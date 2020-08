Hippie Fest

KDY: pátek 21. srpna od 14.30 hodin

KDE: Aniččin Dvůr, Přerov

ZA KOLIK: 390 korun

Pátý ročník rockového festivalu v areálu Aniččin Dvůr v centru Přerova s hlavní hvězdou, brněnskou legendou Progres 2.

Rockový pátek

KDY: v pátek 21. srpna od 18 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Kojetín

ZA KOLIK: zdarma Nenechte si ujít koncerty kapel Rockabilly Juniors, Peřeje, Goofy Cow , Critical Acclaim

Otevření renesančního paláce hradu Helfštýn

KDY: v sobotu 22. srpna od 9 hodin

KDE: Hrad Helfštýn

ZA KOLIK: plné 150 korun, snížené 80 korun, děti do 6 let zdarma

Nenechte si ujít prohlídku jedinečného architektonického díla, které prošlo rozsáhlými opravami. Hradní palác nově nabízí možnost vstupu na ochoz i do vyšších pater, ze kterých se návštěvníkům otevírá unikátní pohled na údolí Moravské brány.

Skate Jam Hranice

KDY: v sobotu 22. srpna od 13 hodin

KDE: Skatepark, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Skateboardové závody se budou konat v sobotu 22. srpna od 13 hodin v hranickém skateparku. Soutěžit se bude v kategorii streetstyle a besttrick. Závod začne v 10 hodin registrací jezdců a jejich následným tréninkem. Ve 13hodin propukne samotný závod, který bude pokračovat až do pozdních odpoledních hodin.

Těšit se můžete na grill, nápoje a chill-out zónu! Celý den bude hrát hranický Dj Fitzroy a budou probíhat divácké soutěže. Na své si přijdou také děti, pro které bude připravený stánek, kde si budou moci vyzkoušet tento sport a poprvé se s ním tak třeba seznámit.Po skončení akce se můžete těšit na afterparty v baru Aquarium Café na Masarykově náměstí

Rock Drey Fest

KDY: v sobotu 22. srpna od 14 hodin

KDE: Letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 350 korun



Již 19. ročník festivalu revivalových kapel.

Bashavel Jam session

KDY: v sobotu 22. srpna od 17 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: doporučené vstupné 150 korun

Bashavel Jam Session se bude konat v sobotu 22. srpna od 17 hodin na zahradě kulturního a komunitního centra Karnola v Hranicích. K tanci a poslechu zahraje DJ Gagjo.cz, který si zajamuje s legendou romské hudební scény Vojtěchem Lavičkou. Tato dvojice sehraná z pražských gipsy&balkan bashavel večírků rozhodně umí rozproudit krev v žilách.

Kovářské fórum: Slavnostní zahájení

KDY: v sobotu 22. srpna od 18 hodin

KDE: Hrad Helfštýn

ZA KOLIK: Plné 150 korun, snížené 80 korun

Poslední srpnový týden na hradě Helfštýně bude opět patřit vybranému kovářskému týmu, který do helfštýnské sbírky zhotoví další hodnotné dílo. Kovářské fórum se bude konat od neděle 23. srpna do pátku 28. srpna. Slavnostní zahájení se bude konat v sobotu 22. srpna od 18 hodin. Těšit se můžete na vystoupení hudební kapely Gentlemen´s Club. K účasti na 32. Fóru byl pozván mistr ze známé kovářské rodiny Habermannů. Kovář a sochař David Habermann se narodil v roce 1979 a zařadil se do již třetí generace kovářského rodu, který je pro znalce práce s kovem synonymem černého řemesla.

Frankenstein

KDY:v sobotu 22. v 18 hodin

KDE: Zámek Tovačov

ZA KOLIK: 80 korun, děti 40 korun

Noční prohlídky zámku Tovačov s Divadlem historie v pohybu Exulis.