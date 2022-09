Nenechejte si ujít tradiční akci ve Velké Bystřici s názvem Lidový rok, akci, která svým nabitým programem praská ve švech. Lidová muzika, vystoupení folklorních souborů českých i zahraničních například těch z Kapverdských ostrovů. Chybět nebude ani jarmark, výstavy, pouťové atrakce a regionální gastronomie.

Program:

Pátek 2. září

20:00 DOCUKU – populární folklorbeat z ValMezu

Sobota 3. září

10:00 Hrajeme pro vás – soubory se představují

15:00 Debe decke tak belo – pořad folklorních souborů dospělých

18:00 Muzičky – hudební pořad s lidovými muzikami ZUŠ

20:00 SĽUK – legenda slovenského folkloru

22:00 Noční perličky

Neděle 4. září

9:00 mše

10:00 Na návsi i za stodoló – pořad dětských FS

15:00 V dobrym zme se zešle – festivalový galaprogram

16:30 rozloučení s hosty – závěr festivalu se zahraničními soubory

Účast přislíbili: Jatelinka – Moravská Nová Ves, Kašavjánek – Zlín, Sluníčko – Rokycany, Bartošův soubor – Zlín, Lipina – Vracov, Rokytí – Rokycany, Vrtek – Opava, Řecké tance Mirky Stroupkové a soubory i muziky z Velké Bystřice, Bawtuquinhas – Kapverdské ostrovy i Oprášené krpce – Žilina.

Chmelovy dožinkê

KDY: sobota 3. září od 13 hodin

KDE: Areál Amerika, Samota 383, Olomouc Holice

ZA KOLIK: 150 korun na místě, 120 korun v předprodeji v Hospůdce u Kuděje, děti do 15 let zdarma)



Dožinkê i letos budou! Přehlídka minipivovarů a řemeslně vařených piv opět v nádherném Areálu Amerika. Poděkování za sklizeň chmele, spousta dobré hudby a bohatý program pro děti, přesně na to se můžete v sobotu 3. září těšit. Chybět nebudou například minipivovary Bazén na čepu, Kočovný Kozi, Madcat nebo Twinberg.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jiří Sláma

Veletrh kroužků

KDY: sobota 3. a neděle 4. září

KDE: Galerii Šantovka, Olomouc

První zářijový víkend v Galerii Šantovka uskuteční Veletrh kroužků, určený pro všechny rodiče a děti, kteří hledají smysluplné využití volného času. Jako každý rok se budete moci seznámit s řadou známých i nevšedních aktivit pro děti všech věkových kategorií. Na tomto inspirativním veletrhu se vám představí mnoho vystavovatelů nabízejících taneční, hudební, dramatické, výtvarné, jazykové, sportovní kroužky a zábavu pro nejmenší. Všechny aktivity si budete moci vyzkoušet přímo v interaktivních expozicích, nebo omrknout při vystoupeních na pódiu, kde se také můžete těšit na úžasné exhibice, soutěže, představení i zábavné ukázky.

Dobroběh

KDY: neděle 4. září od 13 hodin

KDE: Stadion TJ Lokomotiva, Tř. 17. listopadu 3, Olomouc

ZA KOLIK: dospělí 300 korun, děti 100 korun



Již 3. ročník Dobroběhu se poběží na podporu dětí z rehabilitačního centra Jitrocel. Hlavní závod na 5 kilometrů bude doplněný o atraktivní týmový běh 4 x 5 kilometrů, kdy všem účastníkům bude čas měřený časomírou a chybět nebude ani dětský víceboj. Občerstvit se potom můžete gulášem, dobrotami z grilu, kávou, čajem nebo limonádou. Cílem této akce není vyhrát, ale především zažít pohodové sportovní odpoledne a zároveň si uvědomit, že jsou mezi námi děti i dospělí, kteří musí denně bojovat se svým handicapem.



