program zahrnuje testování skialpového vybavení, testování sjezdových lyží a závody ve slalomu pro malé a velké závodníky. Návštěvníci si budou moci také vyzkoušet práci s lavinovými vyhledávači. To vše v příjemném prostředí plném sněhu, s hudbou, soutěžemi a moderováním celého dne. Další informace a online registrace do závodu na webu: www.skialpandskirace.cz Ilustrační foto.Zdroj: Se souhlasem Petry Křížkové