Selské trhy

KDY: pátek 8. října od 11 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Naposledy v této sezoně na Floru zavítají oblíbené selské trhy. Jako obvykle se můžeme těšit na nabídku balkonových květin, pečiva, mléčných výrobků, uzenin a dalších dobrot od českých producentů. Nenechte si ujít tyto prvotřídní a poctivé české farmáře, potravináře a rukodělné výrobce a podpořme je nákupem jejich produktů.

Selské trhy na Výstavišti Flora Olomouc, 7. 5. 2021Zdroj: Deník/František Berger

Drakiáda

KDY: sobota 9. října od 14 hodin

KDE: kopec Kravčák, Javorník

ZA KOLIK: zdarma



Podzimem nabarvené listí, které se líně pohubuje v rytmu pofukujícího studeného větříku, ježek, který si na svých bodlinách vesele nese napíchaná jablíčka a smějící se děti pouštějící na provázcích svoje draky. Nejen takovou atmosféru nabídne Drakiáda v Javorníku. V sobotu od 14 hodin můžete provětrat křídla svých draků. Navíc si každý bude moct upéct špekáček a připraveny budou i soutěže a hry pro děti.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Kubová Hana

Astrovíkend

KDY: sobota 9. října od 9 do 18 hodin a neděle 10. října od 10 do 17 hodin

KDE: Centrum Pohybu, Sokolská 7, Olomouc

ZA KOLIK: vstupné na jednotlivé akce, které jsou na programu, se pohybuje v rozmezí 50 až 180 korun

Astrovíkend nabídne poradny alternativní i čínské medicíny, výklad z ruky nebo karet, porady s numerology, přednášky, šamanské meditace a sortiment týkající se ezosféry. Například amulety, orgonity, oleje, byliny, mandaly, minerály a šperky. Pokud máte rádi tento životní styl nebo pokud se chcete přiučit něčemu novému, neváhejte a přijďte se podívat do Centra Pohybu na nějakou přednášku.

PROSTĚJOVSKO

Okresní výstava ovoce, zeleniny a květin

KDY: sobota 9. a neděle 10. října, od 10 do 17 hodin

KDE: kulturní dům, Čelčice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Těšit se můžete na prezentaci včelařů, prodej medu a včelařských produktů, prodej vazby ze sušených květin, v neděli ukázka tvarování bonsají (i z donesených rostlin). Můžete přispět i svými výpěstky a květinami na tuto výstavu. Příjem a aranžování výpěstků je v pátek 14 až 18 hodin, občerstvení je zajištěno.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Jiří Kohout

Drakiáda a bramboriáda

KDY: sobota 9. října od 13 hodin

KDE: dětské hřiště, Ptení-Holubice



Na drakiádu a bramboriádu můžete vyrazit tuto sobotu k prostoru dětského hřiště v Holubicích. Připravena je sladká odměna pro všechny drakoletce a soutěž o nejvyšší let. Draky si vezměte s sebou. Občerstvení v podobě pečených brambor, sekané a horkého čaje je zajištěno.

Dýňové slavnosti

KDY: sobota 9. a neděle 10. října, od 10 do 18 hodin

KDE: Zahradnické centrum Marciánová, Kostelec na Hané

Celodenní program pro děti, balónková show, malování na obličej, tanečky, soutěže a mnoho dalšího čeká o víkendu na návštěvníky Dýňové slavnosti v Kostelci na Hané. Chybět nebude ani oblíbený fotokoutek. Nezapomeňte se v sobotu i v neděli vzít vhodné nářadí na vyřezávání dýní. Občerstvení je zajištěno.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Jiří Kohout

Aplaus 2021

KDY: pátek 8., pondělí 11. a pátek 15. října vždy od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Prostějov

ZA KOLIK: 300 korun



Na 14. ročník divadelní přehlídky Aplaus 2021 můžete od pátku zavítat do Městského divadla v Prostějově. Tento pátek uvede pražské divadlo Ungelt představené Dana McComicka Housle, v pondělí Městská divadla pražská hru Arthura Millera Smrt obchodního cestujícího a v pátek 15. října se můžete těšit na klasickou divadelní hra, situační komedii Carla Goldoniho Sluha dvou pánů v podání Moravského divadla Olomouc.

