Slavnosti pivovaru Chors

KDY: v sobotu 8. srpna od 13 hodin

KDE: Sportovní areál, Černotín

ZA KOLIK: 100 korun

Kromě poctivých řemeslných piv pivovaru Chors z Černotína se můžete těšit na kapely Jak zněla dohoda! (JZD), Project F, Spocená uklízečka a Notorest.

Přerovské svatovavřinecké hody

KDY: v neděli 9. srpna od 10 hodin

KDE: Horní náměstí, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční historický jarmark s bohatým kulturním programem si Přerované užijí v neděli od 10 do 17 hodin na Horním náměstí. Návštěvníky potěší rozmanitý sortiment stánků a na pódiu zhlédnou řadu tanečních, hudebních a šermířských vystoupení. Připraveny jsou i slasti útrpného práva. Slavnostní hodové poselství přednese v 10.30 hodin děkan Josef Rosenberg a primátor města Petr Měřínský.

Factory Friday ep. 4: Past a Metastavy

KDY: v pátek 7. srpna od 16 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 200 korun

Těšit se můžete na pestrý hudební program, vychlazené pivo, osvěžující drinky a něco dobrého na zub. Vystoupí experimentální rapové formace a jazz-hip hop kvarteta.

Hranický řez

KDY: od pátku 7. srpna do neděle 9. srpna od 8 do 17 hodin

KDE: Prostranství u zámku, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Od čtvrtku do soboty, během dne od 8 do 17 hodin, budete mít možnost sledovat naživo, jak prastaré řemeslo řezby dlátem, tak i novodobé dřevosochání za použití motorových pil, brusek a hořáků. V neděli akce vyvrcholí v 17 hodin slavnostním předáním děl městu a doprovodným programem pro návštěvníky. Dřevěné sochy a reliéfy budou vytvářet studenti uměleckořemeslného zpracování dřeva ze střední školy v Bystřici pod Hostýnem

Letní kino - Trollové : Světové turné

KDY: v pátek 7. srpna od 20.30 hodin

KDE: Letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 120 korun

Animovanou rodinou komedii plnou hudby promítne Letní kino v Hranicích.

Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou, povýšila na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli planety, žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly. Existují tedy i Techno Trollové, Country Trollové, nebo Rockoví Trollové. Těm vládne královna Bárbra, která upřednostňuje nejen trochu drsnější muziku, ale i agresivní představu, že rock je jediná správná muzika a že by měla hrát po celém kontinentu. Tohle už není problém, který by Poppy dokázala vyřešit vřelým objetím s písničkou. A proto se společně se svým největším kamarádem Větvíkem vydává na hudbyplnou pouť do neprobádaných končin, aby našla způsob, jak rockovou kolegyni zastavit, než svět ovládnou kytarové riffy.

Vivat flauto

KDY: pátek 7. a sobota 8. srpna od 9 do 18 hodin

KDE: Hrad Helfštýn

ZA KOLIK: v ceně vstupného na hrad

Soubor zobcových fléten Vivat Flauto zpříjemní návštěvníkům prohlídku Helfštýna svým hudebním vystoupením. Až do soboty 8. srpna si v běžných návštěvních hodinách hradu můžete užít renesanční a barokní skladby z repertoáru jedinečného a úspěšného hudebního tělesa.