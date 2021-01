Zábava na doma s Pevností poznání

Než olomoucká Pevnost poznání opět otevře své brány, mrkněte na její web. Čeká tu na vás spousta zábavy včetně zajímavých návodů a ukázek chemických pokusů jako Sopka nebo Vyvolávání chemického ducha. Nechybí ani návody na vyrábění. Vyzkoušejte duhu z bonbonů, zvířecí loutky i barevného dinosaura. Zábava je zaručena pro celou rodinu, tak hurá na to!

Zdroj: Youtube

Drama Naděje

KDY: pátek 22. ledna od 20.30

KDE: web kina Metropol

ZA KOLIK: 100 korun



Silné drama Naděje dává své hlavní hrdince v plné síle jen slabou naději, když lékaři den před Vánocemi zjistí, že má neléčitelný nádor. Ze života jí zničehonic zbývá už jen opravdu málo a ta největší zkouška čeká na vztah s jejím mužem. Šance na přežití není žádná, mají nějakou naději alespoň oni dva? Film vznikl podle osobních zkušeností režisérky, skvělé knižní předlohy a exceluje v něm ústřední herecká dvojice v čele s hvězdným Stellanem Skarsgardem.



Zdroj: z webu Kina Metro 70

Tvořte na dálku s muzeem

KDE: web Muzea umění Olomouc



I v novém roce pokračují lektoři edukačního oddělení Muzea umění Olomouc ve tvorbě pracovních listů na doma. Děti si tak stále mohou zpříjemnit dlouhý čas bez školy a kamarádů tvořivou chvílí. Například novou lekcí cyklu Muzeum z pokoje vám muzeum představí jeden z nejkrásnějších obrazů současné výstavy v Arcidiecézním muzeu Olomouc, která se jmenuje 1673 / Kabinet pro biskupa. Zároveň se díky ní zamyslíte, co lze sdělit pomocí lidských gest.



V nabídce nechybí ani pracovní list pro domácí tvoření, inspirovaný listovým ornamentem. Vyzkoušíte si, jak zjednodušit zobrazení přírodního motivu, aniž byste přitom opomenuli jeho osobité rysy. Naučíte se tak jeden z principů procesu výtvarné stylizace. Pracovní list doprovází edukační klip Vesmír (v) umění. Tak se pusťte do tvoření a nezapomeňte se pochlubit vašimi výtvory.

PROSTĚJOVSKO

Batoh plný záplat aneb Zapoj celou rodinu

KDY: kdykoliv

KDE: doma, venku

ZA KOLIK: zdarma



Divadla i kina jsou zavřená a vše funguje hlavně v kyberprostoru. Odložte na chvíli tablety, telefony a zaklapněte laptopy a věnujte čas své rodině. Vyzkoušejte novou hru prostějovského Sportcentra DDM - Batoh plný záplat. „S Batohem plným záplat obohatíte vaše výlety o prvky soutěžení v rodinném kruhu, rozvíjení zručnosti, poznávání přírody a rozvoje pohybových dovedností formou úkolů pro celou rodinu. Hra následně pokračuje i doma, kde si účastníci hry své splněné úkoly zaevidují formou lepením barevných záplat na papírové batohy," popisuje hru Sportcentrum DDM.



Ke hře budete potřebovat:

- 3 batohy (žlutý, červený a modrý),

- jednu sadu záplat (pro všechny tři batohy)

- jeden „cestovní list“ (ulehčí Vám hru hrát).

Všechny tyto materiály si stáhnete volně zde. Každý batoh je nutné vyspravit 6 různými záplatami. Rozumějte! - co záplata, to úkol. To znamená, že Vás čeká celkem 18 úkolů.



Veškeré propozice i pravidla hry, batohy ke stažení i záplaty k nalepení najdete zde. Pokud „zazáplatujete" celý batoh, můžete jej poslat do Sportcentra DDM a získat za svou píli a snahu bronzový, za druhý vyplněný batoh stříbrný a nakonec za třetí vyplněný batoh zlatý odznak „Batohu plného záplat“.



