Komedie Víkend na chatě

Tahle komedie o partě přátel, jež se po letech znovu schází na chatě na víkendové oslavě, vás zaručeně pobaví. Roky nevázaného mládí vystřídaly nažehlené konvence střední třídy a blížící se polokulaté narozeniny společné kamarádky Mitzi tak snadno zavdají příčinu k návštěvě chaty, kde kdysi všichni pařili jako náctiletí. Jednoduchá zápletka dává vyniknout brilantně napsaným dialogům, vrstevnatosti postav i notoricky známým písničkám. Lístek zakoupíte na webu kina Metropol. Užijte si páteční večer.

Romance pro křídlovku

KDY: on-line

KDE: web Divadla Tramtarie

ZA KOLIK: od 120 korun



Divadlo si můžete užít i u vás doma. Podívejte se třeba na hru Františka Hrubína, Romance pro křídlovku, v podaní Divadla Tramtarie. Student František se o prázdninách stará o svého dědečka, který je po mozkové mrtvici. František ale zároveň potkává Terinu, svou první lásku. On-line vstupenku si můžete zakoupit na webu divadla.

PROSTĚJOVSKO

Vyzkoušejte zábavný on-line kvíz o světě Harryho Pottera

KDY: do neděle 13. prosince

KDE: doma, on-line

ZA KOLIK: zdarma



Pokud jste podlehli světu kouzel a čar knižního hrdiny Harryho Pottera, pak neváhejte a vyzkoušejte si, jak dobře a pozorně jste knihy o něm četli. Prostějovská městská knihovna pro vás připravila on-line kvíz, který najdete na jejich webových stránkách. Do slosování o pěkné knižní ceny budou čtenáři do 18 let. Vyplněné kvízy můžete zasílat až do neděle 13. prosince.

Soutěžní podmínky:

soutěžící budou zařazeni do slosování pokud: odpoví správně na všech 23 znalostních otázek s možnostmi a), b), c)

zároveň zodpoví na všechny otázky, kde žádáme vlastní odpověď soutěžícího

soutěžící musí být v době ukončení soutěže členem knihovny s platnou registrací

soutěžit mohou čtenáři prostějovské knihovny do 18 let

Více najdete zde: https://knihovnapv.webnode.cz/news/soutez-zabavny-online-kviz-s-harry-potterem/

Zvířátkový týden s MC Cipísek

KDY: pondělí 16. - pátek 20. listopadu

KDE: on-line, doma, venku

ZA KOLIK: zdarma



Máte doma malé děti a už vám docházejí nápady, jak je v této komplikované době zabavit? Připojte se k facebookové skupině Rodičovské inspirace MC Cipísek. Tento týden je ústředním tématem Zvířátka v lese čekají na zimu, které nabízí hned pět úkolů, které s dětmi můžete plnit nejen doma, ale i venku v přírodě. Užijte si s dětmi hravé tvoření, zpívání i pohádku.



Cipískův týdenní plán (který si můžete s dětmi nastavit dle libosti a časových možností)

1. Medvěd se chystá k zimnímu spánku

2. Tvoření lesních zvířátek

3. Zvířecí zpívánky

4. Maňásková pohádka

5. Jste jak divoká zvěř aneb Jak nastavovat dětem pravidla?



Více nápadů, tipů a kreativního tvoření najdete zde: https://www.facebook.com/groups/256908179010015

PŘEROVSKO A HRANICKO

Naučná stezka v okolí zámku Chropyně

KDY: kdykoliv

KDE: Chropyně

ZA KOLIK: zdarma



Naučná stezka Okolo Chropyně začíná v místech, kde zaparkujeme, konkrétně před obecním úřadem. Naučná stezka seznamuje s hanáckou lužní krajinou a jejími obyvateli. Má dvanáct zastavení, 1. a 12. informační tabule je stejná, aby bylo možné jít trasu v obou směrech. Výlet je vhodný pro kočárky i jízdu na kole či odrážedle. Znakem naučné stezky je bílý čtverec se zeleným pruhem uprostřed. Cestou minete rybník Hejtman, přejdete řeku malou Bečvu, chatovou oblast či lesní cestu podél vodního kanálu, projdete kolem Chropyňského rybníku v jehož západní části je ornitologická pozorovatelna.

