Nejstarší regionální půlmaraton z dílny RunCzech se bude konat po dvanácté! Nenechte si letos ujít oblíbené proběhnutí Smetanovými sady, kde každoročně vítají běžce davy diváků. Závod startuje z Horního náměstí, kterému dominuje Sloup Nejsvětější Trojice a radnice. Délka trasy je 21,0975 kilometru.

Veletrh zdraví

KDY: pátek 17. a sobota 18. června, každý den od 9 do 18 hodin

KDE: Pevnost poznání, 17. listopadu 939/7, 779 00 Olomouc

ZA KOLIK: dospělí 145 korun, snížené 115 korun



Návštěvníci budou mít možnost nechat si vyšetřit pigmentová znaménka, změřit tuky a cukry v těle, zjistit svoji krevní skupinu. Zeptat se odborníků na otázky týkající se reprodukce, dentální hygieny, alergie, správného mytí rukou, dárcovství krve nebo toho, jak stárne naše tělo. Zájemci si budou moci vyzkoušet také resuscitaci a umělé dýchání u miminka. Tak přijďte a zjistěte o sobě něco nového i vy!

Rocková Horka

KDY: sobota 18. června od 15 hodin

KDE: areál Sokol, Horka nad Moravou

ZA KOLIK: 350 korun v předprodeji, 450 korun na místě

Rocková Horka se v letošním roce konečně dočká zasloužených oslav 10. narozenin. Tentokrát se můžete těšit na 3 české autorské kapely a 3 tribute/revival kapely světových rockových legend. Vrcholem festivalu bude vystoupení české rock-metalové legendy CITRON. Vystoupí tyto kapely: HAZYDECAY, Led Zeppelin Night Revival, Stracené Ráj, AEROSMITH tribute (Eros Myth EU), CITRON, Whitesnake Revival.

Promenádní koncerty

KDY: neděle 19. června od 16 hodin

KDE: Smetanovy sady, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte si užít odpoledne do Smetanových sadů. Ty se v neděli 19. června od 16 hodin rozezní krásnými melodiemi. Tentokrát sady oživí Dechový orchestr Konzervatoře Evangelické akademie.

PROSTĚJOVSKO

Kempfest Plumlov

KDY: sobota 18. června od 15 hodin

KDE: ATC Žralok Plumlov

ZA KOLIK: v předprodeji 190 korun, na místě 240 korun

První ročník rodinného festivalu je tady! Kempfest se ponese v duchu nejen lidových písní, které zazpívá Vašek Řihák za doprovodu cimbálové muziky, představí se i Pavel Špirka nebo Elly Jay. Na závěr zahraje folkrocková kapela Moravians se svými frontmany Eliškou Bučkovou a Vaškem Řihákem. Občerstvení je samozřejmostí.

Oslavy 100 let SDH Čelechovice na Hané

KDY: sobota 18. června od 13 do 2 hodin

KDE: Čelechovice na Hané

ZA KOLIK: zdarma



Sbor dobrovolných hasičů obce Čelechovice na Hané slaví 100 let! Přijďte toto jubileum oslavit společně s nimi. Připravený je bohatý program. Ve 13 hodin proběhne svěcení nového praporu, následovat bude slavnostní průvod obcí, oslava v areálu sokolovny a chybět nebude ani ukázka zásahu jednotky, tombola, taneční zábava a akci zakončí velkolepý ohňostroj.

Setkání se studánkami

KDY: sobota 18. června od 9.35 hodin

KDE: sraz v 9.35 v Seloutkách na autobusové zastávce

Vycházka nejen pro rodiny s dětmi ze Seloutek do Domamyslic kolem několika studánek. Cestou nás čekají hravé aktivity pro děti i informace o studánkách pro dospělé. Společně studánky vyčistíme a případně upravíme jejich okolí. Vycházka se ukončí kolem 13. hodiny v Domamyslicích u autobusové zastávky MHD. Délka trasy je 6 km.

