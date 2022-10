Svět kostek KDY: sobota 15. října od 9 do 18 hodin a neděle 16. října od 9 do 17 hodin KDE: Výstaviště Flora, Olomouc ZA KOLIK: vstupné 130 korun online, 150 korun na místě

Stovky unikátních staveb a modelů složených z milionů kostek celosvětově známé stavebnice Lego zaberou celý pavilon A! Návštěvníci budou moci mimo jiné obdivovat obří funkční ruské kolo zapsané v Guinnessově knize rekordů, obrovskou zoo či veliké kolejiště o rozloze desítek metrů čtverečních s jezdícími vlaky. Připravené budou také hromady kostek na hraní, soutěže pro děti nebo obchody se stavebnicemi.

Svět kostek 2019 - mezinárodní výstava modelů z lega v areálu areál Střední školy polytechnické v OlomouciZdroj: Deník / Barbora Burešová

Sázení nového lesa v obci Huzová

KDY: sobota 15. října, sraz u Kaštanu v 7.45 hodin

KDE: obec Huzová

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte zasadit les pro příští generace. S sebou nebudete potřebovat nic jiného než dobrou náladu a motyku. Sraz bude v 7.45 u Kaštanu. Tak přijďte. Akce, které mají hlubší význam jsou těmi nejlepšími!

Podzimní mlsání a osvícenské pochoutky

KDY: sobota 15. října od 10 do 15 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: 250 korun dospělí, snížené vstupné 200 korun a děti do 17 let 100 korun

Tuto sobotu se ponese hradem Šternberk vůně dobrého jídla, neboť na tento den připravujeme gurmánský festival - Podzimní mlsání. Stejně jako v předchozích letech se mohou návštěvníci těšit na prohlídky hradu spojené s ochutnávkou hradních pokrmů. Degustace jídel proběhne v exkluzivním prostoru Liechtensteinské kuchyně. Všechny pokrmy připravené v rámci sobotního dne budou inspirované kuchařskou knihou „Dobrá kuchařka českých šlechticů a měšťanů od gotiky po baroko“. Součástí vstupného na prohlídky hradu budou ochutnávky jídel. V ceně jsou zahrnuté kostýmované prohlídky celého hradu a ochutnávky vybraných jídel zdarma. Průvodci v historických kostýmech vás seznámí nejen s historií hradu, ale přidají i informace týkající se historie stolování a gastronomie na hradech a zámcích.

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Vránová Magda

O pračlovíčkovi

KDY: neděle 16. října od 10 hodin

KDE: Divadlo Tramtarie, Slovanský dům, Olomouc

ZA KOLIK: 170 korun



Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp. Pohádka je určená všem dětem od 3 let.

Kam za sportem? Mora přivítá Kometu, Kučerka se loučí s kariérou

PROSTĚJOVSKO

Halloween na zámku

KDY: sobota 15. října od 13 hodin

KDE: zámek Plumlov

Prohlídky strašidelného sklepení s oživlými halloweenskými postavami a promítáním příběhů rodiny Simpsonových, diskotéka, velká halloweenská show pro rodiny s dětmi, podzimní dílna, strašidelný kvíz nebo malování na obličej. Nebude chybět kouzelnické vystoupení kouzelníka Martina, hosté z pohádek, populární TikTokerky Kačule a Síma, zpěvačka Kateřina Kačule Pokorná, dětský bavič Pája Chabičovský, Gábinka Bublinka, ani soutěže o sladké odměny. Na to a mnohem víc se můžete těšit v sobotu 15. října na plumlovském zámku!

Halloween na Prostějovsku v letech minulýchZdroj: DENÍK/archiv

Horkýže Slíže a Denoi

KDY: sobota 15. října od 19 do 23 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 450 korun



Horkýže Slíže a Denoi to v sobotu 15. října rozjedou ve Společenském domě v Prostějově. Těšit se můžeme na nestárnoucí Malá Žužu nebo Silný refrén a od kapely Denoi například na My House, My Castle. Tak přijďte, tato rocková nálož bude stát za to!