Housle

Doposud se oba bratři protloukali newyorskými ulicemi jen těžko. Všechno se ale může změnit. Zlodějíčkovské komediální drama o dvou bratřích a jejich rodinném příteli, kde naděje na lepší život odhalí pohnutou rodinnou minulost i sílu charakterů. Hrají: Milan Hein, Jiří Langmajer, Pavel Liška

Smrt obchodního cestujícího

Requiem za sen jednoho obyčejného člověka, který se probouzí z třpytivého snu do nemilosrdného rána reality. Snu o úspěchu, popularitě, ocenění, naplnění, rodině jako z reklamy na životní pojištění. Ale Willy Lohman je jenom obchodní cestující za volantem otřískaného auta. V rozpadajícím se domě s hypotékou a ledničkou na splátky. Kde skončí jeho jízda čím dál složitějším světem? Hrají: Miroslav Donutil, Zuzana Kronerová, Viktor Dvořák, Martin Donutil, Jiří Štrébl, Aleš Bílík, Michael Vykus, Milan Kačmarčík, Evellyn Pacoláková ad.

Sluha dvou pánů

V Benátkách se v rodině Bisognosi schyluje k svatbě. Oboustranně výhodné zásnuby Pantalonovy dcery Clarice a syna doktora Lombardiho Silvia však svým příjezdem nečekaně překazí muž, kterému Pantalone Clarici zaslíbil dřív a který přišel vznést svůj nárok, ačkoli by měl být nade vší pochybnost mrtvý. Do toho se ve stejném hostinci ubytuje Florindo Aretusi, který onoho Turiňana zabil, a je na útěku. A oba mají jednoho sluhu, který se právě rozhodl, že sloužit dvěma pánům najednou prostě dokáže. Hrají: Vendula Nováková, Vojtěch Lipina/Jan Ťoupalík, Roman Vencl, Lukáš Červenka, Jaroslav Krejčí, Lenka Kočišová/Daniela Klevetová, Vladimíra Včelná ad.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Brána do staréch časů na Hané

KDY: pátek 8. a sobota 9. října, pátek od 13 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin

KDE: nádvoří Vzdělávacího a informačního centra, Kojetín

Přindite si vyzkóšet, jak se žilo za časů našich stařéčků a stařenek. Co si možete všecko prubnót? Vaření trnkovéch povidel (možete si zatrdlovat), škvaření sádla, stlókání másla, pečení chleba a buchet, draní peří, mlácení obilí, lópání turkyně, předení a drátkování, praní prádla na valše, žehlení a mandlování prádla. Možete poznávat bylinky našich babiček a podivat se do včelího úla. Nebude chybět zvířecí dvorek, kde budó králéci, slépky, kačeny, huse, perličky, křepelky aji prasátko. Do břucha budó dobroty ze zabíjačkovyho kotlíka s domácím chlebem, škvarky, paštika, pečeny buchty a vařeny jabluše…

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Pavel Netolička

Slavnostní otevření cyklostezky Bělotín – Hranice

KDY: sobota 9. října od 9 hodin

KDE: pod dálničním nadjezdem vedle tzv. „římského mostu“ (souřadnice: 49.5816486 N, 17. 7501233 E)



Odjezd cyklistů je naplánován na 9 hodin. Vybrat si můžete ze tří odjezdových míst: ZŠ Bělotín, ZŠ Střítež nad Ludinou nebo ZŠ Šromotovo. Setkání všech cyklistů se uskuteční pod dálničním nadjezdem vedle tzv. „římského mostu“ (souřadnice: 49.5816486 N, 17. 7501233 E) od 10 do 12 hodin. Pro všechny zúčastněné je připraven guláš, alko i nealko nápoje, lučický mošt a jablka, teplická minerálka, čaj a malý dárek na příjemnou cestu. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program jako je prohlídka hasičských vozidel, soutěžení o bezpečnostní cyklo doplňky nebo přednášku, jak vybavit kolo i cyklistu pro bezpečnou jízdu.

Karel

KDY: pátek 8. a sobota 9. října od 19 hodin

KDE: Letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 130 korun

Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor. Film Karel není a nemá být přehlídkou nesporné slávy Karla Gotta a jeho pěveckého talentu a úspěchů. Režisérka Olga Malířová Špátová vstoupila se svou kamerou tam, kde sláva končí a kde se z fenomenálního Zlatého slavíka Karla Gotta stává pouze Karel, nadšený malíř, milující manžel a táta svých dcer. Tvůrci totiž zachytili Karla Gotta nejen při jeho vystoupeních nebo při setkáních s fanoušky u nás i v Hamburgu, ale především v jeho domácím prostředí. Ať už v Praze, na chalupě, nebo na vsi, kde trávil dětství. Zpěvák se ve filmu vydává po stopách svého života na místa, která sehrála v jeho životě důležitou roli. Odhaluje neznámé zákulisí koncertů, i svůj život s rodinou a soukromí, které si jinak snaží s pokorou a láskou chránit. Díky upřímné otevřenosti Karla Gotta mohou diváci vidět autentický a jedinečný filmový portrét, plný nečekaných vzpomínek.

