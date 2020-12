Noc vědců ovládnou roboti

Další ročník oblíbené popularizační akce je tu! V pátek 27. listopadu ovládnou vaše domácnosti roboti, koná se totiž Noc vědců, kterou si rozhodně nenechte ujít - letos s podtitulem Člověk a robot. Na webových strankách vás čeká parádní on-line program včetně zajímavých přednášek, workshopů, pracovních listů i her nejen s robotí tematikou.

Téma akce souvisí s připomínkou letošního 130. výročí narození Karla Čapka a 100. výročí vydání jeho díla R.U.R., kde bylo slovo „robot“, vymyšlené jeho bratrem Josefem, poprvé použito. Pevnost poznání přinese popularizační videa a návody nejen na nejrůznější pokusy „na doma“, ale třeba i na ušití roušky. Kromě toho interaktivní muzeum přírodovědecké fakulty zve na přednášku Michala Gabča o tom, jak se staví vesmírné satelity a sondy. V programu bude také nová virtuální prohlídka science centra.

Zdroj: z webu Noc vědců

Poznejte Caravaggia

KDY: neděle 29. listopadu od 20.30

KDE: web kina Metropol

ZA KOLIK: 100 korun



Zpříjemněte si neděli uměním. Olomoucké kino Metropol zve na dokumentární snímek o legendárním Caravaggiovi. Mistr světla a temnoty dostává v italském snímku hlas britského herce Jasona Flemynga (Sbal prachy a vypadni, Podfu(c)k) a jeho podvědomí originální hudební podobu od Mattea Curralloa. Špičkové obrazové zpracování nabízí jedinečnou příležitost prohlédnout si zblízka svůdný půvab Caravaggiových obrazů, ocenit jeho typické kontrastní linie a poznat v obličejích jeho biblických postav, známé tváře lehkých žen a žebráků.

PROSTĚJOVSKO

Užijte si advent s Cipískem

KDY: pondělí 23. – pátek 27. listopadu (možné využít na další týdny)

KDE: doma, venku, on-line na facebooku zde

ZA KOLIK: zdarma



Advent klepe na dveře našich domovů. Pojďte mu otevřít a vřele ho u sebe přivítat. Zvláště pro děti je toto adventní období nádherné, plné očekávání. Proto Mateřské centrum Cipísek na své facebookové skupině opět připravilo pět tematických úkolů na tento týden. Pondělí odstartovalo Perníčkováním s Cipískem, úterý popustilo kreativitu ve tvorbě adventních věnců, středa se točí kolem adventních kalendářů, ve čtvrtek si užijete perníkovou básničku s maňásky a v pátek pak povídání o adventu a ztišení. Veškeré úkoly můžete s dětmi plnit i mimo plán, jak vám vyjde čas. Každý den je daný úkol podrobně rozepsán na facebookové skupině, kde jsou k dispozici ke stažení zdarma i pracovní listy. Otevřete adventu dveře dokořán a užijte si tento jedinečný čas společně s celou svou rodinou.

Zdroj: archiv MC Cipísek Prostějov

Adventní pohybář aneb Adventní kalendář trochu jinak

KDY: začíná od 1. prosince, poté každý den až do 24. prosince

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: zdarma



Nechcete svým dětem kupovat stejně loňské roky čokoládové adventní kalendáře, ale vymyslet pro ně letos něco opravdu kreativního a neobvyklého? Pak se inspirujte na webu prostějovského Sportcentra DDM, které od 1. prosince spouští Adventní pohybář. Každý den od 8 hodin ráno na svém webu či Facebooku zveřejní v adventním okénku pohybový úkol pro daný den. Motivujte své děti k pohybu. Určeno pro děti od 4 let.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Josef Maršálek: Moje sváteční pečení

KDE: internetová knihkupectví



Rodák z Kyžlířova na Hranicku, Josef Maršálek, je jeden z nejpopulárnějších českých cukrářů. Ve známost vešel především jako porotce soutěže Peče celá země. Dlouhá léta působil ve Velké Británii, kde dosáhl významného postavení ve slavném obchodním domě Harrods a vypracoval se na jednoho z nejrenomovanějších odborníků svého oboru. Pomáhal také zakládat cukrářský podnik v Indii, cestoval a inspiraci hledal po celém světě. Jeho v pořadí již třetí kniha Moje sváteční pečení vypráví v autobiografii doplněné mnoha fotografiemi i recepty o tom, jak se naučil péct u svých babiček, jak začínal v Bathu, jak žil jako velký šéf neobyčejného provozu či jak narazil po návratu do Čech.

