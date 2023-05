Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Prima Fresh Festival provoní olomoucké výstaviště Flora 26. a 27. května 2023 | Foto: Prima Fresh Festival

OLOMOUCKO

Fresh Festival

KDY: pátek 26. května 14-21 hodin a sobota 27. května 10-20 hodin

KDE: výstaviště Flora Olomouc, prostor za Oranžerií ve Smetanových sadech

ZA KOLIK: jednodenní vstupenka (na místě) 150 korun / dvoudenní vstupenka (nákup on-line) od 199 korun

PROČ PŘIJÍT: Špičkové kulinářské zážitky i známé osobnosti tuzemské gastroscény v akci. Na velké gastropárty pod širým nebem předvede svou show například Zdeněk Pohlreich či hvězdy soutěže Masterchef Česko Veronika "Besky" a Pavel Berky. Svůj kuchařský um na olomouckém výstavišti rozehrají také top šéfkuchař Marek Ihnačák či legenda české kuchyně Pavel Sapík. V nabídce kromě degustací špičkových tuzemských menu nechybí ani kvalitní vinařství a produkce minipivovarů. Hrát bude cimbálovka, na podiu to rozjede například i Děda Mládek Illegal Band nebo stand-up komik Lukáš Pavlásek.

Prima Fresh Festival provoní olomoucké výstaviště Flora 26. a 27. května 2023Zdroj: Prima Fresh Festival

Olomoucké vinné slavnosti

KDY: pátek 26. května 14-22 hodin a sobota 27. května 10-22 hodin

KDE: Dolní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: K ochutnání produkty tří desítky moravských vinařství, včetně místních vinařů z Hané, vína z Chile, Gruzie, Rakouska a Jižní Ameriky. Regionální produkty a atraktivní hudební program: cimbálovka Hejčíňan, cimbálovka ze Slovácka, Blues Power či Cimbal Hell Band.



Olomoucké vinné slavnostiZdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová





MINTmarket

KDY: sobota 27. května, 10-17 hodin

KDE: areál Letního kina, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Originální oděvy, šperky, biokosmetika a doplňky. Přichystáno bude více než padesát značek z Česka, Slovenska i Ukrajiny, které přivezou nové kolekce, oblíbené kousky i horké novinky.

Týnecká stodola a tvarůžkové hody

KDY: sobota 27. května od 14.30 do 20.30 hodin

KDE: Zámecká zahrada, Velký Týnec

PROČ PŘIJÍT: Zábavný program pro celou rodinu, tvarůžkové speciality a další dobroty. Dětské atrakce, soutěže, pirátská show, taneční vystoupení, pole dance, koncerty (Kapela 23.55 a Olympic Revival Band), kácení máje.



Ilustrační fotoZdroj: Zdroj: MmOl

PROSTĚJOVSKO

Květnová noc

KDY: sobota 27. května, od 18 hodin

KDE: Občerstvení U Rockyho, Prostějov

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Vystoupení hned dvou kapel – Waťák, Kabát revival a Hard rozproudí areál U Rockyho. Vstupenky jsou slosovatelné a v banku je osm velmi zajímavých, převážně tekutých cen.

Populární vsetínský Waťák, revival Kabát.Zdroj: DENÍK/Liba Mátlová

Předinou za poznáním

KDY: sobota 27. května, od 13.30 hodin

KDE: sokolovna Otaslavice

ZA KOLIK: startovné 20 korun

PROČ PŘIJÍT: Mikroregion Předina pořádá další ročník populární cyklo vyjížďky po obcích regionu. V každé průjezdní obci čeká na účastníky občerstvovací stanice. Trasa má délku 30 kilometrů.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Sobecký Michal

Kácení máje

KDY: sobota 27. května, od 14 hodin

KDE: sokolovna Stražisko

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hojně navštěvovaná akce Sokola Stražisko nabídne bohaté občerstvení včetně makrel a spoustu soutěží pro děti. K dispozici bude i skákací hrad a místní hasiči předvedou techniku.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Zámecká slavnost

KDY: neděle 28. května, od 15 hodin

KDE: zámek, Brodek u Prostějova

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Základní umělecká škola Němčice nad Hanou předvede dvouhodinový hudební program. Postupně vystoupí žáci, školní soubory a vrcholem bude koncert orchestru. Akce je součástí XXVI. ročníku Svátku hudby, ZUŠ open.



