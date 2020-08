Z deníku malého táborníka

KDY: do 15. listopadu, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Muzeum Komenského, Přerov

ZA KOLIK: 20 korun

Muzeum Komenského připravilo hravou letní výstavu Z deníku malého táborníka – nejen všechny děti se na ní naučí zásady pobytu v přírodě, tábornické dovednosti a hry, poznávání fauny a flóry, orientaci v mapách a terénu, užijí si napínavou stopovačku s odměnou. To vše na táborníky čeká v historickém sále přerovského zámku.

Factory Friday ep. 3

KDY: v pátek 31. července od 16 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 50 korun

Letní seriál odpoledních mejdanů pokračuje. Těšit se můžete na pestrý hudební program, vychlazené pivo, osvěžující drinky a něco dobrého na zub.

Letní kino: Tlapková patrola – Vždy ve střehu

KDY: v pátek 31. července od 21 hodin

KDE: Letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun

V Adventure Bay se schyluje k velkolepému automobilovému závodu, Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma a Skye dokonce pomáhaly postavit okruh. Společně pak tlapky vytvořily servisní technický tým pro svého oblíbeného šampióna a těší se, že mu pomohou k vítězství. Jejich závodnický hrdina se ovšem nešťastnou náhodou zraní, nemůže řídit a s prosbou, aby jel závod místo něj, se obrátí na svého největšího obdivovatele a fanouška – na Marshalla!! Marshall tak musí překonat nedostatek sebevědomí a soutěživosti a zkusit si splnit sen stát se nejrychlejší tlapkou a závodníkem. Závodnický film pak doplní i dvě nejnovější epizody, ve kterých si tlapky zkusí poradit s utrženým obrovským balónem a taky je čeká jedno pavoučí dobrodružství. Úkolů je více než dost, takže tlapky vzhůru do akce!

100 let od založení Sokola ve Velké

KDY: v sobotu 1. srpna od 16 hodin

KDE: sokolská zahrada, Velká

ZA KOLIK: zdarma

Oslava výročí 100 let od založení místní jednoty, se bude konat v sobotu 1. srpna od 16 hodin v sokolské zahradě. Oslavy zahájí Hudecká muzika a cvičenci Sokola. V 19 hodin vystoupí Revival Karel Gott Jana Mlčocha, který je považován za jednoho z nejlepších revivalů tohoto umělce. Následovat bude až do ukončení Country kapela Gympleři Vsetín.

Na dětech záleží

KDY: v neděli 2. srpna od 14 hodin

KDE: Areál sportu, Kozlovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Další ročník charitativní akce Sportovcům a muzikantům na dětech záleží aneb Větší než velká výzva zahájí v neděli 2. srpna ve 14 hodin. Letos v areálu sportu v Kozlovicích vystoupí Pavel Novák & Black Rose, Pirillo a Kameron.

Zahradní slavnost

KDY: v neděli 2. srpna od 16 hodin

KDE: Ornis, Přerov

ZA KOLIK: 80 korun, děti 40 korun

Tradiční, již dvanáctá zahradní slavnost představí netradiční formou aktivity Ornisu. Kromě prohlídky zvířat ze záchranné stanice se mohou návštěvníci těšit na Divadlo Já to jsem, které se v 16.20 představí Eliščiny pohádky a v 17.30 svým koncertem v trávě potěší Václav Koubek.