Zdroj: Josef Maršálek

Naučná stezka Předmostím až do pravěku

KDY: kdykoliv

KDE: Přerov-Předmostí

ZA KOLIK: zdarma



V Přerově si na své přijdou hlavně milovníci pradávné historie. Najdou tady totiž významnou archeologickou lokalitu Předmostí, kterou vede zajímavá vlastivědná stezka. Naučná stezka Předmostím až do pravěku je dlouhá něco málo přes 8 kilometrů a na trase má devět zastavení. Návštěvníci si tady prohlédnou plastiku Sonda do pravěku a seznámí se s novodobou historií Předmostí, podívají se k Památníku lovců mamutů a zastaví se na dětském hřišti s "bludným" balvanem, vystoupají na Hradisko a odpočinou si u mamuta Toma, sochy zasazené v jenom z nejhezčích přírodních zákoutí Přerova. Před návratem zpátky do Předmostí se ještě mohou pokochat hezkými výhledy z nejvyššího bodu trasy, Čekyňského kopce. Naučná stezka začíná na sídlišti v Předmostí asi 50 metrů od hřbitova, kde jsou k dispozici jak parkoviště, tak zastávka autobusu pro ty, kteří nemají vlastní dopravu. Trasa je značená modře a je nenáročná, a tak ji zvládnou i rodiny s dětmi.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Zábavné rodinné výletování

KDE: načná stezka Bradlík



Vydejte se do krásné přírody v okolí Bradla, po naučné stezce s čertíkem Bradlíkem s 12 zastaveními. Na sedmikilometrové trase vás čekají nejen zastavení s hracími panely nebo informačními cedulemi, ale také zábavná poučení o přírodě i pověsti o čertech nebo o zlatém pokladu. Na trasu se můžete vydat z Nové Hradečné nebo z Libiny.

Zdroj: Václav Mareš

K romantické zřícenině hradu

KDE: kousek od Lužné



V hlubokých lesích mezi Kopřivnou a Bohdíkovem je ukryta zřícenina Nového Hradu. Kdysi patřil k největším moravským hradům. Zub času však na něm hlodá bezmála pět století. Dodnes se dochovaly torza čtyř bran a čtyři bašty z dolního i horního hradu. Hrad se nachází poblíž Lužné v okrese Šumperk. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka ČR.

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Výstava 1620. Cesta na horu

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: zdarma



Národní muzeum nabízí řadu výstav online. Výstava 1620. Cesta na horu připomíná 400. výročí bitvy na Bílé hoře a ilustruje tehdejší situaci v zemích Koruny české – náboženskou realitu, velmocenské ambice, situaci v habsburském rodě. Velká pozornost je věnována samotné bitvě. Ta je vůbec poprvé v historii multimediálně zpracována. Bitva je rovněž zasazena do kontextu přesunu vojsk mezi Rakovníkem a Prahou v listopadu 1620, který byl dosud do značné míry opomíjen, přestože měl na výsledek nezanedbatelný vliv. Součástí výstavy jsou ukázky dobových zbraní, vojenské taktiky, charakteru armád. Autorem je Michal Stehlík a k výstavě si můžete poslechnou i text, který namluvil Petr Horký.

