Beerfest na Korunní pevnůstce

KDY: pátek 2. července od 11 hodin

KDE: Korunní pevnůstka v Olomouci

ZA KOLIK: na místě 260 korun

Dvacátý ročník pivního festivalu je tu! Začátek je v pátek od 11 hodin, slavnostní zahájení je na programu za přítomnosti zástupců města a hlavního sládka pivovaru Litovel v 16.20 naražením dřevěného soudku. Hudební program startuje ve 14.30. Na podiu jako první vystoupí skupina Zvláštní zóny. Těšit se můžete také na No Name, Iné kafe, Vaša Patejdla či Rock and Roll Band Marcela Woodmana. Festivalu se zůčastní přes 20 pivovarů, tak přijdte ochutnat a užijte si fajn letní akci.

Beerfest na Korunní pevnůstce v Olomouci, 24. 5. 2019Zdroj: Deník / František Berger

Historický den na hradě Šternberk

KDY: neděle 4. července od 10 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: základní 150 korun



Vypravte se na začátku prázdnin do Šternberka, kde se první červencovou neděli uskuteční akce Historický den na hradě Šternberk. V prostorách hradního parku postaví své ležení soubor historického šermu Non-Sancti z Olomouce. Součástí ležení budou historické stany a samozřejmě i kolbiště. Těšit se můžete na celkem čtyři vstupy, během kterých uvidíte šermířské souboje na ostří meče. Výstupy se uskuteční v časech 10.15, 12.15, 14.15 a 15.15. Mimo rytířské souboje jsou na programu historické soutěže a hry pro děti i dospělé, do který se můžete zapojit v průběhu celého dne. Zajímavé budou jistě i ukázky řemesel měšečník, provazník, lucetkování – karetkování a nejen dámy zaujme středověká kuchyně. Po celý den budou probíhat prohlídky hradu s průvodci v historických kostýmech.

Rytířské turnaje na Bouzově

KDY: pravidelně od 1. července do 29. srpna

KDE: hrad Bouzov

Od 1. července do 29. srpna lze zhlédnout před hradem Bouzov na Olomoucku koňský rytířský turnaj v podání středověkého divadla Traken. Každý den od 14 hodin se zde střetne padoušský rytíř Dejmor s krásnou princeznou Adrianou. O přestávce turnaje si diváci včetně dětí budou moci vyzkoušet zábavnou lukostřelbu, zaházet sekyrou na terč nechat se vyfotografovat na koních, po turnaji se na nich mohou dokonce i svézt. Vstupenky zakoupíte přímo na místě hodinu před představením.

Turnaje v podání rytířského divadla Traken na hradě BouzovZdroj: DENÍK/Kristýna Kovaříková

Strongman Olomouc 2021

KDY: sobota 3. července od 13 hodin

KDE: Korunní pevnůstka v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Nenechte si ujít 3.ročník sportovního klání silných mužů v extrémních silových disciplínách. Jedná se o závod České strongman ligy pod záštitou ČNFS. Závod Strongman Olomouc 2021 navštíví tuto sobotu pořádní chlapy ze všech koutů České republiky. Pro závodníky je připraveno 5 náročných silových disciplín, které prověří kompletní sílu, vůli i odhodlání. Závod se koná za každého počasí!

Sraz trabantů na Fortu

KDY: sobota 3. července od 10.30

KDE: Fort XVII v Křelově

Už tuto sobotu se bude na Fortu XVII konat Trabantsraz 2021! Naplánujte si zde zastávku a mrkněte na ojedinělé kousky trabantů. Mimo jiné si můžete projít fortové muzeum či si zastřílet na zdejší střelnici po celý den.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Dominik Voráč

Koncert Rest & DJ HERBY

KDY: pátek 2. července od 18 hodin

KDE: palouček před Sklubem v Olomouci

ZA KOLIK: 390 korun



Rest a DJ HERBY jsou na české rapové scéně už zajetá a ověřená dvojka, která publiku servíruje trefné a úderné rýmy, což jsme si ostatně dostatečně ověřili už při poslechu jejich společné desky Restart z roku 2018. Na paloučku jim to bude ladit minimálně stejně.

