Vinaři na Šantovce s koncertem Davida Kollera

KDY: pátek 9. a sobota 10. července

KDE: FunPark Šantovka v Olomouci

Festival Vinaři na Šantovce přináší do Olomouce kouzlo vinařského světa jižní Moravy. Na akci se představí špičková vinařství. Cílem je nabídnout nejen mimořádně kvalitní vína našich předních vinařů a užít si tak pohodové letní dny, ale také jako doprovodný program nabídnout sommeliérské workshopy a doprovodné akce spojené s edukací o víně, jejichž smyslem je návštěvníkům pomoci přiblížit proces výroby vína, práci ve vinohradech a celkově vinařskou kulturu.

Těšit se můžete na vinařské odborníky, kteří vás rádi zasvětí do tajů vína ve speciálních sommeliérských kurzech, které budou ve vybraných časech k dispozici a v pátek pak na cooking show Romana Pauluse. Jako doprovodný program bude na podiu hrát cimbálová muzika.

V sobotu se mohou návštěvníci přijít podívat na koncert Davida Kollera, který vystoupí od 20 hodin v areálu FunParku.

Kostýmované prohlídky na hradě

KDY: sobota 10. července od 17 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: základní 180 korun



Podvečerní prohlídky nabídnou všem zájemcům návštěvu hradu Šternberk v netradičním podvečerním čase. Začátky jednotlivých prohlídek budou v 17, 18, 19 a 20 hodin. Hradem budou provázet průvodci oblečeni v historických kostýmech a jejich výklad bude zaměřen na historickou módu, stolování a život na hradech a zámcích v minulosti. Návštěvníci se dozví rozšířené a zajímavé informace z naší historie.



Součástí každé prohlídky bude hudební vystoupení v hradní kapli. Se svým repertoárem se představí Komorní duo ve složení Kristina Vaculová – flétna a Libor Janeček – kytara. Na programu je výběr z děl skladatelů baroka i klasicizmu, jako jsou J. S. Bach, B. Marcello, N. Paganini, F. Carulli, F. Molino a další.

Noc s Harrym Potterem 1

KDY: pátek 9. července od 18 hodin

KDE: kino Metropol v Olomouci

ZA KOLIK: 250 korun

Zažijte kouzelnou noc s Harrym a jeho přáteli! V pátek 9. července bude Harry hledat Kámen mudrců, objeví tajemnou komnatu, zachrání svého neprávem uvězněného kmotra Siriuse Blacka a utká se s dalšími kouzelníky v soutěži o Ohnivý pohár. Nejen tato dobrodružství čekají na mladého kouzelníka a jeho přátele.

Dobrodružství bude pokračovat hned následující týden, v pátek 16. července. V tento den Harry bude muset přesvědčit kouzelnický svět, že jeho setkání s Voldemortem bylo opravdové. Dále Harry zjistí tajemství Prince dvojí krve a utká se v konečném souboji s Tím, jehož jméno se nesmí vyslovit.

Kdo zvítězí už možná víte, ale určitě jste nestrávili v kouzelnické společnosti dvě celé noci!

Během přestávek se můžete účastnit soutěží o nejlepší kostým či filmového kvízu. Kavárna pro vás připraví, jako každý rok, tématické občerstvení. Chybět nebude ani kouzelnická výzdoba.

Olomoucké barokní slavnosti zahájí galakoncert Il Boemo ve světle současníků

KDY: od 9. července do 9. září, zahajovací koncert v pátek od 20.30

KDE: Olomouc, zahajovací koncert v Domě u parku

ZA KOLIK: od 340 korun



Olomoucké barokní slavnosti jsou festivalem plných prožitků, skvělých interpretů, oslnivých sólistů a umělců. Posluchačům v České republice přináší jedinečný program zahrnující pestrou škálu uměleckých děl českých i zahraničních autorů, často dlouho skrytých v archivech po celé střední Evropě.



Téma letošních slavností je „Z cest“. Zavede vás do bájné Etiopie, ale také do Anglie, Nizozemí či do Itálie. Můžete zažít scénická představení, symfonické, duchovní i komorní koncerty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít již IX. ročník OBS!



