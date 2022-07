Slavnosti Olomouc KDY: pátek 15. července od 16 hodin a sobota 16. července od 13 hodin KDE: Korunní pevnůstka, Olomouc ZA KOLIK: jednodenní vstupenky stojí 590 korun, dvoudenní 890 korun. Pro děti od 7 do 14 let a ZTP stojí jednodenní vstupenky 350 korun a dvoudenní 590 korun. Děti do 6 let jsou zdarma

Nový multižánrový festival Slavnosti Olomouc proběhne 15. a 16. července v areálu Korunní pevnůstky. Premiérové Slavnosti Olomouc odstartují svou ohnivou show Rybičky 48, Harlej nebo Kapitán Demo. V sobotu potěší rockery kapely Škwor a Walda Gang. Užijete si také koncerty Vypsané fixy, No Name, Pokáče nebo Polemicu.

Kapitán Demo.Zdroj: Miloš Šálek

Depáso Company: La Trottola

KDY: pátek 15. července a sobota 16. července, oba dny od 18 hodin

KDE: Dolní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Dvojice z Itálie a Chile představuje vzdušnou show, při níž člověk žasne nad zázraky závěsné akrobacie. Dvě postavy vzdorují gravitaci, rotují vzduchem jako právě roztočená káča, nechají se unášet svou hybností a čelí obtížím při překvapivé volbě každého nového pohybu. Zkoumají a ochutnávají velká tajemství, odpoutáni od země. Délka představení je 30 minut.

Burácení v Údolí

KDY: sobota 16. července, sraz do 9 hodin, start od 10 hodin

KDE: Kulturní dům Na Letním, Hlubočky

ZA KOLIK: startovné je stanoveno na 300 korun za vozidlo + 250 korun na každou osobu za oběd a občerstvení během dne. Platba v hotovosti při registraci. Vstup pro návštěvníky je zdarma

Slyšíte nebo spíš cítíte to taky? To do Hluboček přijíždí veteráni! Tento rok bude navíc k vidění i nová kategorie historická hasičská auta a můžeme se těšit i na tradiční Jízdu pravidelnosti do vrchu Posluchov. V 15 hodin se veteráni projedou i po obci Hlubočky a svou jízdu zakončí u Domova seniorů Hrubá voda. Akce je určena pro předem přihlášené majitele automobilů i motocyklů do roku výroby 1968.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/František Berger

Rockové léto

KDY: sobota 16. července od 11 hodin

KDE: Červenka u Litovle

ZA KOLIK: 450 až 550 korun



Již tradiční benefiční festival v Července, jehož výtěžek jde na pacientský onkologický program startuje tuto sobotu. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost podpořit myšlenku pomoci lidem, kterým zkomplikovalo život onkologické onemocnění. Svou účastí tak získáte dobrý pocit z akce plné nevšedních zážitků i vystupujících kapel. Na akci vystoupí: Ortel, Alžběta, Sarkonia, Roxor, Obereg, Porta Inferi a poprvé heavy/power metalová kapela Donor a brněnská hard rocková kapela Aldabra. Všichni účinkující opět vystoupí bez nároku na honorář. I letos se můžete těšit na fascinující vizuální efekty, tentokrát to bude Ohňová show Radima Lisického. O další zábavu i poučení nejen pro děti, se postarají šermíři a divadelníci Bandiere e Spade – Prapory a meče. Představení bude plné tradičních italských létajících praporů a precizního šermu. Na festivalu bude neomezená degustace piva z českých a moravských minipivovarů. Samozřejmostí bude i bohaté občerstvení a rovněž i program pro děti. Výtěžek benefiční akce bude směřovat stejně jako v minulých letech ARCUS – onko centrum, z.s., které poskytuje na území celé České republiky pomoc lidem, kteří onemocněli některým z mnoha zhoubných nádorových onemocnění.