Dokumentární film Karel.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Jazz in Hall 2021

KDY: čtvrtek 7. až sobota 9. října

KDE: Zábřeh

ZA KOLIK: 100 korun, 290 korun

Již 17. ročník jazzově laděného festivalu Jazz in Hall pokračuje ve své rozšířené třídenní podobě a na druhý říjnový týden chystá, na nevšedních místech Zábřeha, zajímavé hudební hosty.

Jazz in Hall startuje ve čtvrtek – 7. října - filmem o hudbě v ulicích amerického města New Orleans. Od osmé hodiny večerní se bude v kině Retro promítat dokumentární film New Orleans: Město hudby.

Páteční večer - 8. října - proběhne v příjemném prostředí Klubu ve Zdi, kde od sedmé večerní vystoupí kapely Fresh Minute a Silence & Joy. Po nich budou mít možnost místní i přespolní muzikanti ukázat svůj talent a lásku k hudbě a improvizaci během plánované JAM session. Zapojit se může každý, kdo přijde s hudebním nástrojem.

Vrcholem akce je ovšem hvězdný sobotní večer - 9. října - tradičně v originálním prostředí zábřežské tenisové haly. Od sedmé hodiny se na podiu vystřídá čtveřice hudebních hostů. Jako první vystoupí domácí Moravia Big Band, se kterým si letos přijede zazpívat Tomáš Savka. Nejslavnější hity 60. let připomene Golden Big Band Prague. V rytmu šansonu a swingu bude následovat kapela La Boujeau. Závěr večera rozproudí funky v podání kapely Top Dream Company.

Čas mezi jednotlivými koncertními bloky posluchačům zpříjemní hudba venkovní scény, kde bude – stejně jako v minulých letech - možné zakoupit něco dobrého na zahřátí a k jídlu.

Vstupenky na jednotlivé dny jsou v předprodeji v zábřežském Infocentru nebo na webu festivalu www.jazzinhall.cz. Za čtvrteční a páteční program utratí diváci stovku. Vstupenky na sobotní večer stojí 290 korun. Akci finančně podpořilo Město Zábřeh a Olomoucký kraj.

Program festivalu Jazz in Hall 2021:

čtvrtek 7. října od 20 hodin – Kino Retro

New Orleans: Město hudby

Vstupné:100 korun

pátek 8. října od 19 hodin – Klub Ve zdi

Fresh Minute

Silence & Joy

JAM session

Vstupné: 100 korun

sobota 9. října od19 hodin – Tenisová hala

Moravia Big Band a Tomáš Savka

Golden Big Band Prague

La Boujeau

Top Dream Company

Vstupné: 290 korun

Ilustrační fotoZdroj: Markéta Markovicsová

Mohelnická drakiáda

KDY: neděle 10. října od 14.30 hodin

KDE: areál FK, Mohelnice

ZA KOLIK: zdarma



Další drakiáda zkrášlí podzimní oblohu tentokrát v Mohelnici. Těšit se můžeme na soutěž Vše, co létá, patří do vzduchu, kdy se bude soutěžit o nejdéle se ve vzduchu pohybující předmět. Fantazii se meze nekladou, a tak neztrácejte čas s vytvářením svačinky, která bude v rámci akce zajištěná a radši si vyrobte svůj létající předmět a staňte se vítězem!

Festival loutek

KDY: pátek 8. října od 15 hodin až sobota 9. října od 9 hodin

KDE: Dům kultury, Mohelnice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Festival loutek nabídne od pátku do soboty bohatý kulturní program pro malé i velké. Připraveno bude mnoho divadelních představení jako například v pátek od 15.15 O princezně Rozmařilce, o hodinu později na scénu přijde Jan Hrubec s pohádkou Zvířátka a loupežníci a v sobotu se hned z rána od 9 hodin můžeme těšit na Jak hastrmani lásce pomohli, od 10.30 se představí pohádka O pyšné čarodějnici a poslední představení Zlatovláska bude v 14.30. Připraveny budou i dílničky pro děti a občerstvení je v rámci akce zajištěné.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Martina Sihelská