Historicky první galakoncert festivalu Olomoucké barokní slavnosti vzdá prostřednictvím nového souboru, Volantes Orchestra holt nejen barokním a klasicistním skladatelům, kteří v letošním roce slaví významná jubilea, ale i dalším autorům, kteří se bezpochyby zapsali do dějin hudby. Hlavní pozornost je věnována českému geniálnímu skladateli, Josefu Myslivečkovi, který letos slaví 240. výročí od úmrtí. Jeho díla zazní v hudební konfrontaci se současníky z různých koutů evropských hudebních center.

Oblastní výstava psů

KDY: víkend 10. až 11. července

KDE: zámek Náměšť na Hané

Nenechte si ujít oblastní výstavu psů s řadou klubových a speciálních výstav v krásném prostředí zámecké zahrady v Náměšti na Hané. Chybět nebudou zvěřinové speciality i naučné programy pro děti i dospělé.

Letní modelářská výstava

KDY: sobota 10. července od 9 hodin

KDE: kulturní dům Na Letním v Hlubočkách

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Vypravte se v sobotu do Hluboček na Letní modelářskou výstavu papírových, plastikových a železničních modelů. V provozu bude také modelová železnice a autodráha, uvidíte i ležení římského vojska. Chybět nebude občerstvení, slosování o vyhlídkový let vrtulníkem a soutěže pro vystavující a veřejnost. O další doprovodný program se postará Armáda ČR, hasiči i obecní policie.





Dobročinné letní kino

KDY: pátek 9. července od 21.30

KDE: hřiště u kulturního domu v Bohuňovicích

ZA KOLIK: vstup zdarma, útrata za občerstvení

Užijte so pohodový letní večer u dobrého filmu. Vypravte se v pátek do letního kina v Bohuňovicích, kde se bude od 21.30 promítat česká komedie Ženská pomsta, v hlavních rolích s Evou Vejmělkovou a Miroslavem Etzlerem. Výtěžek z prodeje občerstvení bude věnován do oblasti postižené tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku.

PROSTĚJOVSKO

Výstava obrazů Milady Lenfeldové

KDY: od pátku 9. července do neděle 8. srpna

KDE: galerie zámku v Konici

Nenechte si ujít jedinečnou výstavu obrazů mladé talentované malířky Milady Lenfeldové. Ačkoliv maluje intenzivně již mnoho let, pro samostatnou výstavu se rozhodla až nyní. V galerie zámku města Konice tak představí průřez svou tvorbou, která nabídne široký rozptyl malířských technik - od kresby přes olejomalbu krajin až po realismus. Vernisáž výstavy s osobní účastí autorky se uskuteční v pátek 9. července od 17 hodin v prostorách konické galerie. Jste srdečně zváni. Pokud byste vernisáž nestihli, na výstavu můžete zajít kdykoliv v rámci otevírací doby galerie, a to až do 8. srpna.



Otevírací doba galerie zámku města Konice

Pondělí – pátek: od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin

Sobota: od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin

Neděle: od 14 do 17 hodin

Sobota plná rocku v centru města

KDY: sobota 10. července od 14 hodin

KDE: zámek v Prostějově

ZA KOLIK: zdarma



Chcete se v sobotním dnu trochu odvázat a nechat se prostoupit skvělou atmosférou? Dorazte druhou červencovou sobotu od 14 hodin na nádvoří prostějovského zámku. Právě tady se uskuteční historicky 1. ročník hudebního festivalu rockových amatérských kapel z blízkého okolí. Tři z kapely jsou z Prostějova, další z nedaleké Kroměříže a Uničova.

Ptačí perspektiva z radniční věže

KDY: do 29. srpna

KDE: sraz před radnicí v Prostějově

ZA KOLIK: zdarma

Kochejte se krásou Prostějova z ptačí perspektivy, vystoupejte na radniční věž a prohlédněte si z blízka prostějovský orloj. Vstup je zdarma. Kapacita je však omezena na 12 osob, proto je vhodné se dopředu objednat na lince: 800 900 001. Sraz pro zájemce je před budovou radnice. Podrobné informace najdete na webu města Prostějova.

Časové intervaly:

Pondělí – čtvrtek: v 9, 10, 13, 14 a v 15 hodin

Pátek: v 9, 10,a ve 13 hodin

Víkend: v 13, 14 a v 15 hodin

Prohlídka radnice i věže – v pondělí, čtvrtek a neděli, vždy od 15 hodin

Za kytičkovou vílou do botanické

KDY: od čtvrtku 8. do soboty 17. července (dle otevírací doby botanické zahrady)

KDE: Botanická zahrada P. Albrechta, Lidická ul. 2, Prostějov 1



Vydejte se objevovat rozkvetlou voňavou krásu do prostějovské botanické zahrady P. Albrechta. Bude tu pro vás od čtvrtku 8. do soboty 17. července připravena samoobslužná hravá stezka s informacemi a hravými úkoly pro všechny generace. Rodiče s dětmi i další zájemci si stezku mohou projít sami kdykoliv během otevírací doby zahrady.