Britney goes to heaven

KDY: sobota 15. října od 19 hodin

KDE: Divadlo Point, Prostějov

Kdy jste naposledy byli v divadle. Pokud si ani nepamatujete, zavítejte na divadelní představení divadla Point Britney goes to heaven. Pět mrtvých se setkává v mezičase a meziprostoru. Nudí se, nerozumí si, nevědí, kde jsou, kam jdou a každý se s tímto mezidobím vyrovnává po svém. O scénář se postaral Petr Kolečko.

Oslavy 250. výročí posvěcení kostela svatého Jakuba Staršího

KDY: sobota 15. a neděle 16. října

KDE: Kostelec na Hané



Římskokatolická farnost Kostelec na Hané připravila bohatý kulturní program v rámci oslav 250. výročí posvěcení kostela svatého Jakuba Staršího.V sobotu si můžete od 14 hodin prohlédnout kostel, od 15 hodin se dozvíte o historii kostela a v 17 hodin se uskuteční varhanní koncert se zpěvem Ondřeje Mucha a Gabriely Němcové. Nedělní oslavy zahájí v 9.30 hodin mše svatá vedená P. Hyacintem Ulmanem OP, ve 14 hodin bude svátostní požehnání, na které naváže ve 14.30 hodin setkání s dominikánem P. Hyacintem Ulmanem OP. V 16 hodin je připraven koncert komorních souborů při ZUŠ Prostějov. Během oslav bude v kostele instalována výstava fotografií z jeho historie.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Slavnostní výlov Hradeckého rybníka

KDY: sobota 15. a neděle 16. října od 8.30 hodin

KDE: hráz Hradeckého rybníka, Tovačov

ZA KOLIK: vstup zdarma

Na tradiční výlov Hradeckého rybníka se mohou těšit tuto sobotu a neděli návštěvníci, kteří zamíří do Tovačova. Začátek výlovu je v 8.30 hodin na hrázi rybníka a každý den potrvá akce zhruba do 16 hodin. Divácky atraktivní je nejen zatahování sítí, ale i bohatý doprovodný program a živá muzika, hrát budou Šediváci. I letos si lidé pochutnají na rybích specialitách. V nabídce budou rybí hranolky, smažené ryby, ale i pečený kapr na cibuli, pstruh na dva způsoby nebo uzený tolstolobik. Chuťově velmi dobré jsou také ryby, opékané na kameni.

Výlov Hradeckého rybníka v Tovačově. 16. října 2021Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Strašidlácké hrátky

KDY: sobotu 15. října od 19.15 hodin

KDE: Laguna u restaurace Bašta u Dokládalů, Přerov

ZA KOLIK:



TOM Lišáci a Přerovská strašidla zvou děti, rodiče a všechny, co se nebojí, na 15. ročník Strašidláckých hrátek -lampiónového pochodu za strašidly. V tajemných zákoutích a temných houštinách okolí Laguny na vás budou číhat rozličná strašidla, bubáci a děsy. Vedle strašidel známých a osvědčených jsou očekávána i strašidla nová. Přijďte se vesele vybát! Na svícení si přineste lampiony. Bohaté občerstvení, prodej lampionů a opékání špekáčků na ohni je zajištěno.

Podzimní farmářské trhy

KDY: sobota 15. října od 9 do 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Hranice