PROSTĚJOVSKO

Dobývání hradu Plumlov

KDY: od 3. do 6. července, od 9.30 do 18 hodin

KDE: zámek Plumlov

ZA KOLIK: celodenní plné vstupné 150, snížené 120 nebo 70 korun, děti do 4 let zdarma

Léto je tady a s ním zasloužená dovolená, prázdniny a plno atraktivních akcí, které si konečně můžete užít bez stresu a spěchu.Vyrazte během prvního prodlouženého víkendu do Plumlova. Po dlouhé 4 dny se budou střídat v areálu zámku a hradu v Plumlově skvělí šermíři, střelci, divadelníci a komedianti.

Organizátoři navíc rozdělili akci na tři části. Během víkendu budete svědky Obléhání Plumlova, v pondělí se vše zaměří na Den v katovněa úterý akci zakončí Útrapy války.Těšit se můžete na elitní mušketýrský regiment Corporal s ukázkami bojového umění mušketýrů, skupinu historického šermu Nuntius Regis či Allegros – skupinu scénického šermu. Ti všichni během dne předvedou své divadelní, šermířské a střelecké umění při několika vystoupeních. Společně pak každý den ve 13 hodin předvedou scénickou bitvuo hrad Plumlov.

Areál bude otevřen po všechny 4 dny od 9.30 do 18 hodin a speciální kostýmované prohlídky interiérem zámku budou probíhat v pravidelných časech od 9.45 do 17.15. Pro velký úspěch bude opět možné navštívit i hradní sklepy, a to v 11, 12, 14, 15 a 16 hodin. Samozřejmostí bude také ukázka výcviku dravců i kovářské či hrnčířské řemeslo.

Plumlovský zámekZdroj: Martin Kubát

Žváčkův festival dechových hudeb

KDY: pondělí 5. července od 13 hodin

KDE: zámecký park, Konice

ZA KOLIK: předprodej 100 korun, na místě - dospělí 120 korun, dítě do 15 let zdarma



Jubilejní 25. ročník Žváčkova festivalu dechových hudeb v Konici v pondělí 5. července od 13 hodin nabídne hned několik dechových kapel jako například Holóbkovo mozeko, Vysočinku z Humpolce či Moravanku Jana Slabáka. Odpolednem vás provede Ivana Slabáková a Jiří Holub. Akce se zúčastní i rodina skladatele Antonína Žváčka, rodáka z Haček na Konicku.

Turistický pochod Mánesovou stezkou

KDY: sobota 3. července od 7.30 hodin

KDE: start od kapličky u zámku, Náměšť na Hané

ZA KOLIK: plné startovné 30 korun, děti nad 6 let za 10 korun

Zažijte akční sobotu a spolu s rodinou se zúčastněte turistického pochodu Mánesovou stezkou, po trase, kterou tento umělec často chodil. Start mezi 7.30 až 10. hodinou od kapličky u zámku v Náměšti na Hané. Bezmála 12 kilometrová trasa povede přes Hradecký dvorek, Velký Kosíř až do cíle na zámku v Čechách pod Kosířem. Startovné zahrnuje i vstup zdarma do zámku. Startovné zahrnuje diplom, drobné občerstvení a vstupné na jakoukoli trasu na zámku v Čechách pod Kosířem zdarma. Pro prvních 100 dorazivších bude připravena ručně malovaná pamětní medaile. Občerstvení je možné u rozhledny na Kosíři, kde je připraveno ohniště, v cíli se pak nachází zámecká kavárna.

Zámek Čechy pod KosířemZdroj: Nevrlá Hana

Pěnčínské hodové slavnosti

KDY: víkend 3. a 4. července

KDE: sportovní areál, Pěnčín



Vychutnejte si hodový víkend v Pěnčíně. Akce začíná v sobotu 3. července od 14 hodin ve Sportovním areálu v Pěnčíně. Těšit se můžete na pivo z regionálních pivovarů, burgery, tortily i makrely. Pro děti budou připraveny soutěže, skákací hrad, cukrová vata a další. Hudebně hody okoření DJ Zatloukal. V neděli je na programu tradiční fotbalový turnaj a posezení.

