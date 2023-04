Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Tentokrát nás čeká prodloužený velikonoční víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Hanácké Velikonoce 2014 ve skanzenu v Příkazech. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Veronika Kolesárová

OLOMOUCKO

Olomoucké Velikonoce

KDY: do pondělí 10. dubna

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Jarní jarmark na hlavním olomouckém náměstí po celý velikonoční víkend nabízí kromě řemeslných výrobků, ozdob i různých dobrot k občerstvení také zábavný program. Na Velký pátek tam zahraje kapela Fleret v 17hodin, v sobotu pak cimbálovka Cyril ve 13 hodin. Na velikonoční neděli je na programu hudební představení pro děti ve 13 hodin a divadlo na chůdách v 16 hodin.

Na Horním náměstí v Olomouci začal velikonoční jarmark, 31. března 2023Zdroj: Deník/Magda Vránová

Velikonoce na hradě

KDY: čtvrtek 6. až pondělí 10. dubna od 10 do 16 hodin

KDE: Hrad Šternberk

ZA KOLIK: prohlídky dospělí 180 korun, děti 6 až 17 let 50 korun, jarmark 60 korun od 5 let



Hrad Šternberk bude otevřen k velikonočním prohlídkám po celé svátky. Vrcholem je již tradičně Velikonoční jarmark plný tvořivých aktivit pro děti i rodiče, který se uskuteční v sobotu 8. dubna. V prostorách hradu budou připraveny tvořivé dílny zaměřené na výrobu tradičních velikonočních předmětů. V případě zájmu se do tvoření mohou zapojit i rodiče.



Prohlídka hradu ve Šternberku, 2014.Zdroj: DENÍK/Veronika Kolesárová

Hanácké Velikonoce ve skanzenu

KDY: sobota 8. dubna od 10 do 16 hodin

KDE: Hanácké muzeum, Příkazy

ZA KOLIK: dospělí 130 korun, děti 6 až 15 let 70 korun, rodinné 260 korun

Na program pro celou rodinu zve na Bílou sobotu Hanácké muzeum v Příkazích. Příchozí si mohou vyzkoušet malování hanáckých kraslic i pletení pomlázek, Kameníčkův grunt provoní také čerstvě upečené velikonoční pečivo. Chybět nebude ani malý velikonoční jarmark nebo hravý program pro děti.

Hanácké Velikonoce ve skanzenu 2014 v PříkazechZdroj: DENÍK/Veronika Kolesárová

PROSTĚJOVSKO

Žralok zahajuje sezonu

KDY: sobota 8. dubna od 14 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

Zahájení letošní sezony v kempu Žralok se opět uskuteční o velikonočním víkendu. Otevřeno bude od zeleného čtvrtku, hlavní program je však v sobotu. Náladu vylepší od 14 hodin vystoupení kytarového mága Jana Hanse Jiříčka a instrumentalisty Tomáše Somra. Přidají se i další hudební hosté.

Zahájení letošní sezony 2022 v kempu Žralok.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Rekviem za rytíře

KDY: pátek 7. až pondělí 10. dubna od 9.30 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: 170 korun dospělí, 75 korun děti



Čtyřdenní akce na plumlovském zámku zaujme děti i dospělé. Šermíři, dráteníci nebo komedianti. Velikonoční jarmark, kováři či sokolníci. Bonusem pak budou netradiční prohlídky zámeckých sklepů.



Rekviem pro rytíře 2018 na plumlovském zámkuZdroj: DENÍK/Ondřej Kašlík

Velikonoce na zámku

KDY: pátek 7. až pondělí 10. dubna od 9 hodin

KDE: Zámek, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: 150 korun dospělí, 100 korun děti

Klasické prohlídky velikonočně vyzdobeného zámku. Rodinná hra v zámeckém parku, dílničky pro děti i dospělé. V sobotu a neděli hrané prohlídky s velikonoční tematikou. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace předem. Začátky vždy v 10, 11, 13, 14 a 15 hodin.