Burger rock fest

KDY: sobota 18. června od 15 hodin

KDE: pláž u Vrbiček, Plumlovská přehrada

ZA KOLIK: v předprodeji 150 korun, na místě 200 korun



Koncert na pomoc Ivovi a Davidovi Dostálovým se koná už tuto sobotu na Plumlovské přehradě. Pláž U Vrbiček zažije pravý rockový nářez v doprovodu těch nejlepších burgrů a skvělé muziky! O hudební pecky se postará známá skupina Keks a revivalové skupiny Deep Purple, STZ, Uriah Heep, Suzi Quatro a 19 rumů.



HRANICKO A PŘEROVSKO

Gulášrockfest Hranice

KDY: sobota 18. června od 12 do 22 hodin

KDE: Areál před letním kinem , Hranice

ZA KOLIK: dospělí: 150 korun, děti zdarma

Těšit se můžete na celodenní soutěž ve vaření kotlíkových gulášů s níž bude současně probíhat klání o nejlepšího jedlíka. Vítěz může získat víkendový pobyt pro dvě osoby v Maďarských lázních a připravena je spousta dalších cen. Kromě guláše zdarma na vás čekají další gastrospeciality jako jsou steaky, langoše, bramboráky, ražničí. K pití pak různé nápoje od piva až po Kofolu. Po celý den bude pro děti k dispozici skákací hrad, malování na obličej a nafouknuté heliové balónky. O hudební doprovod se postará ženská metalová skupina Loretta a kapela Neřeš. Večer vystoupí revivalová kapela VaŤáK – The Best Kabát Revival se svou dvouhodinovou show.

Helfštýnské ateliéry s knižními trhy

KDY: sobota 18. června od 9 do 18 hodin

KDE: Hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: dospělí 80 korun, žáci ZŠ, studenti a důchodci 40 korun, děti do 6 let zdarma, rodinné (2 dospělí + max. 3 děti) 150 korun



Přehlídka profesí Muzea Komenského v Přerově přímo na hradě Helfštýn – pro malé i velké návštěvníky. Těšit se můžete na archeologický koutek, ornitologickou sekci, výtvarný ateliér, konzervátorskou dílnu, kovárnu, koncerty a inscenované čtení. Celý den také probíhají tradiční helfštýnské Knižní trhy, během kterých si návštěvníci mohou rozšířit domácí knihovnu o knižní novinky i díla z hradního antikvariátu. Představíme také malá nakladatelství, která vám možná dosud unikala.

25. slavnosti města Potštát

KDY: od pátku 17. do neděle 19. června

KDE: hřiště, Potštát

ZA KOLIK: vstupné je 200 korun v předprodeji, na místě 300 korun

O víkendu 17. až 19. června se uskuteční 25. slavnosti města Potštát na hřišti. Specialitou slavností bude býk na grilu. Doprovodný program bude tvořit fotobudka, malování na obličej, ukázka agility, vodní atrakce a skákací hrady.

Pátek 17. června

20.00 DJ Petr

Sobota 18. června

14.00 Zahájení slavností starostou města

14.15 Vystoupení ZŠ a MŠ, ZUŠ Potštát

15.30 Loutkové divadlo pro děti

16.00 Cimbal Hell Band

18.30 Loretta

20.30 UDG

22.30 ŠKWOR

24.00 Dilated

Neděle 19. června

10.00 Mše svatá v dolním kostele – Boží tělo

Víkend na zámku v Hustopečích nad Bečvou

KDY: sobota 18. a neděle 19. června od 10 hodin

KDE: Zámek Hustopeče nad Bečvou



Víkend plný zážitků zažijete na zámku v Hustopečích nad Bečvou. Po celý víkend je připravený pestrý program pro malé i velké.

