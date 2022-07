Bydlely na hradě děti? A hrály si? Při edukačním programu se děti společně s lektorem přenesou do minulosti a podívají se, jaký byl život dětí na panském sídle. Popovídají si o životě šlechty a výchově dětí, o denním rozvrhu malých knížat a kněžen, módě a společně si prohlédnou i některé hračky.

hrad ŠternberkZdroj: fal

Pohoda u Trojice

KDY: v pátek 29. července od 20.30 a v sobotu 30. července od 19 hodin

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Dlouhá letní noc láká k tomu si vyjít ven na multižánrový hudební festival Pohoda u Trojice. V pátek 29. července v 20.30 bude Galavečer flamenca a v sobotu se můžeme těšit od 19 hodin na Flamencovou fiestu a od 20.30 na Los Del Barrio.

Grill party v Helen

KDY: pátek 29. července a sobota 30. července od 17 do 22 hodin

KDE: Bistro Helen, Galerie Šantovka, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Máte chuť si v pátek zajít s přáteli na dobrou grilovačku? Jednu takovou pořádá Bistro Helen! Na grilu se budou dělat masové i vegetariánské speciality. Nebude chybět ani pohodová hudba a osvěžující míchané drinky.

Grilování - ilustrační foto.Zdroj: Shutterstock

Country Paráda 2022

KDY: sobota 30. července od 17 hodin

KDE: zámecký park, Dlouhá Loučka

ZA KOLIK: 250 korun



Milovníci country hudby si přijdou na své v sobotu 30. července v Dlouhé Loučce, kde proběhne 18. ročník jednodenního festivalu Country Paráda. První kapela začéná hrát od 17 hodin.

PROSTĚJOVSKO

Domamyslická stěna

KDY: sobota 30. července

KDE: Mostkovice, fotbalové hřiště

ZA KOLIK: dětská trať zdarma, začátečníci a hlavní trať 200 korun

Další už 7. ročník přespolního běhu bude pořádat obec Mostkovice. Těšit se můžete na tři kategorie. Dětskou trať, začátečníky a hlavní trať. Registrace na všechny tratě bude probíhat od 8 hodin. Dětská trať a začátečníci odstartují v 9 hodin a hlavní trať potom v 10 hodin. Zajištěné jsou i hodnotné ceny a občerstvení.

Virtuální realita

KDY: pátek 29. července, od 10 do 16 hodin

KDE: Městská knihovna Prostějov



Městská knihovna v Prostějově připravila pro mládež ve věku od 12 do 18 let akci s virtuální realitou. 15minutový zážitek čeká na každého, kdo si bude chtít zkusit zahrát některou z her ve virtuální realitě. Děti mladší 15 let budou muset předložit souhlas rodičů.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Kino pod hvězdami v Mostkovicích

KDY: pátek 29. července, sobota 30. července a neděle 31. července, každý den od 21.30

KDE: Letní, Mostkovice

ZA KOLIK: vstupné 120 korun

Pokud si o víkendu budete chtít zpříjemnit některý z večerů, není lepší příležitosti než vyrazit do letního kina. Jedno takové je otevřené právě v Mostkovicích a každý den od pátku do neděle promítá jiný film. V pátek se můžete přijít podívat na film Kdyby radši hořelo, v sobotu na Party Harder: Summer Massacre a v neděli na Tlapkovou patrolu ve filmu.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Benefice za Hranice 2022

KDY: pátek 29. a sobota 30. července

KDE: prostor u Hotelu Centrum, Hranice

ZA KOLIK: 400 až 650 korun

Skvělou muziku slibuje II. ročník open air akce Benefice zaHranice 2022, která se uskuteční na prostor u Hotelu Centrum. V pátek 29. července vystoupí od 18 hodin Dorian Koukr, Studio Session & Magenta (Rook, Brejchus, Pain, Batrs), DJ Lucky Boya další. V sobotu 30. července se na pódiu vystřídají od 17 hodin kapely Wohnout, Cirkus Láskohrad, Neřeš, The Middle of The Sandwich, Cravalband (TakzatruP). Oba dny se od půlnoci můžete těšit na afterparty v hranické Karnole, pouhých 10 minut chůze od hotelu.