Velikonoční prohlídky 2019 na zámku v Čechách pod KosířemZdroj: Deník / Hana Nevrlá

Rozhledna Velký Kosíř

KDY: pátek 7. až pondělí 10. dubna od 9 hodin

KDE: Velký Kosíř

ZA KOLIK: 30 korun dospělí, 10 korun děti



Oblíbené výletní místo střední Hané s otevřenou rozhlednou. Nenáročná vycházka z okolních obcí s odměnou v podobě unikátní vyhlídky z rozhledny. Otevřeno denně od 9 do 19 hodin.



Sobotní dopoledne bylo na vrcholu Velkého Kosíře poklidné. Výletníci si mohli v klidu opéct špekáčky a odpočinout si na čerstvém vzduchu. 10.4. 2021Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

HRANICKO A PŘEROVSKO

Velikonoce na hradě

KDY: od pátku 7. do pondělí 10. dubna

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: 150 korun dospělý, 80 korun student, senior, žák ZŠ, zdarma dítě do 6 let věku

Přijďte o víkendu zažít Velikonoce na hradě. Helfštýn bude otevřen veřejnosti už na Velký pátek, i na Velikonoční pondělí. Těšit se můžete na zábavně naučný doprovodný program k velikonočním svátkům, který bude během víkendu navíc doplněný o prodejní přehlídku tradičních řemesel. K vidění budou hrnčíři, košíkáři, šperkaři, keramici, mistři černého řemesla a chybět nebudou malérečky. O víkendu zahrají cimbálové muziky. V sobotu Primáš, v neděli Okybača a na pondělí připraví vystoupení dětského folklórního souboru Maleníček. Akce se koná za každého počasí.

Velikonoční pondělí na hradě Helfštýn, 18. dubna 2022Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Velikonoční jarmark

KDY: neděle 9. dubna od 10 do 18 hodin

KDE: Horní náměstí, Přerov

ZA KOLIK: zdarma



Bohatý kulturní program, historické stánky, lidová řemesla a další. To vše nabídne tradiční Velikonoční jarmark v Přerově na Horním náměstí. K vidění i prodeji budou kovářské výrobky, keramika, výšivka, ubrusy, svíčky, košíky, dřevěné výrobky do domácnosti, hračky, drátované výrobky, dekorace, šperky, byliny, koření, sušené ovoce, oříšky, kraslice, frgály, preclíky, medovina či sýry. Chybět nebudou ukázky řemesel a pletení tatarů. Připravena je také řada vystoupení. Na pódiu se od 10 hodin vystřídá SVČ Atlas a Bios, sokolník Vítek, Dechový orchestr Haná, Nuntius Regius, Isanda, Valmont, Divadlo Plyšového medvídka, Rabussa, Markus M a na závěr se v 17 hodin můžete těšit na Wykrentovu kulturní úderku.



Velikonoční jarmark 2022 na Horním náměstí v Přerově.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Il Boemo – příběh Josefa Myslivečka

KDY: neděle 9. dubna od 18 hodin

KDE: zámek, Hustopeče nad Bečvou

ZA KOLIK: 100 korun

Těšte se na film Il Boemo, oceněný šesti Českými lvy, a příběh o nejslavnějším českém umělci 18. století. Film je uveden v původním znění s titulky, vychutnáte si originální dialogy v italštině, němčině, češtině a angličtině. Projekce filmu začne v 18 hodin. Film není vhodný pro mládež do 12 let. Na doprovodné výstavě se exkluzivně představí materiály, které se v souvislosti s Josefem Myslivečkem nasbíraly, fotografie míst souvisejících s jeho životem a zajímavá fakta o vzniku filmu Il Boemo. Přijďte dříve, ať máte dostatek času si výstavu prohlédnout, hustopečský zámek bude otevřen od 17 hodin.