Oderskými vrchy přes Uhřínov

KDY: kdykoliv

KDE: Hrabůvka

ZA KOLIK: zdarma



Tento nenáročný výlet je nejvhodnější začít u hrádku Kunzov mezi Hrabůvkou a Radíkovem, odkud se vychází po modrém značení chatovou osadou a s následným krátkým výstupem na náhorní parovinu. Z obce Uhřínov je zacházka k výhledovému místu či odlovení keše (Za Humna 550 mtrů nad mořem u borového háje), odkud bývá za dobré viditelnosti dobrý rozhled po Moravské bráně a dalekých Beskydech. Za Uhřínovem se pokračuje stále po modré ke zřícenině hradu Drahotuš a sestoupí se do obce Podhoří.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Naučnou stezkou Pasák

KDY: kdykoliv

KDE: začátek v Branné pod nádražím

ZA KOLIK: zdarma



Naučná stezka směřuje z Branné na hřebeny Jeseníků, kde se nacházejí skály Pasák. Tato významná geologická a geomorfologická přírodní památka byla vyhlášena roku 1982. Stezka vede částečně po zelené a částečně po žluté turistické trase. Méně zdatní turisté, případně rodiny s malými dětmi, si mohou zvolit kratší okruh než je celková trasa, která vede přes louky, lesem, přes skalní výchozy i lesní asfaltkou.

Ke Ztraceným kamenům

KDY: kdykoliv

KDE: Sobotín

ZA KOLIK: zdarma

Víkendové výletování si můžete naplánovat třeba ke Ztraceným kamenům, které se nachází na úbočí hory Pecný v Hrubém Jeseníku. Kromě hlavního skaliska se tady vyskytují kamenné proudy, tvořené devonským kvarcitem i obrovská kamenná moře. Skála je dobře přístupná po zelené turistické značce od nedalekého motorestu Skřítek.

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Do poličského muzea se můžete vydat alespoň virtuálně

KDY: kdykoliv

KDE: www.cbmpolicka.cz

ZA KOLIK: zdarma



Poličské muzeum se snaží zůstat v kontaktu s návštěvníky a přesouvá se za nimi do on-line prostředí. Výstavy si tak můžete užívat i z pohodlí a bezpečí domova. Neváhejte a také vstupte, zapněte si počítač a prozkoumejte výstavy aktuální i ty ukončené. Prohlédnout si aktuálně můžete výstavy 73. Umělecký salon 13 v Poličce, Imaginárium v Poličce aneb Živá výstava Divadla bratří Formanů a jejich přátel a Výstavu ateliérových prací Fakulty architektury VUT v Brně inspirovaných Poličkou. Nebo letem světem nahlédnout do expozic muzea, zákoutí Městské galerie v barokní radnici na náměstí, na poličské hradby či Rodnou světničku Bohuslava Martinů. Přestože muzeum zůstává pro veřejnost uzavřené, určitě není liduprázdné. Zaměstnanci se nadále pečlivě starají o svěřené památky i mobiliář.

Festival kutilství

KDY: sobota 21. listopadu od 14 hodin

KDE: https://www.facebook.com/vidabrno nebo https://vida.cz/

ZA KOLIK: zdarma



Brněnský zábavní vědecký park VIDA! připravil pro milovníky pokusů desítky návodů na experimenty, které si mohou užít v pohodlí domova. Do virtuálního prostoru se také rozhodl přenést svou největší akci Bastlfest – festival kutilství pro celou rodinu, který odvysílá v sobotu v odpoledních hodinách. Poprvé celý stream lidé u vidí ve dvou blocích, a to od dvou do tří hodin a od čtyř do pěti hodin. Záznam bude možné sledovat i kdykoliv potom.

Teplické muzeum ukazuje na Facebooku secesní keramiku

KDY: kdykoliv

KDE: https://www.facebook.com/muzeum.teplice

ZA KOLIK: zdarma



Regionální muzeum Teplice má kvůli vládním nařízením zavřeno. Navštívit ho můžete alespoň virtuálně na webu a facebookovém profilu. Právě tam běží seriál o světové secesní keramice ze sbírek teplického muzea. Najdete tam třeba ukázky francouzské, dánské či švédské secesní keramiky.

Koncert Báry Zmekové

KDY: nonstop po celý víkend

KDE: https://bit.ly/BaraZmekova_WOMEX

ZA KOLIK: zdarma



V rámci programového speciálu Womex 2020 na DAFilms CZ je tu pro diváky exkluzivní záznam koncertu skladatelky a multiinstrumentalistky Báry Zmekové, která byla vybrána porotou, aby zastupovala Českou republiku na letošním ročníku tohoto festivalu. Záznam koncertu můžete sledovat zdarma od 19. do 22. listopadu.