Wohnout. Ilustrační fotoZdroj: Deník/A. Vanžura

Slavnosti obce Velká

KDY: sobota 30. července od 14 hodin

KDE: Sokolská zahrada, Velká

ZA KOLIK: 150 korun



Slavnosti obce Velká se konají tuto sobotu v sokolské zahradě. Program začíná od 14 hodin hodin vzpomínkou na padlé občany v 1. světové válce – sraz u pomníku, následuje hudební program, ve kterém ve 14 hodin zahraje Michal Tučný revival Band, od 16 do 19 dechová kapela Moraváci a od 20 hodin se můžete těšit na taneční zábavu pod širým nebem se skupinou Gradace.

29. setkání dechových hudeb

KDY: sobota 30. a neděle 31. července

KDE: zámecká zahrada, Dřevohostice

Tradiční setkání dechovek se uskuteční v sobotu a v neděli v zámecké zahradě v Dřevohosticích. V sobotu od 20 hodin vystoupí kapela Mistrál, od 20.45 do 22 hodin se můžete těšit na koncert české zpěvačky Heidy Janků, od 22 hodin vypukne taneční zábava s kapelou Mistrál. V neděli od 13.30 hodin mše svatá v zámecké zahradě, v 14.30 hodin slavnostní nástup kapel, v 14.45 vystoupí mažoretky, od 15 hodin se na pódiu vystřídají dechové hudby Věrovanka, Šarovec, Vlčnovjanka a Skaličanka. Mezi vystoupení kapel zatančí folklorní soubor Haná a Stars, moderuje Karel Heger. V 2. poschodí zámku budou k vidění výstavy.

ilustrační fotoZdroj: archiv

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Šumperský majáles

KDY: pátek 29. července a sobota 30. července od 14.30 do půlnoci

KDE: Pavlínin dvůr, Hlavní třída 22, Šumperk

ZA KOLIK: vstupné 600 korun, na místě 700 korun, děti do 6 let zdarma

Přijďte se i letos nadýchat atmosféry šumperského majálesu. Ten vypukne v pátek 29. července a pokračovat se bude až do soboty 30. července. Vystoupí mimo jiné Ben Cristovao, Forgen, Tas, Kontrafakt a další.

Šumperský valibuk

KDY: sobota 30. července, registrace od 9 do 9.45, start soutěže v 10 hodin

KDE: areál Tyršova stadionu, Žerotínova, Šumperk

ZA KOLIK: startovné 50 korun



Přihlaste se na atraktivní soutěžní klání Šumperský valibuk. Soutěžit se bude hned v několika disciplínách. Hod kettlebellem do dálky, přemístění činky na ramena, dřep s činkou za hlavou a klání bude doplněné nepovinnou soutěží v tahu auta. Závodníci budou rozděleni do několika výkonnostních kategorií. Kategorie do 15 let, do 18 let, muži, ženy a veteráni.

Večerní rozhledy z radniční věže

KDY: každý pátek v červenci a srpnu od 19 do 22 hodin

KDE: radniční věž v Šumperku, nám. Míru 1

ZA KOLIK: vstupné dospělí 30 korun, děti od 6 do 15 let 10 korun, studenti a důchodci 20 korun, děti do 6 let zdarma

Z ochozu šumperské radniční věže, která je ve výšce 27 metrů, se nabízí nádherný výhled na město z ptačí perspektivy a také na masív Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou Moravy Pradědem. Do radnice vede vstup bočním vchodem od morového sloupu.

Radnice v ŠumperkuZdroj: Deník/Petr Krňávek