Jarní koncert Dechového orchestru ZUŠ Němčice ve sportovní hale Suprovka. 22.4. 2023 Foto: ZUŠ Němčice nad Hanou, se svolenímZdroj: Deník/VLP Externista

PŘEROVSKO A HRANICKO

Hranická muzejní noc

KDY: pátek 26. května od 17 do 23 hodin

KDE: Stará radnice, synagoga, Galerie severní křídlo zámku, Galerie M+M, Židovský hřbitov, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V jiném, skoro tajuplném světle se předvedou hranická muzea a památky v pátek 26. května v noci. Unikátní a nevšední událost pod rouškou noci. Navštivte ve večerních hodinách Galerii M+M, Židovský hřbitov, Starou radnici, synagogu nebo severní křídlo zámku a zažijte nevídanou atmosféru. V bývalé prodejně Váhala na Masarykově náměstí můžete navštívit také výstavu Retro kočárky a panenky.

Slavnostní vernisáž výstavy z názvem Historické cukrárny aneb Mlsání našich babiček ve čtvrtek 9. února 2023 ve výstavním sále na Staré radnici v Hranicích.Zdroj: Jiří Necid

Zahájená sezony na Cyklostezce Bečva v Hranicích

KDY: sobota 27. května v 8.30 hodin

KDE: v parku od altánku, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Cyklovýlet na zámek do Hustopečí nad Bečvou zahájí letošní sezonu na cyklostezce Bečva. Akce se bude konat v sobotu 27. května. Cyklisté vyrazí z Hranic ze Sadů Čs. Legií od altánku, nejpozději v 8.30 hodin do Hustopeč nad Bečvou. V Hustopečích se začíná od 10 hodin a budete si moci vybrat různé výlety podle momentální formy a chutě. Může to být například pohádková stezka pro děti (2 km trasa se 16 stanovišti po okolí v Hustopečích nad Bečvou), anebo cyklotrasy pro začátečníky, pokročilé a sportovce. Výběr bude mezi sedmi trasami od 6 km do 34 km. Můžete také zvolit prohlídku hustopečského zámku, který bude po celou dobu otevřený. Nebo s dětmi navštivte různé atrakce, například skákací hrad a skluzavku, malování na obličej nebo jízdu na poníkovi. Ve 14 hodin bude vyhlášení soutěže cyklotras a od 14.30 hodin vyhodnocení soutěže Rozhýbejme Bečvu. Od 15 hodin bude na nádvoří zámku hrát k poslechu a tanci skupina COKOLIVe (nové obsazení skupiny Blamajko). Občerstvení bude po celou dob akce zajištěno.

Motomše

KDY: sobota 27. května od 11.30 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již 14. ročník oblíbené akce Motomše slibuje přehlídku motocyklů všech značek i veterány. Mši bude sloužit v kostele Stětí svatého Jana Křtitele farář, děkan hranického děkanátu R.D. František Dostál, který poté požehná jezdcům a jejich strojům.

Program:

11.30 – Sraz

11.30–12.00 – Slavnostní řazení

12.00–13.00 – Prohlídka úžasných strojů veřejností

13.00–13.45 – Mše v kostele Stětí sv. Jana Křtitele Hranice. Mši bude sloužit pan R.D. František Dostál, farář, děkan hranického děkanátu.

13.45–14.00 – Požehnání jezdcům a jejich strojům

14.00 – Spanilá jízda 2023

Akce se koná za každého počasí pro všechny značky motocyklů a veteránů.