PROSTĚJOVSKO

Koncert Ilony Csákové v Plumlově

KDY: pátek 15. července, od 18 do 23 hodin

KDE: Hotel Plumlov, Mostkovice 980, Plumlov

ZA KOLIK: 590 korun

Ilona Csáková zavítá do Plumlova. Těšit se můžete na její koncert, který se uskuteční na Hotelu Plumlov v pátek 15. července. Přijďte si i vy zpříjemnit páteční večer trochou hudby a zábavy.

Ilona CsákováZdroj: Profimedia

Letní kino: Mimořádná událost

KDY: pátek 15. července od 21.30

KDE: Zámek Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov

ZA KOLIK: 100 korun



Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? Na tuto otázku se ve svém filmu Mimořádná událost snaží odpovědět režisér Jiří Havelka. Na tuto českou komedii se můžeme přijít podívat v pátek 15. července do letního kina na Zámek Prostějov.

Van & Truck show

KDY: od pátku 15. do neděle 17. července

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

Již 9. ročník láká především na sobotní program, který odstartuje v 10 hodin. Těšit se můžete na soutěž v páce, tahání trucku na laně, sexy myčku, pěnu i ohňostroj. Po celý den jsou pro děti připravené zdarma doprovodné aktivity.

Van & Truck Show 2021 v plumlovském kempu Žralok, 24. 7. 2021Zdroj: DENÍK/František Berger

Prázdninové prohlídky Zámku Brodek u Prostějova

KDY: sobota 16. července a neděle 17. července od 13 do 17 hodin

KDE: Zámek Brodek u Prostějova



Zámek Brodek u Prostějova je jedním ze zámků v České republice, který není veřejnosti zpřístupněný pořád. Pro své návštěvníky si připravil prázdninové prohlídky na víkend 16. a 17. července, a to od 13 do 17 hodin v každou celou hodinu. Součástí prohlídky je autentický audiozáznam předešlého majitele Richarda Belcredi, uslyšíte, jak prchal za hranice, pomáhal pašovat zakázanou literaturu do českých zemí, jak se stal atentát na Radio Svobodná Evropa a mnoho dalšího!

HRANICKO A PŘEROVSKO

Pocta Haně Hegerové

KDY: pátek 15. července od 18 hodin

KDE: Zámek Tovačov

Koncert písní Hany Hegerové v podání zpěvačky Dany Chytilové, na klavír doprovází Karel Linhart se skupinou.

VŠECHfest2022

KDY: sobota 16. července od 12 hodin

KDE: Pastevník, Všechovice

ZA KOLIK: 650 korun, děti do 10 let zdarma, VIP vstupenka 2500 korun



VŠECHfest 2022 vypukne už tuto sobotu. Brány areálu na Pastevníku se otevřou od 12 hodin, těšit se můžete na Simu, Dogu, Mirai nebo Djane Sabinu.



Kapela Doga.Zdroj: Deník / Zdeněk Hejduk

11. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše

KDY: sobota 16. července od 10 hodin

KDE: výletiště u sokolovny, Skalička

ZA KOLIK: 120 korun

Vaření kotlíkového guláše ve Skaličce vypukne tuto sobotu na výletišti u sokolovny, od 10 hodin bude prezentace soutěžících, od 11 pak započne samotné vaření. K poslechu zahraje DJ, připravena je soutěž o hodnotné ceny a bohaté občerstvení zajištěno.