Dobroběh 2019.Zdroj: fal

Koncert pro housle a klavír

KDY: sobota 3. září v 17 hodin

KDE: ZUŠ Bohuňovice

Nenechte si ujít koncert světoznámého houslisty Ivana Ženatého, kterého na klavír doprovodí Petr Jiříkovský. Uslyšíte díla W. A. Mozarta, C. Francka či B. Smetany. Přijďte a užijte si nezapomenutelný hudební zážitek.

PROSTĚJOVSKO

Útěk z řádu

KDY: sobota 3. a neděle 4. září od 9.30 do 18 hodin

KDE: Hrad a zámek Plumlov

ZA KOLIK: dospělí 160 korun, mládež od 15 let, senioři a studenti 130 korun, děti od 3 do 14 let 70 korun a děti do 3 let zdarma

Šermířské povídky a pikantní příběhy z kláštera při tažení proti temným silám a čarodějnicím. To čeká tento víkend návštěvníky plumlovského zámku. Vystoupí skupina historického šermu Lucius, Nuntius Regis, sokolníci s ukázkou výcviku a příletu dravých ptáků, těšit se můžete na hrané i loutkové pohádky, speciální kostýmované prohlídky Vysokým zámkem a netradiční prohlídky pohádkových hradních sklepů.

Rytíři na plumlovském zámku. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Hana Masaříková

Vojta Nedvěd & Tie Break

KDY: sobota 3. září od 18 hodin

KDE: Hotel Plumlov

ZA KOLIK: 590 korun



Další ze série koncertů, které si na teplé sobotní večery připravil Hotel Plumlov je tady. V sobotu 3. září v 18 hodin vystoupí zpěvák, kytarista a písničkář Vojta Nedvěd v doprovodu skupiny Tie Break.



Vojta Nedvěd.Zdroj: archiv Ivy Klusalové

Koncert na zámku v Čechách pod Kosířem

KDY: sobota 3. září od 17 hodin

KDE: velký sál na Zámku v Čechách pod Kosířem

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Koncert s podtitulem Špalíček písní českých. Přesně na to se můžete těšit v sobotu 3. září od 17 hodin na Zámku v Čechách pod Kosířem. Vystoupí Lucie Laubová, která bude zpívat a Vendula Urbanová ji doprovodí hrou na klavír. Uslyšíte díla českých hudebních skladatelů. Tak neváhejte a přijďte! Takový koncert si nemůžete nechat ujít!

Zahradní slavnost

KDY: sobota 3. září od 10 hodin

KDE: Čelechovice na Hané



Zahradní slavnost odstartuje v 10 hodin turnaj v nohejbale. V poledne začne soutěž ve vaření kotlíkových gulášů, od 14.30 se můžete těšit na soutěže pro děti a skákací hrad pro děti, dílničky pro děti – korálkování, pletení copánků, malování na obličej, ukázku lukostřelby a od 18 hodin hraje kapela Naostro.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Vernisáž: Třetí salon výtvarníků

KDY: pátek 2. září od 17 hodin

KDE: Galerie M+M, Hranice

Galerie M+M v Hranicích srdečně zve na Třetí salon výtvarníků. Těšit se můžete na obrazy, fotky, powertex, šperky a jiné. Představí se například Jakub Čoček, Jaroslav Jakubec, Renata Doleželová, Naďa Jandová, Jiří Musil, Táňa Dvořáčková a klienti Domova seniorů Hranice. Galerie je otevřena od středy do neděle od 13 do 17 hodin.

Dino Expo & Show

KDY: sobota 3. a neděle 4. září od 10 do 18 hodin

KDE: Sportovní hala TJ Spartak, Přerov



Přijďte se podívat na výstavu dinosaurů, čekají na vás obří pohybující se dinosauři, na kterých se můžete svést, živí pavouci, štíři a hmyz, skákací hrad, filmy pro děti i dokumentární filmy.



