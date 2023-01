Tradiční zabijačka se na olomouckých Poděbradech koná už tuto sobotu. Přijďte si pochutnat na tradičních pokrmech z vepříka. Chybět nebude jelítkový a jitrnicový prejt, tlačenka, uzený bok, uzená krkovice či kýta, klobása, čabajka, játrová paštika, polévka, škvarky, sádlo a škvarková pomazánka. Z teplého menu samozřejmě ovárek, prejt, zabijačková polévka i guláš. K zakousnutí budou také tradiční koláčky.

Zabijačka na Poděbradech, 26. listopadu 2022Zdroj: Petr Pelíšek

The Plastic People of the Universe

KDY: sobota 28. ledna od 20 hodin

KDE: Bounty Rock Cafe, Olomouc

ZA KOLIK: 299 korun



Hudební skupina The Plastic People of the Universe přiveze do Olomouce nezaměnitelný český underground. Současnou sestavu The Plastic People tvoří stálé vůdčí osobnosti: Jiří Kabeš (viola, theremin a vokál) a Joe Karafiát (kytara a vokál), doplněni o novou generaci muzikantů, kteří zůstávají věrni původnímu odkazu skupiny, zároveň ho však interpretačně posunují blíže k současnému posluchači. Program je složen z největších hitů skupiny, například Magické noci, Podivuhodný mandarin, Muchomůrky bílé, doplněný o nové kompozice zejména z pera kytaristy Joa Karafiáta.



Plastic PeopleZdroj: Deník / Hana Josefová

Fotbalový ples

KDY: sobota 28. ledna od 19 hodin

KDE: Záložna, Litovel

ZA KOLIK: 150 korun

TJ Tatran Litovel srdečně zve na tradiční Fotbalový ples, který se koná na Záložně v Litovli. K tanci a poslechu hraje skupina Trigon. Těšit se můžete na doprovodný program, štědrou tombolu, bohaté občerstvení i na míchané nápoje.

Aquatera Olomouc

KDY: neděle 29. ledna od 8 hodin

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: 50 korun dospělí, 30 korun děti a důchodci



Pravidelná chovatelská burza pro širokou veřejnost, která se koná na výstavišti Flora Olomouc. Na burze naleznete akvarijní ryby ,rostliny, krmiva, terária, terarijní zvířata, chovatelské potřeby, pokojové rostliny, krmivo pro ex. ptactvo a mnoho dalšího.



Chovatelská burza Aquatera na olomouckém výstavišti Flora, 29.1. 2022Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

PROSTĚJOVSKO

Zimní putování

KDY: sobota 28. ledna od 8.30 do 11 hodin

KDE: Sokolovna, Čelechovice na Hané

ZA KOLIK: 30 korun

Již 22. ročník Zimního putování z Čelechovic do Čelechovic přes vrchol Kosíře pořádají v sobotu sokolové z Čelechovic na Hané. Občerstvení zajištěno pro děti i dospělé. V cíli dostane každý účastník diplom a medaili. Startovné 30 korun, na vrcholu oheň a špekáčky.

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Michal Sobecký

Když se zhasne

KDY: sobota 28. ledna od 19 hodin

KDE: Divadlo Point, Prostějov



Dva manželské páry a jejich vánoční večírek. Jedna z nejhranějších divadelních komedií současnosti v podání skutečných manželských párů zavítá v sobotu do prostějovského Divadla Point. Hrají Lucie a Vítězslav Lužní a Magdalena a Jakub Krejčí v režii Jakuba Hyndricha.

Jubilejní 30. hasičský ples

KDY: sobota 28. ledna od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Žárovice

ZA KOLIK: 150 korun

Sbor dobrovolných hasičů Soběsuky láká na již 30. hasičský ples do kulturního domu v Žárovicích. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Merkur. Chybět nebude bohatá tombola.

Výměnný bazar

KDY: neděle 29. ledna od 14 do 17 hodin

KDE: Duha, Prostějov



Přines a vyměň cokoliv. To je prostějovský swap neboli výměnný bazar nejen oblečení, který se uskuteční tuto neděli v Duze. Oblečení musí být vyprané, nepomačkané, na výměnu můžete ale přinést knihy, boty, rostliny či svíčky. Zbylé věci budou věnovány Azylovému centru.



Ilustrační foto.Zdroj: se svolením Pavla Palusky

HRANICKO A PŘEROVSKO

Fleret

KDY: pátek 27. ledna od 19.30 hodin

KDE: Klub Teplo, Přerov

ZA KOLIK: 400 korun

Přerovský Duha klub Dlažka slaví 33. výročí. A jak lépe oslavit toto výročí než s legendou naší hudební scény, folkorockovou skupinou Fleret. Svým osobitým, originálním a neopakovatelným projevem baví fanoušky po celé zemi a také daleko za hranicemi. Během čtyř desítek let natočil víc než osmnáct alb a může se pochlubit téměř 180 písničkami, kdy nejedna z nich zlidověla. Po koncertě následuje taneční večer, kde hraje DJ Tusom.