Josef Mysliveček v modlitbách za svou hudbu (Vojtěch Dyk)Zdroj: Pilot Film

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Horkýže Slíže

KDY: sobota 8. dubna od 19 hodin

KDE: Kulturní dům, Zábřeh

ZA KOLIK: 460 korun v předprodeji, 560 korun na místě

Hity jako Malá Žužu, Silný refrén, Nazdar!!!, R’n’B Soul nebo A já sprostá a další známé songy skupiny Horkýže Slíže si budou moci v sobotu 8. dubna naživo jejich fandové v Zábřehu. Dveře zdejšího stánku kultury se otevřou v 19 hodin, o hodinu později vystoupí jako předkapela domácí punkrocková partička Punk Floid a od jednadvacáté hodiny legendární slovenská kapela. Nitranští Horkýže Slíže v loňském roce oslavili třicet let na hudební scéně. Během kariéry plné úspěchů si vybudovali na Slovensku i v Česku pevnou pozici, díky které vyprodávají kluby i sportovní haly a jsou oblíbenou festivalovou stálicí. „Slíže odehráli přes dva tisíce koncertů, vydali patnáct alb, na YouTube se pyšní více než 100 miliony zhlédnutí a před několika lety byli v anketě Slavík oceněni jako druhá nejoblíbenější slovenská kapela,“ vypočítává úspěchy skupiny produkční zábřežského kulturního domu Vratislav Jarmar.

Horkýže Slíže.Zdroj: Jiří Baran

Velikonoční Jesenické trhy

KDY: pátek 7. dubna, od 9 do16 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Jeseník

ZA KOLIK: zdarma



Velikonoční Jesenické trhy budou velké! Masarykovo náměstí zaplní 70 stánků s rukodělnými výrobky, potravinami, květinami a občerstvením od místních výrobců a farmářů. „Protože 7. dubna bude státní svátek, náměstí od rána ožije hudbou a zpěvem. Zároveň se stane místem, kde se bude tvořit - od malování vajíček a pletení pomlázek po zdobení perníčků a veselé velikonoční soutěže rozesmějí malé i velké,“ láká k návštěvě pořádající spolek Sudetikus. Velikonoční Jesenické trhy doprovodí muzikanti z Jesenicka a Osoblažska. Uslyšíte folk, blues, lidovky i populární melodie. Vystoupí Sbor Jesen, Anna Beťáková, Eliška Fojtová a kapela Výtržníci. Nebude chybět posezení a bohatý výběr občerstvení.



První jesenické trhy roku 2023 v pátek 17. března.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Lázeňské Velikonoce

KDY: pátek 7. až neděle 9. dubna, různé časy

KDE: Priessnitzovy léčebné lázně, Jeseník

ZA KOLIK: zdarma, 170 korun

Pestrý program si na nadcházející svátky jara připravily Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku. Od pátku do neděle se v hale hotelu Priessnitz představí a nabídnou k prodeji své výrobky umělečtí řemeslníci. V sobotu od 14 hodin na stejném místě vystoupí cimbálová muzika ze Zábřeha s primášem Karlem Fišnarem. V neděli od 19 hodin se pak v Kongresovém sále lázní koná Velikonoční veselice. K tanci a poslechu zahraje Trio Fantasia Milana Domese, program doplní taneční vystoupení Klubu sportovního tance Jesenicka. Vstupné na tuto akci je 170 korun, přičemž vstupenky jsou slosovatelné o tradiční Priessnitzovy ceny.

Lázně Jeseník. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Velikonoce na zámku

KDY: čtvrtek 6. až pondělí 10. dubna, 9 až 16 hodin

KDE: státní zámek Jánský Vrch, Javorník

ZA KOLIK: I. okruh: dospělí 180 korun, děti 50 korun, II. okruh: dospělí 140 korun, děti 40 korun, hledání vajíček pro děti: jednotné vstupné 40 korun



Do velikonočního hávu se oděje také státní zámek Jánský Vrch v Javorníku v nejsevernějším výběžku kraje, který je známý především svou rozsáhlou sbírkou dýmek, kolekcí bytového textilu nebo technickým unikátem – dochovaným plynovým osvětlením interiérů i nádvoří. Od čtvrtku 6. do pondělí 10. dubna tu budou mít pro návštěvníky připravené velikonočně vyzdobené interiéry. V sobotu 8. dubna pak prohlídky doplní i kulturní program, ve kterém se dozvíte více o velikonočních zvycích a symbolice, uvidíte zdobení kraslic a perníků, můžete ochutnat tradiční velikonoční pokrmy a chybět nebude ani velikonoční zámecké razítko na ozdobu svátečních přání. Děti se pak mohou pustit do hledání vajíček ve francouzské zahradě. A pokud budou úspěšné, odměna je nemine!



JavorníkZdroj: Miroslav Ulrich