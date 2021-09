Bystřické selské trhy

KDY: neděle 19. září od 8 do 12 hodin

KDE: Velká Bystřice, Zámecké náměstí

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte si nakoupit podzimní výpěstky bystřických pěstitelů. Zeleninu, ovoce, květiny, masné i mléčné produkty malých farem, zdravou výživu, různé pochutiny nebo burčák. To vše a mnoho dalšího najdete na podzimním Bystřickém selském trhu. Trhy budou probíhat pouze v neděli od 8 do 12 hodin.

Dožínky v Náměšti a kapela Čechomor

KDY: neděle 19. září od 13 hodin

KDE: Amfiteátr, Náměšť na Hané

ZA KOLIK: zdarma



Dožínky, slovo, které pro mnohé už ztratilo význam. V tradičním duchu se sice v Náměšti na Hané neslaví, za to město v rámci tohoto svátku nabídne pestrý hudební program, jehož vrcholem bude kapela Čechomor. Těšit se můžete i na výstavu zemědělské techniky, prodej regionálních produktů, připravené bude i občerstvení a nezapomnělo se ani na nejmenší, kterým organizátoři připraví nejrůznější atrakce.

ČechomorZdroj: DENÍK/Eva Bártíková

Bezpečná cesta do školy

KDY: neděle 19. září od 13 hodin

KDE: Olomouc, park na Flóře

ZA KOLIK: zdarma

Bezpečná cesta do školy patří k tradičním rodinným akcím. Cílem je naučit děti všímat si okolí, vnímat dopravní prostředí a orientovat se v něm, vytvořit správné návyky při pohybu na silnicích a v dopravě, seznámit je s možným nebezpečím a rizikovými oblastmi a vést je k opatrnosti. „Děti i dospělí si budou moct prohlédnout hasičské cisterny, sanitky, policejní auta nebo laserovou střelnici,“ uvedl zakladatel Nadace Bezpečná Olomouc Ivan Langer. Zájemci si můžou nasadit i opilecké brýle, s kterými si projdou připravenou dráhu, a odstrašující bude i simulace požití drog. Svou práci předvede i Český kynologický svaz se svými čtyřnohými pomocníky. Výsledkem této akce by mělo být výrazné snížení počtu dopravních nehod s účastí dětí.

Den obce Krčmaň

KDY: sobota 18. září od 10 do 21 hodin

KDE: obec Krčmaň

ZA KOLIK: zdarma



Den obce Krčmaň je tu! Těšit se můžeme na dopolední program na atletickém hřišti, kde budou pro děti připraveny různé atletické disciplíny. Odpoledne od 14 hodin se program přesune k sokolovně, kde bude připravený bohatý program. Představí se letečtí modeláři, své vystoupení předvedou děti z MŠ, připravený bude traktor cup pro děti i dospělé a na závěr vystoupí kapela OZENBOCH. V průběhu celého dne bude nachystané bohaté občerstvení v podobě makrel, kabanosů, steaků nebo žeber.



Traktor cup v KrčmaniZdroj: Deník / František Berger

PROSTĚJOVSKO

Dny evropského dědictví aneb Navštivte zajímavá místa Prostějova

KDY: od čtvrtku 16. do neděle 19. září

KDE: Špalíček, Sladovna Castello, Kino Metro 70, kostel Povýšení sv. Kříže, Prostějov

Každý rok v září se široké veřejnosti otevírají brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.Nenechte si ujít to nejzajímavější v Prostějově. Každý den od 11. až do neděle 19. září můžete objevit známé i méně známé perly tohoto města.