Zdroj: Sportcentrum DDM Prostějov

Víkendové kinotipy aneb Kino on-line z pohodlí domova

1. Dokud nás svatba nerozdělí | Moje kino LIVE

KDY: sobota 23. ledna od 20.30

KDE: on-line, doma

ZA KOLIK: 100 korun

Potřebujete-li v těchto mrazivých šedivých dnech povznést na mysli a zasmát se, pak jděte na jistotu a zvolte francouzskou komedii Dokud nás svatba nerozdělí. Právě svatba, která se má odehrát na zámečku ze 17. století, si jasně říká o průšvih. Zvlášť když šéf svatební agentury z přátelství zaměstná vlezlého fotografa, kterého spíš než focení zajímá svatební pohoštění a najde záskok za kapelu, pro kterou je „decentní zábava“ neznámým pojmem, a ženichovo překvapení změní celou svatbu v grotesku.

Zdroj: z webu kina Metro 70

2. Prado – sbírka plná divů | Moje kino LIVE

KDY: neděle 24. ledna od 20.30

KDE: on-line, doma

ZA KOLIK: 100 korun



Fyzicky do muzea sice nemůžete, ale co se do něj vydat pomocí dokumentárního snímku? Nechte se unést na uměleckou procházku do madridského muzea El Prado. Vaším průvodcem se stane herec Jeremy Irons, který vám představí dějiny trochu z jiného úhlu a to sice vyprávěné uměním. Vychutnejte si přes osm tisíc muzejních exponátů včetně děl od géniů jako byl Goya, El Greco, Velázquez nebo Rubens, Tizian či Bosch. Lístek zakoupíte on-line na webu prostějovského kina Metro 70, přes odkaz v mailu se poté připojíte na projekci.

Zdroj: z webu kina Metro 70

Naučnou stezkou na Stráž

KDY: kdykoliv

KDE: Smržice



Naučná stezka začíná u smržického hřbitova, odkud vede kolem odpočívadla a dětské skluzavky úvozem do lokality zvané Nad Hliníkem. Mezi poli pokračuje po cestě směrem na kopec Stráž. Výhledy z tohoto místa jsou opravdu daleké. Nad odpočívadlem jsou umístěny i herní prvky pro děti. Stezku je možné projít za necelou hodinku a je vhodná pro rodiny.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Naučná stezka Škrabalka

KDY: kdykoliv

KDE: Lipník nad Bečvou



Trasa vede podél slepého ramene Bečvy a sleduje hranici lužního lesa na okraji stejnojmenné přírodní rezervace. Trasa je vhodná pro pěší, vede po rovině a je celoročně dostupná pěšky i na kole. Je součástí červeně značené turistické cesty a nacházejí se zde čtyři tabule naučné stezky, která spojuje Lipník nad Bečvou se zříceninou hradu Helfštýna.

Ke Třem rybníkům

KDY: kdykoliv

KDE: Veselíčko



V okolí Veselíčka se v minulosti nacházelo 13 rybníků. Po zrušení nevolnictví v roce 1781 byly rybníky až na tři zrušeny. Tehdy zůstal Záhorský, poblíž Vicinova, Nový – dnes polní trať v Rybníkách u Vicinova a Mlýnec pod Veselíčkem, který je zde dodnes. V roce 1948 tehdejší ONV Přerov jako majitel lesů započal se stavbou rybníků u bývalého Švýcarského domku, kde kdysi rybník býval. Rybníky byly dokončeny v roce 1950 a staly se výletním místem občanů, kteří přivítali možnost v létě se zde koupat. Nyní lokalita Tři rybníky patří také hojně navštěvovaným místům v obci.