Motomše 2022 v Hranicích.Zdroj: Jiří Necid

Guláš fest Hranice

KDY: sobota 27. května od 12.30 hodin

KDE: Pohostinství Na Střelnici, Hranice

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Dvacet druhů gulášů, celodenní program plný soutěží, zábava pro děti, hudba několika žánrů až do pozdních hodin. To vše slibuje Guláš fest Hranice, který se uskuteční v sobotu 27. května od 12.30 hodin v areálu pohostinství Na Střelnici v Hranicích. Kromě hudby bude probíhat také program plný her, soutěží a legrácek pro malé i velké.

Program Guláš fest Hranice 2023

12.30 zahájení akce

13.30 zahraje cimbálová kapela

14.00 ochutnávání gulášů

14.30 - 15.30 soutěže pro veřejnost

16.00 zahraje Lewis Creaven & Band (Británie, ČR)

17.00 vyhodnocení a vyhlášení divácké soutěže o nejlepší guláš

18.00 zahraje punk-rocková skupina Neřeš z Opatovic

19.30 zahraje skupina Apači

23.00 ukončení akce

Programem provází moderátor Milan Nepustil.

Zábavu pro děti zajišťuje agentura Pohlídáme od 15.00-18.00

Technické zázemí a zvučení Petr Ptáček.

Mezinárodní den tance

KDY: sobota 27. května od 15 hodin

KDE: dvorana zámku, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na již 9. ročník Mezinárodního dne tance láká Základní umělecká škola Hranice už tuto sobotu do dvorany hranického zámku. Prezentovat se budou studenti tance z Hranic a okolí, ale i z dalších měst Olomouckého kraje a ze Slovenska. Jako hosté vystoupí s pásmem lidových tanců studenti Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Záštitu nad touto akcí má taneční mistr Vlastimil Harapes.

Mezinárodní den tance 2018 v Hranicích.Zdroj: Deník / Poláková-Uvírová Petra

Den sousedů

KDY: sobota 27. května od 9 hodin

KDE: Kojetínská ulice, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Den sousedů oslaví opět v Přerově. Sousedské setkání u muziky, knížky a kávy.



Den sousedů ve Wilsonově ulici v PřerověZdroj: Deník/Dagmar Rozkošná

Zahájená sezony na Cyklostezce Bečva v Přerově

KDY: neděle 28. května od 9 hodin

KDE: start u tenisových kurtů, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hromadný start účastníků projížďky po cyklostezce Bečva je v 9 hodin u tenisových kurtů. Cyklisté budou od 9.30 do 10 hodin očekáváni u Jadranu v Oseku nad Bečvou, kde je kontrolní stanoviště. Tam dostane každý z účastníků poukaz na drobné občerstvení a dárek. Do cíle, kterým je bufet na Laguně v Přerově, by měli účastníci dorazit kolem třinácté hodiny. V cíli je pro cyklisty připraven program, který pobaví děti i dospělé.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Šumperský majáles

KDY: pátek 26. května od 15 hod., sobota 27. května od 14 hodin

KDE: areál Pavlínina dvora, Šumperk

ZA KOLIK: online 650 kč / na místě 750 Kč

PROČ PŘIJÍT: Šestý ročník hudebního Majálesu v Šumperku, hlavními headlinery jsou rapper Viktor Sheen, slovenská zpěvačka Sima, Tomáš Klus a Calin.

pátek: 15.45 / TOTALLY NOTHIN. 17.00 / TAS ENTERPRISE. 18.15 / MEIZYY. 19.30 / SIMA. 21.00 / TOMÁŠ KLUS. 22.30 / VIKTOR SHEEN

sobota: 14.30 / ROZEPSANÝ VĚTY. 15.30 / DONY X DAVEE. 16.30 / HIGH SCHOOL BATTLE. 17.45 / KOUKR & RAPHAEL. 18.45 / SAXOFRANCIS. 20.00 / MANIAK. 21.15 / CALIN. 22.30 / EKTOR