ZA KOLIK: vstup zdarma

Farmářské dobroty a spoustu dalšího zboží nabídnou Podzimní farmářské trhy, které se budou konat na Masarykově náměstí v Hranicích v tuto sobotu od 9 do 17 hodin. V průběhu farmářských trhů zazní hudba. Trhy odstartuje v 9 hodin kapela Michal Tučný Revival Band. Tato kapela z Frýdku-Místku hraje skladby nezapomenutelné legendy české country Michala Tučného a v repertoáru nechybí skladby jako Báječná ženská, Poslední kovboj, Prodavač, Tam u nebeských bran a další. Country bude na náměstí znít až do 11 hodin. Ve 13 hodin to rozpálí ostřílená brněnská formace – kapela Golden Delicious Band. Nabídne vkusný a kvalitní multižánrový repertoár. Patří k nejoriginálnějším a současně nejvšestrannějším českým kapelám, která dokáže z notoricky známých hitovek udělat nové. Zpěvák skupiny – herec Tomáš David byl nominován na cenu Thálie za výkon v muzikálu, takže je na co se těšit. Od 16 do 17 hodin bude hrát písničkář Jan Šuška z Frýdku-Místku, který vydal již dvě alba. Hrát bude folk nefolk s akustickou kytarou, ukulele a harmonikou.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Mátlová Liba

Drakiáda

KDY: sobota 15. října od 14 hodin

KDE: letiště, Drahotuše (vjezd od kruhového objezdu)

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční Drakiáda Aeroklubu Hranice a Osadního výboru Drahotuše se bude konat už tuto sobotu. Na programu bude i soutěž o nejhezčího draka v kategorii děti a dospělí, hlavní cenou pro vítěze bude vyhlídkový let. Připraven je doprovodný program pro celou rodinu – soutěže pro děti, prohlídky letadel, ukázky létání modelů, opékání buřtíků.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Řecká taneční zábava

KDY: sobota 15. října od 20 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: 250 korun

Že jste letos nestihl jet na dovolenou? Nevadí, tuto sobotu můžete vyrazit do Řecka, protože Dům kultury v Šumperku se roztančí řeckými písničkami a rozehraje řeckou melodií. Tak si přijďte zatančit, večerem bude provázet skupina Prometheus.

17. ročník výlovu obecního rybníka

KDY: sobota 15. října od 10 do 14 hodin

KDE: Rapotín



Na výlov obecního rybníka můžete zavítat tuto sobotu do Rapotína. Těšit se můžete na bohaté občerstvení v podobě rybích specialit, na prodej ryb a chybět nebude ani tombola.



ilustrační fotoZdroj: archiv

Drakiáda v Mohelnici

KDY: neděle 16. října od 15 hodin

KDE: areál za bazénem, Mohelnice

Podzim je tu a s ním a další drakiáda! Tentokrát se můžeme těšit na Drakiádu v Mohelnici, která bude pro všechny bez rozdílu věku. Chybět nebude soutěž o nejdéle se ve vzduchu pohybující předmět a odměny pro všechny účastníky!

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Vladimír Šťastný

Vystoupení pro Jana Amose Komenského

KDY: neděle 16. října od 17.30 hodin

KDE: zámek Bludov

ZA KOLIK: 80 korun



Vystoupení věnované Jana Amosu Komenskému bude v neděli 16. října od 17.30 na zámku v Bludově.Je to pořad složený především z myšlenek J. A. Komenského. Pořad, ve kterém si klademe otázky a hledáme na ně odpovědi, například: Proč poslední biskup Jednoty bratrské nebyl do dneška vyslyšen ve svém volání po víře, která spojuje a nerozděluje? Proč myšlenky J. A. Komenského vyhledáváme i po 400 letech? Proč systém vzdělávání, který J. A. Komenského zaváděl v 17. století, jsme nenaplnili ani ve 21. století? Pátráme po tom, co znamená učení Komenského pro dnešní dobu, čím nás inspiruje a čím nás může obohatit. Komenský by nechtěl, abychom jej pouze obdivovali jako moudrého, jehož moudrost je dnes mnohdy vnímaná s lítostí, protože si myslíme, že nemá žádný význam. Chtěl by však, abychom konali,“ uvádí autoři pořadu. Pořadem bude na flétnu doprovázet Lenka Kozderková Šimková.

Kam o víkendu? Poznejte esenci Japonska v Ostravě nebo se pokochejte na drakiádě