Proniknete do tajů prostějovského Špalíčku, Sladovny Castello bratří Winterových z 19. století nebo se dozvíte plno zajímavostí o kostele Povýšení svatého Kříže a vydáte se po stopách Jano Köhlera, význačného umělce v technice ornamentu, fresky a sgrafita. Podrobný program a kontaktní osoby najdete na webových stránkách města – prostejov.eu

Program

16. 9. Špalíček – 16.00

17. 9. Sladovna Castello – 8.00, 11.00

18. 9. Kino Metro 70 – 11.00, 13.00

19. 9. Kostel Povýšení sv. Kříže – 14.00

Kostel Povýšení sv. Kříže v Prostějově.Zdroj: Jaruška Životská

Benefice pro kluky s kolečky navíc

KDY: pátek 17. a sobota 18. září

KDE: Čelechovice na Hané

ZA KOLIK: vstupné 80 korun



Přijďte o víkendu do Čelechovic na Hané podpořit dobrou věc a navíc se i skvěle pobavit. Výtěžek ze vstupného a také každých 10 korun z prodaného točeného nápoje poputuje na účet Dostálovic kluků. V pátek večer zahrají kapely Něco Mezi a Majestico Muzikus. V sobotu od 14 hodin si děti užijí skvělý Den s hasiči, který bude plný soutěží. Večer od 20 hodin pak zahrajív místní sokolovně kapely Hard a ATD. Vstupné 80 korun. Více informací na facebookové události.

Vojenský den na zámku Plumlov

KDY: sobota 18. září od 10 hodin

KDE: zámek, Plumlov

ZA KOLIK: vstup zdarma

Vezměte děti a přijďte si spolu s nimi užít parádní a akcemi nabitý sobotní den s Kluby vojenské historie na zámku Plumlov. Od 10 do 17 hodin se můžete těšit nejen na ukázky válečné a historické techniky, ale i živé rekonstrukce bitev, dobové tábory a samozřejmě bohatý program pro děti. Na akci je vstup zdarma. Tak dorazte, bude to stát opravdu za to.

Dětský den s Kluby vojenské historie na plumlovském zámku - 6. 6. 2020Zdroj: Deník / Karel Rozehnal

Prostějov bude hostit festival dobrého jídla

KDY: pátek 17. a sobota 18. září

KDE: Prostějov, seznam zapojených kaváren a restaurací najdete na webu města Prostějova nebo ZDE

ZA KOLIK: jednotná cena degustačního menu je 69 korun



Milujete skvělé jídlo? Pak potěšte své chuťové pohárky během dvoudenního svátku jídla. Během víkendu můžete navštívit zapojené prostějovské restaurace a kavárny, v nichž ochutnáte degustační menu či jednohubky. Celý zážitek okoření také vystoupení místních umělců. Cena každého menu a nápoje je 69 korun. Seznam zapojených kaváren a restaurací a jednotlivá menu najdete na webu města Prostějova v rámci elektronické brožurky, kterou lze stáhnout do smarttelefonu.

V Konici rozparádí Rybičky 48

KDY: pátek 17. září od 19 hodin

KDE: zámecký park, Konice

ZA KOLIK: vstupenky za 450 korun zakoupíte v síti Ticketstream

Nevíte, kam se vrtnoutv pátek večer? Což takhle dát si koncert? V pátek od 19 hodin to na pódiu v zámeckém parku v Konici rozjede pop-punková kapela Rybičky 48. Její začátky sahají do roku 2002, kdy začala kapela vystupovat pod názvem Banánový Rybičky. Speciální host akce bude pop-rocková kapela Street 69.

Koncert kapel Rybičky 48 a Street 69.Zdroj: Jaroslav Noska

PŘEROVSKO A HRANICKO

Celostátní výstava králíků, drůbeže, holubů, morčat a exotického ptactva a Okresní dožínky

KDY: sobota 18. září od 9 do 01 hodiny a neděle 19. září od 9 do 14 hodin

KDE: Výstaviště, Přerov

ZA KOLIK: vstupné sobota: od 9 do 18 hodin 150 korun, děti od 12 do 18 let 100 korun, celodenní vstupné 450 korun, děti od 12 do 18 let 250 korun, děti do 12 let zdarma; vstupné neděle dospělí a děti od 12 let 100 korun, děti do 12 let zdarma