Legendy se vrací opět do Konice

KDY: pátek 2. července od 18 hodin

KDE: zámecký park, Konice

Milovníci bigbítu si v pátečním večeru od 18 hodin přijdou na své. Užijte si nadupaný koncert kapel Quercus, Arest, Merkur, Marasd, Děda Mráz a dalších na velké pódiu v zámeckém parku v Konici. Večerem vás provedou speakeři Sovět a Mamut, těšte se na velkou stage, skvělé ozvučení i velkokapacitní stany. Areál bude otevřen již od 17.30 hodin.

Kapela QuercusZdroj: Facebook kapely

Zahájení léta v Mořicích

KDY: pátek 2. července od 16.30

KDE: u bývalé základní školy, park u zámku, Mořice

ZA KOLIK: zdarma



Léto a čas dovolených a velkých prázdnin je po roce opět tady. Přijďte si v pátečním podvečeru užít akci v Mořicích. Nejprve bude slavnostně poklepán základní kámen v rámci přestavby bývalé ZŠ Mořice na byty. Poté od 17 hodin pokračuje program v parku u místního zámku. Děti se mohou těšit na plno sportovně laděných soutěží, skákací hrad a další hry. Bude otevřena také terasa kostela, kde budete moci obdivovat nové andílky.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Hurá na Helfštýnskou pouť

KDY: od soboty 3. do úterý 6. července od 9 do 18 hodin

KDE: Hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: plné 150, snížené 80 korun, děti do 6 let zdarma

Na Helfštýnskou pouť láká středověký hrad Helfštýn v Týně nad Bečvou. Na všechny čtyři dny prodlouženého víkendu je připraven celodenní program pro děti i dospělé plný řemesel a soutěží, spojený s historickým tržištěm. Po celé čtyři dny se můžete těšit na dílny a workshopy Studia Bez kliky, které předvede historický knihtisk, písárnu a hradní mincovnu. Děti se pobaví loutkové divadlo, dále bude k vidění historická pražírna a ukázky kovářského a tkalcovského řemesla. V pondělí a úterý můžete navštívit historické tržiště s originálními výrobky z dílen dobových řemeslníků. K vidění budou ukázky žonglérské umění.

Helfštýnská pouťZdroj: DENÍK/David Král

Milenovské cákání aneb Přejezd přes lávku na kole a plavba netradičních plavidel

KDY: sobota 3. července od 13 hodin

KDE: horní retenční nádrž Milenov

ZA KOLIK: vstup zdarma



Už tuto sobotu se můžete těšit na horní retenční nádrži v Milenově na tradiční Milenovské cákání aneb Přejezd přes lávku na kole a plavba netradičních plavidel. Prezentace odvážlivců je od 13 do 13.30 hodin, soutěž v přejezdu na kole přes vodní lávku od 13.30 hodin, poté čeká návštěvníky slavnostní plavba netradičních plavidel a na závěr vyhlášení vítězů. Připraveno je bohaté občerstvení, skákací hrad pro děti, přehlídka tuningových aut. Celým dnem bude provázet DJ Milan.



Milenovské cákáníZdroj: Deník / Jana Obšnajdrová

Open - Air festival 2021

KDY: pondělí 5. července od 15 hodin

KDE: na hřiště TJ Tatran Všechovice

ZA KOLIK: předprodej 330 korun, na místě 380 korun

Pořádná porce nejen rockové muziky čeká v pondělí o prodlouženém víkendu na návštěvníky hřiště ve Všechovicích. Na 1. ročníku OPEN-AIR festival 2021 vystoupí pod širým nebem DJ Shefa, Ivan Mládek, Limetall, Mirai a skupina Kalibra.

Hardrocková kapela Limetall Zdroj: Deník / Liba Mátlová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Šperkařský jarmark na Sovinci

KDY: prodloužený víkend 3. – 6. července od 9 hodin do 18 hodin

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: plné vstupné 150, snížené 90, rodinné 400 korun (2 + 2), děti do 3 let zdarma

Pokud milujete originální šperky či amulety, rozhodně byste neměli chybět na v pořadí již 10. ročníku šperkařského řemeslného jarmarku konaném v nádherném prostředí sovineckého hradu. A na co vše se v průběhu prodlouženého červencového víkendu můžete těšit? Třeba na ukázky výroby šperků ze dřeva, cínu, mědi, smaltu, kůže, ale i dalších materiálů nebo šití z rokajlu.Na jarmarku se nemusíte jen inspirovat, ale budete pro své potřeby moci zakoupit také kreativní materiál na tvoření doma.Kulturně akci okoření vystoupení Perchtyho von Bladena, Šermířské skupiny Taurus, keklíře a žongléra Křupína, sokolníka Ondry a lukostřelců z Arcus Regis.