Zdroj: z webu obec-veselicko.cz

Tip na knihu: Historie včel

William je zklamaný biolog a obchodník s osivem, žijící v Anglii roku 1852. George je včelař, žijící v USA roku 2007 a jeho farma bojuje o přežití. Tao žije v budoucnosti v Číně, v době, kdy již včely vyhynuly. Historie včel je román norské autorky Mají Lunde o vyhynutí včel. Všechny tři příběhy se navzájem prolínají, setkává se zde minulost, přítomnost i budoucnost.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Výstava ve výloze

KDY: do soboty 20. února

KDE: výloha Minigalerie Na Verandě v Postřelmově



Zajděte se podívat na netradiční výstavu postřelmovského lidového řezbáře Antonína Johna. Ve výloze Minigalerie Na Verandě uvidíte vyřezávané a malované židle i závěsné artefakty. Výstavu můžete navštívit do 20. února.

Z lázní k Medvědímu kameni

KDE: Jeseník



Medvědí kámen je skupina skal, která se nachází v pásmu Studničního vrchu. Tato skaliska byla ohraničena železným zábradlím a vznikla tak pěkná vyhlídka. Na místo se dostanete po zeleně značené turistické trase z Lázní Jeseník k jeskyním Na Pomezí. Cesta vede kolem historických lázeňských kamenů a je dlouhá asi 4 kilometry.

Zdroj: Deník / Petr Krňávek

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Naučná stezka Beskydské nebe

KDY: kdykoliv

KDE: Trojanovice



Naučná stezka v sobě zahrnuje expozici siluet dravců pod zastřešením pódia amfiteátru, dřevěnou lávku nad roklí potoka Vlčáku s expozicí Život v korunách stromů a dalších šest zastavení v rámci celé lokality Horeček. Asi nejatraktivnější částí celé naučné stezky je 85 metrů dlouhý vzdušný chodník, který ve tvaru podkovy začíná i končí přímo za pódiem amfiteátru. Na této 1,8 metru široké lávce se nachází šest zastavení, kde se lidé seznámí s životem obyvatel korun stromů. Dalším velmi zajímavým místem, které prakticky tvoří jeden celek s dřevěnou lávkou, je zastřešení amfiteátru. Pod střechou budou totiž viset siluety dravých ptáků včetně majestátního orla skalního.

Kafrárna s Hanou Fialovou

KDY: pátek 22. ledna od 19 hodin

KDE: on-line akce zde

ZA KOLIK: zdarma

Skvělí hosté a již osvědčený a ostřílený ostravský moderátor, který si zve do své talkshow jen to nejlepší, co regionální scéna nabízí. Talkshow Petra Kubaly Kafrárna je protkaná laskavým i rošťáckým humorem. Tentokrát si z řad herců, hudebníků, i dalších umělců a populárních osobností, jež mají vztah k Ostravě a moravskoslezskému regionu, vybral jako hosta populární zpěvačku a herečku Hanu Fialovou, která září především v ostravských muzikálech.

Zdroj: Youtube

Na dvaatřicet vrcholů lákají i Jeseníky

KDY: kdykoliv

KDE: Jeseníky

ZA KOLIK: zdarma



V Beskydech je výzva "32 vrcholů" již známá a turisticky vyhledávaná, ale znáte také 32 vrcholů Jeseníků? Organizátoři výzvy se pokouší do turistických aktivit zapojit milovníky hor i z Olomouckého kraje a chtějí nalákat fanoušky Beskyd také do Jeseníků. Za spolupráce se Správou CHKO Jeseníky byl vytvořen seznam 32 vrcholů Jeseníků, který můžete zdolávat celý rok 2021. Cílem není vše stihnout v co nejkratším čase, ale užít si turistiku, na vrcholku si udělat pěknou selfie fotku a poslat ji na FB stránku do zprávy. Fotka bude následně zařazena do patřičného alba. Každý splněný vrchol je nezbytné zapsat do vytisknutého seznamu. Po zdolání všech vrcholů obdržíte zasloužený diplom.