Po oba dny je připraven bohatý doprovodný program také pro děti. V sobotu se areál Výstaviště otevře v 9 hodin ráno. Těšit se můžete na ochutnávku regionálních potravin, kvalifikační závod v králičím hopu na Mistrovství ČR. Vystoupí Záhorská kapela, Jožka Černý s cimbálovkou, Duo Jamaha, Duo Re-Bell, Forum s Romanem Hambálkem, formace Traktor a Second Hand Kabát revival. Po oba dny bude probíhat 51. celostátní výstava mladých králíků, 13. celostátní výstava mladé drůbeže a výstava zemědělské techniky. Neděli zpříjemní kapela Harmony. Akce se koná za každého počasí společně s farmářskými trhy. Areál je zastřešen velkými stany, výstava zvířat bude v halách.

SOBOTA 18. září

HUDBA:

10:00 – 12:00 ZÁHORSKÁ KAPELA

12:30 – 13:30 JOŽKA ČERNÝ S CIMBÁLOVKOU

14:30 – 16:00 DUO JAMAHA

16:30 – 18:00 DUO RE-BELL

19:00 – 21:00 FORUM S ROMANEM HAMBÁLKEM

21:30 – 23:00 TRAKTOR

23:30 – 01:00 SECOND HAND KABÁT revival

Hudebník zpěvák hranické rockové kapely Traktor Martin Kapek.Zdroj: archiv Martina Kapka

45. výstava kaktusů a sukulentů

KDY: do neděle 19. září vždy od 9 do 17 hodin

KDE: v budově společnosti WT Wintech u Výstaviště, Přerov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na tisíc kaktusů a sukulentů nejrozmanitějších tvarů, velikostí a barev je až do neděle 19. září k vidění v prostorách Nordic parku u přerovského Výstaviště. Pětidenní expozici uspořádal Klub kaktusářů Přerov. K dipozici bude opět poradenská služba a prodej levných rostlin.



Výstava kaktusů a sukulentů v Přerově má již svoji tradici.Zdroj: Deník / Jan Nuc

Dýňobraní

KDY: sobota 18. září od 15 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Horní Újezd

ZA KOLIK: 60 korun

Na tradičním již 13. ročníku Dýňobraní je připraven bohatý program: Virtuální realita - ocitněte se na vrcholku mrakodrapu nebo prozkoumejte podmořský svět, Bubenická show, Bumperballs - nafukovací bublinové koule, hrát bude skupina One Classic Kroměříž, připraveno je bohaté občerstvení a pro děti skákací hrad.

Dýňobraní v Horním ÚjezduZdroj: Deník / Liba Mátlová

24. výstava hub

KDY: pátek 17. od 9 do 19 hodin a sobota 18. září od 9 do 17 hodin

KDE: Klubu Teplo na Horním náměstí, Přerov

ZA KOLIK: dospělí 30 korun, děti 10 korun



Těšit se můžete na mykologickou poradnu, výstavu fotografií a kreslení hub a chybět nebudou ani přednášky Jiřího Polčáka, a to v pátek od 16 hodin Houby Valašska, sobota od 10 hodin Houby Hostýnských vrchů, ve 14 hodin Chráněné a vzácné houby ČR.



Uznávaný přerovský mykolog Jiří Polčák na tradiční výstavě hub.Zdroj: Deník / Petra Poláková-Uvírová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Festival Jesnění

KDY: pátek 17. září až neděle 19. září

KDE: Jeseník, Smetanovy sady, Kino Pohoda, náměstí Svobody a Masarykovo náměstí, lázeňský vrch Gräfenberg, Křížový vrch a Vodní tvrz

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Jedinečná sousedsko-kulturní akce, jejímž cílem je posílit kulturního a komunitního ducha Jeseníku. „Jesnění pořádáme jako parta přátel a nadšenců, kteří se rozhodli rozvířit život ve městě, které nás spojuje, a přivést sem pestrou škálu alternativní kultury,“ říká organizátorka akce Amálie Šrajtová. Součástí festivalu budou koncerty, divadlo, film, přednášky, regionální trhy, autorská čtení, soundwalk, food festival, workshopy pro dospělé i děti, vernisáže, komentované vycházky, výstavy, busking a filmové promítání. Tak neváhejte, a i vy se přijďte zúčastnit prvního ročníku Jesnění!