Nádvoří zámku:

• dílničky pro šikovné ručičky: malování na textil, malování na kamínky, lepení, stříhání, výroba postaviček a domečků z papíru a další

• malování na obličej

• pohybové aktivity pro děti: skákání panáka, ruce nohy, házení kroužků na tyč, lovení ryb a další

• tvůrčí aktivity pro každého: skládání puzzle, kvízy a další

• Burza knih, pro jednoho je konkrétní kniha odpad, pro jiného poklad. Přijďte se podívat, jestli nenajdete ten svůj. Odlož svoje staré a nepotřebné knihy na hustopečském zámku

• v sobotu večer po setmění letní kino: Tajemství staré bambitky 2

• prodejní stánky

• kavárna Husté Café, hustopečská káva, nealko nápoje, drobné občerstvení

• pivní speciály od Pivovaru CHORS Černotín

Filmové muzeum:

• Fotíme dírkovou komorou

• Staň se temnokomorníkem, vyrob si fotogram

• Výstava filmové a fotografické techniky

Výstavní síň Konírna:

• Svět pohádek a fantazie hustopečské spisovatelky a malířky Martiny Urbanové

• Pohádkové postavičky a omalovánky

• Autorské čtení, autogramiáda

• Poslechový koutek audiopohádek

• Výstava obrazů – maleb

Zámecký park:

Pouťové stánky a atrakce pro malé i velké: labutě, obrovská houpačka v podobě lodě, řetízkový kolotoč, střelnice, dětský kolotoč, nafukovací hrad, trampolína a další.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Hudba bez hranic

KDY: pátek 17. a sobota 18. června

KDE: Dolní Studénky, Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 390 korun a v den akce 490 korun

Legendární kapela Olympic vystoupí v pátek 17. června v Dolních Studénkách. Zahájí festival Hudba bez hranic, který na Šumpersko o třetím červnovém víkendu přiveze řadu hudebních a tanečních vystoupení. Samotné vystoupení Olympicu začne v devět hodin večer. Olympicům bude od 19 hodin předskakovat rock'n'rollový BroumBand, večer ukončí The Reason. Hlavní program pořadatelé přichystali na sobotu 18. června. V Dolních Studénkách a Šumperku se představí zhruba čtyři stovky účinkujících. Kolem půl desáté dopoledne projdou dechové hudby s mažoretkami centrem Šumperka a následně budou koncertovat na Točáku“ a v parku u sovy před vlastivědným muzeem. Odpoledne se program přesune do Dolních Studének, kde od 13.45 projde obcí paprskový průvod. Na něj po čtrnácté hodině navážou vystoupení jednotlivých účastníků festivalu z Česka, Slovenska, Slovinska a Polska v místním kulturním areálu. Sobotní večer vyvrcholí unikátním Koncertem filmové hudby s videoprojekcí v podání Dechového orchestru Zábřeh, jeho sborem a sólisty. Festival a celý večer završí velkolepý ohňostroj.

K pramenům Jeseníků do Branné

KDY: sobota 18. června, celodenní akce

KDE: Branná

ZA KOLIK: zdarma



Vodárna z 20. století, Mariánský pramen nebo místní pivo. To budou hlavní cíle návštěvníků, kteří v sobotu 18. června zamíří na akci K pramenům Jeseníků do Branné. Od 14 hodin se navíc v Branné bude konat regionální jarmark a milovníci historie se zase mohou vydat na prohlídku zdejšího zámku ve 14, 16 a 18 hodin. O jídlo a gurmány se postará wellness centrum Kolštejn.

Cyklón Alleycat

KDY: sobota 18. června, start v 15 hodin

KDE: sraz ve 14 hodin před kavárnou Pikola, Šumperk

ZA KOLIK: startovné minimálně 50 korun bude věnováno na dobročinné účely

Již 8. ročník cyklistického orientačního závodu je tady! Trasu závodu se účastníci dozví po startu. Úkolem bude v co nejkratším čase objet stanovené checkpointy. První v cíli vyhrává. Závodit můžou ženy i muži. S sebou si nezapomeňte helmu a pro jistotu u zámek na kolo. Cyklozávod je součástí Cyklu Pikola, série pěti městských závodů na kole v Šumperku, Olomouci a Brně.

Kiwi vynálezce

KDY: neděle 19. června, začátek v 16 hodin

KDE: hradní nádvoří, areál společnosti TALORM, Masarykovo náměstí, Zábřeh

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 90 korun, v den akce 120 korun



Pohádka o tom, že každý z nás je dobrý v něčem jiném, a také o tom, že nejlepší je být sám sebou. Interaktivní dětské představení Divadélka s radostí. Představení trvá 50 minut a pohádka je vhodná pro děti od 3 let.