Dinosauří show.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Skate Jam Hranice 2022

KDY: sobota 3. září od 13 hodin

KDE: Skatepark, Hranice

Třetí ročník Skate Jam Hranice a poslední ročník ve starém skateparku. Skateboardové závody se budou konat tuto v hranickém skateparku. Tentokrát poslední ročník ve starém skateparku, jelikož se letos podařilo realizovat společně s městem Hranice projekt na nový skatepark, který vyroste v oblasti rybníku Sokolovna neboli Pískáč. Soutěžit se bude v kategorii kategorie 16+ a kategorii děti. Celý den bude probíhat hudební produkce, divácké soutěže o různé poukazy do hranických restaurací a kaváren. Pro děti máme nachystaný stánek, kde si mohou zdarma vypůjčit skateboardy a třeba se prvotně seznámit s tímto sportem.

Skateboardové závody v Hranicích. Ilustrační fotoZdroj: Ondřej Vylíčil

Na film do Karnoly: Jednotka intenzivního života

KDY: sobota 3. září od 20 hodin

KDE: Karnola, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun



V hranické Karnole se tentokrát bude promítat dokument o paliativní péči Jednotka intenzivního života. „Jak žít dobrý život s nemocí?“ Na to se ptají průkopníci české paliativní medicíny ve VFN v Praze Kateřina Rusinová a Ondřej Kopecký. Paliativní péče je především o životě, a i když už nebude dlouhý, pořád může být pro konkrétního pacienta dobrý. Jen je potřeba učinit správné rozhodnutí. Režie: Adéla Komrzý, 72 min, Česká republika, 2021.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Výšlap za bludovským špekáčkem

KDY: sobota 3. září od 8 hodin

KDE: start i cíl je v zahradě Kulturního domu Bludov

ZA KOLIK: startovné 20 korun

Už 30. výšlap za bludovským špekáčkem se chystá na sobotu 3. září! Trasy jsou připraveny hned dvě. První méně náročná i pro kočárky o délce 6 kilometrů a pro zdatné chodce je pak připravena delší 14kilometrová trasa. Po výšlapu bude pro všechny v zahradě Kulturního domu Bludov připravené opékání špekáčků.

Ilustrační fotoZdroj: archiv Deníku

Závody koloběžek, odstrkovadel a kolečkových bruslí pro děti

KDY: sobota 3. září od 14 hodin

KDE: Postřelmov



Přijďte si s dětmi užít první zářijovou sobotu do Postřelmova. Děti budou závodit ve čtyřech kategoriích, a to od 3 do 15 let. Zápis jednotlivých kategorií je v 13.40, start ve 14 hodin. Jízda s plněním úkolů, v parku bude doprovodný program. Opékání špekáčků čeká všechny ve finále. Možnost zdarma zapůjčit koloběžky. Zdravotní hlídka je zajištěna. Přilba nutná! Občerstvení je zajištěno. Auta je nutno zanechat na parkovišti u tělocvičny a na ulici U Mýta. Přístup na trasu od křižovatky.

Pohádkový les a pouť ke svaté Rozálii

KDY: neděle 4. září od 10 do 16 hodin

KDE: Kostelíček Božího těla v Bludově

Spousta zábavy a zážitků. Tak přesně to čeká na všechny děti, které se zúčastní akce Pohádkový les, kde nebudou chybět soutěže s motivy těch nejznámějších pohádek! Souběžně s touto akcí proběhne i tradiční pouť ke svaté Rozálii. V 10.30 bude slavnostní mše svatá a od 15 hodin svátostné požehnání.

Jožka Černý slaví 80 let

KDY: neděle 4. září od 15 hodin

KDE: velký sál, Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: vstupné na sezení v předprodeji za 260 korun, v den akce 300 korun



Moravský slavík Jožka Černý slaví 80 let. Přijďte toto jubileum oslavit společně s ním! Koncertem bude provázet Cimbálová muzika Gracia a zpěvačka Ludmila Malhocká.



Jožka Černý.Zdroj: Region / Veronika Bernardová