Vodní tvrz v Jeseníku.Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč

Oslavy 50. výročí otevření kulturního domu

KDY: 18. září až 26. září

KDE: město Zábřeh

ZA KOLIK: zdarma, vstupné bude jen v rámci koncertů. Vstupné na koncert Lucie Bílé a Petra Maláska se pohybuje od 890 do 990 korun



V rámci oslav 50. výročí otevření kulturního domu, se můžeme v sobotu 18. září těšit na Zábřežský kulturní jarmark, kde bude celodenní proud hudby a zábavy. Ve 13.15 starosta přestřihne pásku úplně stejným způsobem jako před 50 lety a odstartuje tak jeho další půlstoletí. V rámci výročí si návštěvníci mohou zakoupit i novou knihu Kulturní dům Zábřeh 1971-2021. Program je připravený i na následující týden, kdy bude hlavním trhákem středeční vystoupení Lucie Bílé a Petra Maláska. V Zábřehu se představí v 19 hodin ve velkém sálu kulturního domu.

DALŠÍ TIPY Z OKOLNÍCH KRAJŮ

Envirofest Bečva 2021

KDY: sobota 18. a neděle 19. září

KDE: zámecký park Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 209, na místě pak 300 korun

V pondělí 20. září 2021 uplyne přesně rok od tragické ekologické havárie na řece Bečvě. Nad ní zůstává řada otazníků! Ve společnosti toto téma silně rezonuje, a i proto se koná historicky první ročník Envirofestu Bečva, který nabídne v areálu zámeckého parku Kinských ve Valašském Meziříčí nejen koncerty a diskuse, moderované besedy s odborníky i politiky, ale také přednášky na téma naše životní prostředí.

„Festival jsme vymysleli, protože cítíme velkou potřebu otevřít oči všem, kteří si stále myslí, že vyšetřování kauzy Bečva je OK, že politická kultura v naší zemi je OK a že dělat mrtvého brouka je OK. Ano, jsme idealisti, ale co jiného už máme udělat?," uvádějí pořadatelé na webu Envirofestu.

Na akci vystoupí například Tomáš Kočko, Kaczi, Tomáš Klus, Koně a prase a další. Podrobný program najdete na webu envirofest.cz. Vstupné v předprodeji za 209, na místě za 300 korun, děti a senioři zdarma.

Jedním z účinkujících na Envirofestu Bečva 2021 bude hudebník Tomáš Kočko.Zdroj: se svolením pořadatele

Kašpárek ze Skalního hradu

KDY: víkend 18. - 19. září

KDE: Hrad Sovinec



Prázdniny jsou za námi a děti se vrátily do školních lavic. Ale co kdybychom jim dopřáli ještě jeden skoro prázdninový víkend? O víkendu 18. - 19. září 2021 proto v prostorách hradu Sovinec připravili organizátoři oblíbenou pohádkovou akci s názvem Kašpárek ze Skalního hradu, aneb loutkářská a divadelní pouť.



Návštěvníky všeho věku budou na pátém nádvoří bavit skupiny šermířské, divadelní a komediální. Šermířská a divadelní společnost Berendal si pro tuto akci připravila novou pohádku Posezení s králem a předvedou také středověké dvorské tance a pro starší i souboje na sekery, palcáty i meče. Skupina scénického šermu Allegros připomene oblíbenou pohádku Popelák.



Loutkové divadlo Kašpárkův svět přijedou s rodinnou loutkovou pohádkou Peklo v pekle a další příběhy Kašpárka. Pro zvědavce bude připravený Sokolnický dvorec s dravými ptáky, které si budete moci i vyfotit na ruce.

Loutkové divadlo KAŠPÁRKŮV SVĚT přijedou s rodinnou loutkovou pohádkou Peklo v pekle a další příběhy Kašpárka.Zdroj: se souhlasem Petra Šenkyříka