Levandulový festival

KDY: pondělí 5. a úterý 6. července

KDE: Levandulový statek v Bezděkově u Úsova

ZA KOLIK: 180 korun v předprodeji, na místě 250 korun



Již 5. ročník tohoto ojedinělého festivalu připravují organizátoři opět s rozšířeným programem nejen na dvou hudebních podiích, ale také na Dětské scéně. „Jsme připraveni uspokojit již tradičně veliký zájem návštěvníků o komentované prohlídky levandulového pole, sušárny, výrobny a zpracování levandulí“. „A v našem obchůdku si můžete zakoupit již hotové, třeba kosmetické, výrobky a bytové doplňky z levandulové produkce. Nově také nabízíme možnost relaxační procházky „levandulovou stezkou“ kolem našeho areálu“ – doplňuje informaci jednatelka festivalu Veronika Pejšová.



I letos se mohou do programu zapojit také návštěvníci festivalu, když do soutěže „o nejlepší bábovku“ přinesou s receptem i svoje výrobky, z nichž po degustaci odborná porota odmění ty nejlepší cenami.



Po oba dny budou mít návštěvníci možnost navštívit prodejní prezentační stánky, jejichž nabídka bude převážně z oblasti „regionálních produktů Hané a Jeseníky“, zdravé výživy, přírodní kosmetiky, specializovaných potravin i nápojů, taktéž sazenice i bytové doplňky aj. Během festivalu vystoupí skupiny Slza a Těžkej pokondr.



Levandulí vonící festival obsadil pole nad Bezděkovem již potřetí a opět se na něm vystřídaly tisíce lidí.Zdroj: Deník / Vladimíra Bartoňová

Festival v srdci Jeseníků začíná v neděli a potrvá až do září

KDY: prodloužený víkend

KDE: Hedeč, Račí údolí, Loučná nad Desnou

V neděli 4. července rozezní Romantické varhany v komplexu monumentálního kláštera Hory Matky Boží na Hedeči polský varhaník Waclaw Golonka. V pondělí 5. července multitalentovaná hudebnice a zpěvačka Gabriela Vermelho probudí nálady, pocity a poezii v nádherné secesní Tančírně v Račím údolí. Na folklórní strunu o den později zahraje mladá houslistka Markéta Janoušková s cimbálovou muzikou v originálním kulturním domě Skleník v Loučné nad Desnou.

Hněvkov fest

KDY: pátek 2. července od 17 hodin

KDE: hřiště v Hněvkově



Tradiční a léty prověřený festival se uskuteční v pátek na hřišti v Hněvkově. Těšit se můžete na nové playlisty zavedených kapel 4WD, Mixed Emotions a Kopjam. Akci pořádá SDH Hněvkov. Mediálním partnerem je město Zábřeh.

Úsovský pivní festival

KDY: sobota 3. července od 14 hodin

KDE: areál Křížové hory v Úsově

ZA KOLIK: 150 korun

Nenechte si ujít třetí ročník pivního festivalu. Kdysi v dávné době stával v Úsově pivovar. Hósovské kulturní spolek mu věnuje vzpomínku v podobě této akce. Celým dnem vás bude provázet a hrát DJ Pavel Frébort. Během dne budou probíhat pivní soutěže. Nebude chybět ani dětský hrací koutek a možná přijde potěšit děti i šašek. Můžete ochutnat nespočet druhů piv i vynikající hot dogy, guláš, dobroty z udírny atd. Na akci bude i výstavka k historii úsovského pivovaru, pivní tombola a další.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Zdeněk VAIZ

Filmy šumperských tvůrců

KDY: pondělí 5. července okolo 21. hodiny

KDE: zahrada šumperského kina Oko



Pravidelné pondělní večery v zahradě Oka Cinemondays nabídnou v červenci filmy Radima Nováka a Luboše Hlavsy. V pondělí se můžete těšit na snímek Kančí les, který se natáčel i v nedalekých Vernířovicích. Ve filmu se objeví i další lokality, které má Radim Novák rád. Promítání začne po setmění okolo 21 hodiny večerní.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