Vyrobte betlém a zapojte se do soutěže

KDY: kdykoliv

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: zdarma



Pro letošní předvánoční čas pro vás Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou připravilo originální hru. Během ní si zkusíte vytvořit tradiční papírový betlém, který může ozdobit váš domov. Základ pro vytvoření betlému s návodem naleznete na stránkách muzea. Díky těmto podkladům a návodu si můžete vyrobit základní stavbu s chlévem. Pokud byste v návodu něčemu nerozuměli, nebojte se napsat na mail marxova@moh.cz. Na stránkách MGOH naleznete také známé figurky označené čísly, které si můžete už teď do betlému vystavět. Řiďte se vždy jejich čísly. Ty naleznete i na spodním díle stavby betlému. Každý týden muzeum zveřejní jednu hádanku, pomocí které musíte uhodnout dvojici postav. Hádanky budou různého charakteru. Těšit se můžete na spojovačku, křížovku či fotokvíz.

Adventní neděle v podání Františka Kinského a Matyáše Nováka

KDY: každou adventní neděli od 14 hodin

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: zdarma



František Kinský a Matyáš Novák se poprvé představí ve společném pořadu s názvem Adventní neděle v Novém zámku. Z rodového sídla kostelecké větve Kinských vás provedou komponovaným pořadem s vyprávěním o adventu, Vánocích a zvycích nejen u nás, ale i v Evropě. „Letošní rok byl složitý. Řada koncertů v Novém zámku i mnoho koncertů Matyáše, které se měly uskutečnit po celé republice, je přeloženo, nebo zrušeno. Stejně tak se poprvé neuskuteční tradiční a velmi oblíbené vánoční koncerty v našem zámku. On-line pořady chceme společně s Matyášem a všemi zaměstnanci mojí agentury a zámku potěšit naše věrné posluchače, návštěvníky a příznivce,“ upřesňuje k programu František Kinský. Matyáš Novák zahraje výběr českých i světových vánočních koled, melodií a písní různých žánrů ve svém vlastním aranžmá.



Hostem programu, který připravuje agentura KINSKÝ Art Media ve spolupráci s Novým zámkem a společností D2 Media Jana Duška, bude trojnásobná držitelka Ceny Thálie, sopranistka Jana Šrejma Kačírková. Vánočně laděný program, který v on-line přenosu spojí výrazné osobnosti dvou generací, má oslovit co nejširší publikum. Sledovat jej můžete každou adventní neděli od 14.00 hodin na facebookových stránkách agentury KINSKÝ Art Media, Nového zámku a na Facebooku a YouTube kanálu Matyáše Nováka.

Bitva u Slavkova

KDY: pátek 27. až neděle 29. listopadu

KDE: on-line zde



Do online prostředí museli pořadatelé přesunout o víkendu i připomínku 215 let od legendární bitvy tří císařů u Slavkova. „Letos si výročí připomene prostřednictvím videí a živých vstupů na facebooku a youtube kanálu. Od pátku do neděle nabídnou pohled na samotné bojiště a jednotlivé fáze bitvy, ale připomenou i zajímavosti ze života osobností, vojáků a obyvatel regionu. Chybět nebude modlitba za padlé ze zámecké kaple a pieta u Mohyly míru,“ uvedli pořadatelé.

Klasika o čtvrté

KDY: Každý čtvrtek v 16.00 hodin

KDE: On-line zde

Virtuózní český pianista Ivo Kahánek připravil sérii koncertů, které se vzhledem k opatřením okolo pandemie Covid-19 přesouvají do online prostoru. Vysílání ze Sukovy síně Rudolfina tak může sledovat každý, kdo miluje klasiku a ctí české umělce, kteří ji intepretují. Klasika o čtvrté je koncertní cyklus, který nabízí prvotřídní komorní hudbu v podobě, která je připravena na míru staršímu publiku, svým obsahem přitom osloví návštěvníky bez omezení věku. Každý koncert je koncipován a průvodním slovem a představením daného autora, jehož hudba zazní. Vedle klavíristy Ivo Kahánka, houslisty Václava Hudečka, violoncellisty Tomáše Jamníka a sopranistky Olgy Jelínkové vystoupí také Smetanovo trio nebo České filharmonické kvarteto ve skladbách W. A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Chopina, A. Dvořáka, L. Janáčka a B. Martinů.