Fleret.Zdroj: Deník/archiv

Milí Bakaláři

KDY: pátek 27. ledna od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: v předprodeji 100 korun, na místě 150 korun



Divadlo nad Bečvou uvede mozaiku čtyř divadelních miniatur. Záznamy z notářských spisů i ty z policejního šetření nemusí být vždy jen vážným čtením. Mnohdy se mezi nimi najdou i úsměvné, či dokonce humorné, příběhy. Na co se můžete těšit?

Kdo je kdo

Když si zloděj vybere zároveň špatný byt a špatný čas, má holt smůlu jako hrom.

Noční divadlo

Nečekaná návštěva překvapí ředitele divadla uprostřed hluboké noci. Co s sebou přináší?

Dědictví

Strýček z Ameriky chytře odkázal svůj majetek. Ale komu? Kdo bude spokojeným dědicem?

Silvestrovský příběh

Jak prožije Silvestrovský večer osamělý starý mládenec? Sám v křesle se šálkem čaje? Nebo to bude úplně jinak?

Sokolský ples

KDY: sobota 28. ledna od 20 hodin

KDE: Sokolovna, Velká

ZA KOLIK: 120 korun

Tradičním Sokolským plesem ožije sokolovna ve Velké Už tuto sobotu. K tanci i poslechu zahraje oblíbená kapela KaLeJ, večer zpestří kulturní vystoupení dětí, těšit se můžete také na bohatou tombola.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / David Kojan

21. ples obce Jezernice

KDY: sobota 28. ledna od 20 hodin

KDE: Dům kultury a sportu, Jezernice

ZA KOLIK: 100 korun



Plesová sezona je v plném proudu. Provětrat šatník a dobře si zatančit můžete také na 21. ples obce Jezernice. K poslechu a tanci zahraje kapela Esmeralda. Zajištěno je občerstvení i bohatá tombola.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Výtvarné Balábile

KDY: sobota 28. ledna od 9 do 17 hodin

KDE: Středisko volného času Doris, Šumperk

ZA KOLIK: 180 korun

Výtvarné Balábile aneb Výtvarná všehochuť je název zimní výtvarné dílny, ve kterých se ponoříte do barvy bílé a společně odekorujete dřevo, sklo či látku a vytvoříte si tak zimní dekorace.

Zimní souznění

KDY: sobota 28. ledna od 17 hodin

KDE: Klášterní kostel, Šumperk

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na koncertě vystoupí komorní sbor Žavez Šumperk pod vedením sbormistra Víta Sochora a Adlibitum Praha se sbormistrem Janem Kyjovským.

Šumperák (is not dead)

KDY: sobota 28. ledna od 19 hodin

KDE: Divadlo, Šumperk

ZA KOLIK: 340 až 380 korun

Na retro komedii z nezaměnitelného rodinného domu můžete zavítat do šumperského divadla. Pan Hary a jeho žena Květunka chtějí postavit dům, ve kterém se budou mít dobře oni i jejich syn Richard. Jenomže dát dohromady pěkné bydlení nebylo snadné nikdy, o kuriózních překážkách, jež museli stavebníci řešit v socialistickém Československu, ani nemluvě. Proto Hary vlastníma rukama postavil šumperák, legendární krabicovitý domek, který se poprvé objevil na Šumpersku, a jehož tisíce kopií stojí dodnes po celé republice. Vícegenerační komedie z rodinného domu vypráví osudy mužů a žen, kteří mají nejen problém zařídit si pohodlné zázemí, ale i svůj život jako takový. Šumperák je původní divadelní hra napsaná na tělo souboru Divadla Šumperk. Spojuje historické reálie a komické situace, které nabízí specifika jednoho netypického domu, navrženého projektantem Josefem Vaňkem ve druhé polovině 60. let. Po skončení představení je na programu ještě beseda.

Divadelní představení Šumperák (is not dead).Zdroj: Divadlo Šumperk

7. spolkový ples

KDY: sobota 28. ledna od 19 hodin

KDE: Sanatorium Edel, Zlaté Hory

ZA KOLIK: 250 korun



Spolek aktivních Zlatohoráků pořádá tuto sobotu už 7. spolkový ples. Připraven je doprovodný program i bohatá tombola.

Kam o víkendu v Moravskoslezském kraji?

Kam o víkendu? Užijte si klubové koncerty, divadla, tanec, ale také DJe