Soutěž O Zlatou vařečku 2019 ve vaření kotlíkového guláše ve Skaličce.Zdroj: Deník / Liba Mátlová

Folklorní hodové slavnosti

KDY: neděle 17. července od 14 hodin

KDE: za kulturním domem, Troubky

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Folklorní hodové slavnosti lákají v neděli 17. července od 14 hodin do Troubek. Za kulturním domem vystoupí folklorní soubory:

• Klas Kralice

• Hatě Tovačov – děti

• Hanácké sóbor Kroměříž

• Kosíř Kostelec na Hané

• Pantlék Němčice na Hané

• Kosíř Kostelec na Hané – děti

• Bobule Olomouc– pěvecký sbor

• Ženy StrHané Velká Bystřice– pěvecký sbor

• Hanáček Troubky – děti

• Hanák Troubky

Po programu budek tanci a poslechu hrát dechová hudba Věrovanka.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Kniha v lázni

KDY: pátek 15. července od 18 hodin

KDE: dvorek Městské knihovny T. G. Masaryka, Šumperk

ZA KOLIK: 100 korun

Pár stránkami si zalistujete na literárním festivalu autorského čtení. Ten se uskuteční v pátek 15. července od 18 hodin v Městské knihovně Šumperk. Těšit se můžete na Petra Borkovce a jeho autorské čtení, které bude spojené i s besedou.

Večerní rozhledy z radniční věže

KDY: každý pátek v červenci a srpnu od 19 do 22 hodin

KDE: radniční věž v Šumperku, nám. Míru 1

ZA KOLIK: dospělí 30 korun, děti od 6 do 15 let 10 korun, studenti a důchodci 20 korun, děti do 6 let zdarma



Z ochozu šumperské radniční věže, která je ve výšce 27 metrů, se nabízí nádherný výhled na město z ptačí perspektivy a také na masív Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou Moravy Pradědem. Do radnice vede vstup bočním vchodem od morového sloupu.



Radnice v ŠumperkuZdroj: Deník/Petr Krňávek

Andělárium, galerie pod širým nebem

KDY: zahájení a vernisáž v sobotu 16. července ve 13 hodin

KDE: louka v obci Rejchartice

ZA KOLIK: zdarma

Cílem sochařského sympozia je vytvoření unikátní umělecké sbírky soch andělů, kteří jsou osazováni na louce v Rejcharticích, ale i v příměstském lese na stezkách vedoucích ze Šumperka do Rejchartic. Tentokrát se na toto sochařské sympozium můžete těšit od 13. do 16. července s tím, že v sobotu 16. července se uskuteční vernisáž. Cílem této akce je vytvoření nového turistického cíle v Šumperku. Andělské sochy totiž na místě zůstávají.

Podhůřím Jeseníků

KDY: pátek 15. a sobota 16. července

KDE: Katolický dům, Zábřeh



Orel jednota Zábřeh pořádá už 24. ročník turistického a dálkového pochodu Podhůřím Jeseníků. Pro ,dálkoplazy' začíná pochod noční 50km trasou již v pátek 15. července ve 20 hodin. Denní trasy – 50, 35, 25, 10 km – mají start stanoven na sobotu 16. července mezi 6 až 9 hodinou. Pro zájemce cykloturistiky jsou dvě trasy – 27 a 50 km. Start i cíl všech tras je v Katolickém domě Zábřeh.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Mistrovství ČR a SR v rýžování zlata

KDY: pátek 15. až neděle 17. července

KDE: Zlatokopecký skanzen, Zlaté Hory

Tradiční soutěž v rýžování zlata ve Zlatých Horách na Jesenicku startuje už tento pátek. Registrace závodníků je od 9 do 20 hodin. Od 18.30 zahraje hudební skupina California. Mistrovství ČR a SR zahájí v 19 hodin slavnostní průvod v areálu závodiště za účasti zlatohorské gardy. Od 20 hodin se můžete těšit na skupinu CountrIo. Základní a semifinálová kola v rýžování zlata vypuknou v sobotu od 9 hodin. V 18.30 vystoupí kapela Děda Mládek Illegal Band, kterou ve 20 hodin vystřídá skupina Holátka. Neděle bude od 9 hodin patřit finálovým kolům, a následnému vyhlášení výsledků a předávání cen.

Rýžování zlata ve Zlatých HoráchZdroj: DENÍK/Jiří Kopáč