Otevřeno je denně kromě pondělí a neděle. Úterý až pátek od 8 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 16 hodin.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Sportovně-zábavné odpoledne

KDY: sobota 10. července od 13.30 hodin

KDE: víceúčelové hřiště, Rouské

ZA KOLIK: zdarma

Sportovně-zábavné odpoledne čeká na návštěvníky tuto sobotu na víceúčelovém hřišti v Rouském. Od 13.30 registrace dětí, 14.00 zahájení, 14.05–16.00 hry a sou-těže pro děti i dospělé, od 16.00 kulturní program, v 17.15 vyhlášení výsledků soutěží. Malování na kamínky, tombola, pro děti občerstvení zdarma. Od 18.00 do 22.00 posezení při hudbě.

Zbrašovský Guláš Fest 2021

KDY: v sobotu 10. července od 10 hodin

KDE: areál požární zbrojnice za kioskem, Teplice nad Bečvou

ZA KOLIK: zdarma



Na radiční kulinářskou soutěž ve vaření guláše s názvem Zbrašovský Guláš Fest 2021 můžete vyrazit v sobotu do areálu požární zbrojnice za kioskem v Teplicích nad Bečvou. Od 10 hodin vaření, ochutnávka bude od 16 hodin a od 18 hodin zahraje country kapela Vocode.



Pivní míle Hranice 2021

KDY: sobota 10. července od 15 hodin

KDE: stadion SK Hranice

ZA KOLIK: pro diváky zdarma

Vezmi kamarády a přijď si to užít, nebo je nech doma a utkej se o trůn s pivní elitou. Dohromady je to 1609 metrů a čtyři malá piva. Po závodě všichni dohromady oslavíme léto s grilem, výčepem a koncertem místních umělců na stadionu SK Hranice. Bližší informace a přihlášky ZDE.

Base Night

KDY: sobota 10. července od 19 hodin

KDE: Base Camp, Přerov

ZA KOLIK: v předprodeji 100 korun, na místě 150 korun



Už v sobotu v 19 hodin čeká milovníky rocku skvělá muzika, luxusní občerstvení a parádní atmosféra. V předprodeji jsou stále volné vstupenky, popř. budou k prodeji i na místě. Na hudebním festivalu vystoupí D.U.B. Music, Rockabilly Juniors, GreenDay Bros., těšit se můžete na bohaté občerstvení.



Folklorní hodové slavnosti

KDY: neděle 11. července od 14 hodin

KDE: prostranství za kulturním domem, Troubky

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Folklorní hodové slavnosti s přehlídkou domácích souborů z Hané, ale i ze Slovácka se mohou těšit v neděli 11. července návštěvníci Troubek. Program, který připravil místní soubor Haná Troubky ve spolupráci s obcí, začíná ve 14 hodin na prostranství za kulturním domem. Na pódiu se postupně vystřídají soubory Hanáček a Hanák Troubky, Kosíř z Kostelce na Hané, Pantlék z Němčic nad Hanou, lidé se mohou těšit i na pěvecký sbor Bobule z Olomouce, folklorní soubor z Kojetína a Hanácké soubor Kroměříž. Hostem ze Slovácka je pak soubor Kyjov. Po skončení programu se postará o zábavu Dechová hudba Bludověnka.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Festival Šumperké Pomněnky

KDY: pátek 9. července od 19 hodin

KDE: Pavlínin dvůr v Šumperku

ZA KOLIK: na místě 300 korun

Příznivci country, trampské a bluegrassové muziky se už tento pátek mohou těšit na tradiční festival Šumperské Pomněnky, který se letos poprvé uskuteční pod širým nebem v krásných prostorách historického Pavlínina dvora. Při přípravě programu letošního 14. ročníku festivalu, který je pořádán také jako vzpomínka na hudebníka a skladatele Milana Žourka, se myslelo na regionální kapely, protože situace v kultuře nebyla za poslední rok a půl vůbec jednoduchá.