Tomáš KlusZdroj: Deník / Alexandr Vanžura

670 let od založení obce Sudkov

KDY: pátek 26. května od 18 hod., sobota 27. května od 10:30 hodin

KDE: Sudkov

ZA KOLIK: páteční koncert 290 korun v předprodeji, 390 korun na místě, sobotní program zdarma

PROČ PŘIJÍT: Obec Sudkov letos oslaví 670 let od svého založení. Program odstartuje už v pátek 26. května na místním fotbalovém hřišti koncertem kapely O5 a Radeček, které bude dělat předskokana Turbo revival. Hlavní část oslav se uskuteční v sobotu. Program začne o půl jedenácté dopoledne bohoslužbou v místním kostele. O půl druhé odpoledne bude slavnostně otevřeno hřiště za školou. Oficiální zahájení oslav ve tři čtvrtě na tři na Malé straně bude spojeno s předáním čestných občanství. Během odpoledne vystoupí mažoretky ze Zábřehu, děti z místní mateřské a základní školy, mladí hasiči, fotbalisté a kynologové. Vyhrávat budou Moravští muzikanti a duo Pavla a Standa.

Natáčení videoklipu k písni Chtěl jsem jen říct kapely O5 a Radeček.Zdroj: Archiv kapely O5 a Radeček, se souhlasem

Narožný a Stašová: Poslední ze žhavých milenců

KDY: sobota 27. května od 19 hodin

KDE: Dům kultury Zábřeh

ZA KOLIK: 440 a 490 korun

PROČ PŘIJÍT: Petr Nárožný a Simona Stašová se představí zábřežskému publiku v úspěšné komedii Neila Simona Poslední ze žhavých milenců v sobotu 27. května. Mistrně napsaný kus je ozdoben brilantními hereckými výkony obou protagonistů. „Komedie patří mezi nejúspěšnější díla známého amerického autora Neila Simona. Řadu sezon se těšila divácké přízni na Broadwayi a nyní má za sebou třináct úspěšných sezon i v Česku. Skvělá je již svým námětem a přímo dokonalá díky mistrným dialogům,“ uvedl produkční Vratislav Jarmar. Starší majitel rybí restaurace v New Yorku se po mnohaletém spořádaném manželství odhodlá k první nevěře. Do bytu své stařičké matky si postupně pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky. Všechny, ačkoliv každá je povahou jiná, bravurně hraje Simona Stašová.



Simona Stašová a Petr Nárožný.Zdroj: archiv

Galerii Adolfa Kašpara obsadí AltvaterPohledy

KDY: sobota 27. května od 15 hodin

KDE: Galerie Adolfa Kašpara v Bludově

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pořadí třetí výstava, která bude otevřená ve venkovní Galerii Adolfa Kašpara v Bludově, představí AltvaterPohledy, autorské pohledy na osobnosti kraje pod Pradědem z dílny jesenického ilustrátora a grafického designera Filipa Raifa. Autor vystudoval ateliér ilustrace a grafiky u profesora Jiřího Šalamouna na pražské UMPRUM. V průběhu studia absolvoval studijní stáž v Cáchách a ve Florencii. Věnuje se grafickému designu. Vernisáž se uskuteční v sobotu 27. května v 15 hodin, úvodní slovo přednese kurátor výstavy Lukáš Koval.

Kácení máje v Ondřejovicích

KDY: sobota 27. května od 15 hodin

KDE: hřiště Ondřejovice u Zlatých Hor

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Spolek Ondřejovice pořádá oblíbené Kácení máje. Od 15 hodin bude připraven program pro děti, které se mohou těšit na malování na obličej, střelbu ze vzduchovky, skákání v pytli nebo kroketovou dráhu. V 16 hodin dojde na kácení májky, po němž bude následovat opět dětský program. Od 18 hodin pak účastníkům zahraje naživo kapela Exam.



Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Hanka Masaříková