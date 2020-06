Jak zajímavě strávit víkend? Z akcí si určitě vybere každý, malý i velký.

Název akce Víkend otevřených zahrad

KDY: neděle 7. června od 9 hodin

KDE: park Michalov, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

Víkend otevřených zahrad v parku Michalov a v přírodní zahradě ORNIS. Městský park Michalov je otevřený stále - pokud přesmíru nezaprší nebo zrovna nezuří orkán.

A tak si jistě říkáte, proč Vás lákáme na jeho otevření? Víkend otevřených zahrad otevírá běžně nepřístupné zahrady a těm ostatním dává novou dimenzi poznání a netradičních zážitků. Projekt nabírá na ohlasu a tradici v celé Evropě a stává se jedním z hlavních šiřitelů osvěty o klenotech zahradního umění.

V České republice se do Víkendu otevřených zahrad zapojují jak běžně nepřístupné zahrady, tak i parky a veřejná prostranství, které se v průběhu dvou dní snaží organizátoři veřejnosti představit jiným způsobem. Obvyklou formou jsou komentované prohlídky doplněné dalším kulturním programem.

Svátek otevírání zahrad veřejnosti vznikl v roce 1998 ve Velké Británii (Open Garden & Squares Weekend) a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. V České republice se pod záštitou Národního památkového ústavu během prvního ročníku v roce 2010 otevřely 3 zahrady, za necelých deset let stoupl počet až ke dvěma stům.

Ekoporadna ORNIS pro Vás pořádá prohlídku parku Michalov s průvodcem. V neděli 7.června se sejdeme v 9 hodin u restaurace Michalov v centru parku.

Projdeme jeho nejzajímavějšími částmi, dozvíte se o jeho historii, potkáme zajímavé dřeviny a dojdeme až do blízké přírodní zahrady ORNIS, kde vysvětlíme principy přírodních zahrad. Samostatně si budete moct prohlédnout zvířata ze záchranné stanice, nebo stálou expozici a sezónní výstavu Čižba - umění jemné a líbezné.