Jejich příznivci i přátelé určitě tuto skutečnost uvítají a 9. července je přijdou podpořit a společně si zazpívat oblíbené písně. V úvodu se můžete těšit na olomouckou partu Alibaba, která je vítězem Porty a Mohelnického dostavníku. Následně se publiku představí talentované dívčí vokální seskupení VoHuBa, které v zápětí na pódiu vystřídá country kapela Micash.

„Pozvání na festival přijala i legendární BG Nova. Za celou dobu jejího působení od roku 1974 se v ní vystřídala celá řada výborných muzikantů, je dvojnásobným vítězem festivalu Porta a zaznamenala hodně úspěchů na různých zahraničních festivalech,“ uvedla produkční Michaela Horáková. Na závěr festivalu pak zahraje oblíbená šumperská kapela Holátka.

Prohlídky pily ve Vápenné

KDY: pátek 9. července od 10 do 16 hodin

KDE: pila ve Vápenné



Nový pilařský závod ve Vápenné otevře své brány široké veřejnosti. Kromě prohlídky areálu si mohou zájemci vyzkoušet program lesní pedagogiky či ochutnat vína z Arcibiskupských vinných sklepů.



Pila Vápenná zahájila svůj provoz na jaře letošního roku a momentálně zaměstnává necelé tři desítky pracovníků z regionu. „Pilařský provoz významně usnadňuje a zefektivňuje zpracovávání kalamitního dříví z Jeseníků a Rychlebských hor a zároveň snižuje ekologickou zátěž, spojenou se složitou logistikou vytěženého dříví,“ vysvětluje výrobní ředitel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. Arnošt Buček.



„Komentované prohlídky budou probíhat vždy po 30 minutách. Mezitím se zájemci mohou občerstvit či si zasoutěžit v zábavných hrách s lesní tematikou. Prosíme však návštěvníky, aby respektovali bezpečnostní opatření v souvislosti s provozem pily i epidemiologickou situací,“ uzavírá Vlastimil Chaloupka z Pily Vápenná.

Léto za zámku: Metallica Revival

KDY: sobota 10. července od 20 hodin

KDE: amfiteátr před zámkem v Zábřehu

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Precizně secvičená koncertní show. Jedna z nejlepších českých revivalových kapel zahraje všechny nejznámější hity americké metalové legendy Metallica, které i dnes mají obrovskou sílu a energii. Občerstvení je zajištěno. Areál bude otevřen od 19.30.

Supíkovické dřevosochání

KDY: do neděle 10. července

KDE: vápenka v Supíkovicích



Čekají vás tvořivé díly, letní kino i dobré občerstvení. Na programu je kurz sochání motorovou pilou pod vedením mistra Pecháčka, zdarma.

Open Air Blacksphere 2021

KDY: sobota 10. červenec od 18 hodin

KDE: Tančírna v Račím údolí

Mezinárodní filmový festival Blacksphere, který se zaměřuje na nezávislou celosvětovou tvorbu, se koná online i naživo, propojuje virtuální i živé zprostředkování filmového zážitku, což ho na kulturní scéně činí unikátním.

V rámci festivalových dozvuků Open Air Blacksphere se 10. července bude možné přijít podívat na to nejlepší z filmové online části, přednášky, rozhovory s režiséry a koncerty. V rámci doprovodného programu se můžete těšit na výstavu Život zrozený pro tmu, která vypráví příběh filmu skrze myšlenky největších filmových tvůrců.

Vystoupí skupina Katastr Patrika Tygra a Sváči, kteří jsou průzkumníci možností zvuku a rytmu, „odkojení“ na elektronice a ambientu devadesátek i kraut rocku a psychedelii let sedmdesátých, odvážně směřující na soudobou experimentální a noise elektronickou scénu. Po půlnoci vystoupí DJ Půlnoční kovboj Sváča a DJ Patrik Tygr. Celým večerem návštěvníky provede Terezie Kajabová.

Program

17.00 grilování (domácí klobásy, steaky, ryby, sýry)

18.00 zahájení vernisáže Život zrozený pro tmu

20.00 koncert Katastr

21.15 zahájení Letního kina Blacksphere + filmové pásmo zakončené rozhovory s režiséry

23.00 dokument Jarek rok jedna / Jan Špaček / Česko 2020 / 65 min. + rozhovor s režisérem Janem Špačkem a hlavním hrdinou Jarkem

00.30 DJ Půlnoční kovboj Sváča & DJ Patrik Tygr