ZLÍNSKÝ KRAJ

Národní muzeum v přírodě se představuje

KDY: pondělí 5. července od 9.30 hodin

KDE: Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné městečko, Komorní amfiteátr, Rožnov pod Radhoštěm

Přijďte si vychutnat červencový sváteční den do Valašského muzea v přírodě. Dřevěné městečko ožije od 9.30 hodin a postupně se zde představí všechny čtyři regiony ze čtyř Muzeí v přírodě, které tradiční lidovou kulturu ve svých regionech uchovávají. Poznáte tak folklor a tradice Vysočiny a Hlinska, Hané, Českého středohoří a v neposlední řadě také Valašska. Součástí programu budou také ukázky lidových řemesel i tradiční lidová strava z jednotlivých národopisných oblastí. Od 14 hodin se můžete těšit na společný program všech účinkujících v Komorním amfiteátru. Podrobné informace na webu nmvp.cz/roznov.

Kompletní program

9:30 – 10:00 Hanácký mužský sbor Rovina

10:00 – 10:15 Slavnostní zahájení programu

10:20 – 10:45 Folklorní soubor Haná Velká Bystřice, Cimbálová muzika Záletníci

10:50 – 11:15 Všichni do kola!

11:20 – 11:45 Dechová hudba Hlinečanka

11:50 – 12:15 Valašský soubor písní a tanců Vsacan

12:15 – 12:45 Koncert v kostele sv. Anny - Michal Müller

12:45 – 13:00 Koncert v kostele sv. Anny - Hanácký mužský sbor Rovina

13:00 – 13:15 Folklorní soubor Haná Velká Bystřice, Cimbálová muzika Záletníci

13:15 – 13:40 Dechová hudba Hlinečanka + masopustní obchůzka

13:40 – 14:00 Všichni do kola!

14:00 – 15:30 Živé tradice - společný program v Komorním amfiteátru

15:30 – 16:00 Valašský soubor písní a tanců Vsacan

16:00 – 16:20 Michal Müller

16:20 – 16:40 Dechová hudba Hlinečanka

16:40 – 17:00 Folklorní soubor Haná, Cimbálová muzika Záletníci, Hanácký mužský sbor Rovina

Dřevěné městečko. IlustračníZdroj: web VMP

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Nultý ročník hlučínských otevřených ateliérů

KDY: sobota 3. července (cca) od 15 hodin

KDE: Kulturní dům - foeyer, i před KD, náměstí, vlakové nádraží, Hlučín

Pokud milujete umění napříč celým jeho spektrem, pak si v sobotu 3. července rozhodně nenechte ujít odpoledne, ve kterém vám umělci doslova otevřou své ateliéry a dovolí vám nahlédnout pod pokličku a pod své ruce. Lucie Mitáčková představí ve foyer Kulturního domu své malované mozaiky a ve fotografiích nechá nahlédnout „do kuchyně“ své tvorby. Před KD pak představí své sochy-objekty Petr Gerych. Svá díla i „dílnu“ budou na hlučínském náměstí prezentovat malíř Andrzej Cieślar a architekti z Public Atelier, manželé Markevičovi. Poslední zastavení proběhne na vlakovém nádraží v ateliéru malíře Ondřeje Tkačíka.

Výtvarné umění si skvěle rozumí s hudbou, ta si zase notuje s tancem. Před kulturním domem a na náměstí proto zatančí Agáta Tešnarová s Františkem Solařem, které hudbou doprovodí Lucie Mitáčková s Šimonem Koskou a Eva Mitáčková s Antonínem Vilišem. Z nádražní rampy pak zahrají a zapějí folkrockoví Šohaji z hlučínského gymnázia.

Buďte u toho, akce bude prostoupena skvělou atmosférou a pulsující energií. Nechte na sebe konečně naživo dýchnout umění a nechte jej prostoupit až do morku svých kostí. Nebudete litovat a odejdete nabití pozitivní energií.

Pozvánka na hlučínské otevřené ateliéryZdroj: promo