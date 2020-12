Soutěž o nejlepší vánočku

Pečete na Vánoce kromě cukroví také vánočku? Pak neváhejte a zapojte se do oblíbené soutěže Uničovská vánočka, ta letos proběhne kvůli koronavirovým opatřením trochu jinak. Do soboty 26. prosince můžete poslat foto upečené vánočky na e-mail vanocka@mkzunicov.cz. Všechny soutěžní fotky poté budou zveřejněny na facebooku MKZ Uničov. Autor snímku, který získá nejvíce lajků, vyhraje robota Sencor Robot STM 7876. Hlasování bude probíhat od neděle 27. prosince do neděle 3. ledna. Zkrátka nepřijdou ani ostatní úspěšní soutěžící, na dvacet z nich čeká poukázka na nákup v obchodě Tescoma v Uničově v hodnotě 500 korun.

Zdroj: Markéta Chovancová

Zažeňte nudu s Pevností poznání

KDY: kdykoliv

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma



Do olomoucké Pevnosti poznání sice nemůžete, ta však přichází k vám domů. Stačí mrknout na její webové stránky a vyzkoušet některý ze zábavných pokusů. Ty jistě zaujmou velké i malé zvědavce. Kromě chemických pokusů naleznete na webu také nejrůznější návody pro vyrábění. Do kreativní tvorby se může s chutí zapojit celá rodina. Zábavné odpoledne zaručeno!

Vánoční atmosféra na hradním nádvoří

KDY: do soboty 26. prosince

KDE: dolní nádvoří hradu Šternberk

ZA KOLIK: zdarma



Státní hrad Šternberk byl v období adventu vždy velmi aktivní a pro své návštěvníky připravoval mnoho zajímavých akcí. Tuto tradici nechce zcela přerušit ani v tomto roce. Hrad je sice od pátku 18. prosince opět uzavřen, vypravit se ale můžete alespoň na dolní nádvoří, které je slavnostně vyzdobeno. Uvidíte originální dřevěný betlém v životní velikosti, nechybí vánoční stromečky ani koledy. Nádvoří je přístupné denně do soboty 26. prosince vždy od 10 do 16 hodin. Pokud budete mít cestu kolem, zastavte se kdykoliv v uvedeném období načerpat vánoční náladu!

Zdroj: Deník / Jiří Kopáč

PROSTĚJOVSKO

Po stopách větrných mlýnů

KDY: kdykoliv

KDE: Přemyslovice, Rozstání, Suchdol – Jednov, Hačky

ZA KOLIK: zdarma



Nemusíte do Holandska, abyste se mohli pokochat výhledy na větrné mlýny. I na Prostějovsku jich pár máme, zavítat můžete do Přemyslovic, Rozstání, Suchdolu – Jednova nebo do obce Hačky.



I. Přemyslovice

Mlýn má zajímavou historii. Byl postaven v roce 1884 a měří téměř 11 metrů. Na jeho stavbu byl použit lomový kámen. Nachází se hned na okraji obce při příjezdu od Prostějova v části zvané Větřák. Navíc jako jeden z mála větrných mlýnů neprošel žádnými stavebními úpravami, takže objekt i jeho vnitřní zařízení se zachovalo v původní podobě. Mlýn byl zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek ČR.

Zdroj: Milan Zaoral

II. Rozstání

Mlýn holandského typu tyčící se do výšky 11 metrů byl postaven Antonínem Zukalem v roce 1874. Stavebním materiálem je opět lomový kámen. Po něm se ve vlastnictví mlýna vystřídalo ještě čtrnáct dalších majitelů. Mlýn pak aktivně sloužil až do roku 1922. Nový majitel však mlýn necitlivě vměstnal do komplexu penzionu.

Zdroj: Tomáš Štefek, Martin Zaoral

III. Suchdol – část Jednov

Mlýn holandského typu zde postavil v roce 1842 Ignác Zápařka. Střecha původně šindelová je dnes kryta plechem. Nyní slouží objekt k soukromé rekreaci, ale kochat se jím můžete i zpovzdálí. Celková výška mlýna je okolo osmi metrů.

Zdroj: DENÍK/Karel Rozehnal

IV. Hačky

Mlýn pochází z roku 1923. Jde o netypický dřevěný mlýn s šestiramenným větrným kolem. Jedná se o ojedinělou konstrukci malého dřevěného mlýna s otáčivou střechou umístěného na zděné budově, ve které bylo dříve veškeré mlecí zařízení. V současnosti je mlýn obýván soukromými majiteli.

Zdroj: Jiří Komárek

Podrobné informace o všech větrných mlýnech naleznete v knižní publikaci Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Martina Janošky nebo zde

Klimt & Schiele - Erós a Psyché | Moje kino LIVE

KDY: neděle 20. prosince od 20.30

KDE: doma, on-line

ZA KOLIK: 100 korun

Ke správné vánoční pohodě patří i kvalitní film. Dopřejte si ho on-line a podpořte i své prostějovské kino Metro 70. V neděli od 20.30 kino promítá přes virtuální platformu Moje Kino LIVE dokumentární film Michela Mallyho - Klimt & Schiele - Erós a Psyché. Pokud jste milovníky výtvarného umění a secese, budete jako ryba ve vodě. Dokument vás přenese do nejslavnějších kulturních prostor rakouské metropole – galerie Albertina, Belvedere, prostory Uměleckohistorického muzea, Muzea Leopoldových nebo Muzea Sigmunda Freuda. A dozvíte se mnoho zajímavostí i pikantností ze života obou proslulých malířů - Gustava Klimta a Egona Shieleho, kteří se staly synonymem "zlaté éry" tehdejší Vídně.



Lístek si opět zakoupíte on-line na webu kina Metro 70 zde

Prodej lístků končí vždy půl hodiny před začátkem představení, kdy vám také na e-mail zašlou z kina odkaz na stream daného filmu.

Staň se básníkem - soutěž Sportcentra DDM

KDY: uzávěrka soutěže do čtvrtku 31. prosince

KDE: doma

ZA KOLIK: zdarma



Máte doma malé či velké spisovatele a básníky? Pak je zapojte do literární soutěže prostějovského Sportcentra DDM - "Staň se básníkem". Věková kategorie je stanovena od 7 do 18 let. Napsat můžete báseň či povídku (nebo oboje) na podzimní téma v maximálním rozsahu jedné A4 (formát písma Arial, velikost písma 12). Vaše literární příspěvky posílejte do čtvrtku 31. prosince na e-mailovou adresu: kondruj@sportcentrumddm.cz



Vaše dílka pak Sportcentrum DDM uveřejní na webových a facebookových stránkách Sportcentra - DDM Prostějov, tak, jak budou přicházet. Pokud bude dostatek Vašich příspěvků, má Sportcentrum DDM v plánu je vydat i v knižní (brožované) podobě. Vybraní autoři nejúspěšnějších děl pojednou na jednodenní výlet do okolí hradu Bezdězu, kraje romantického básníka a prozaika Karla Hynka Máchy.



Podrobné informace a pravidla najdete zde



Zdroj: web Sportcentra DDM Prostějov

PŘEROVSKO A HRANICKO

Československý jazzový festival

KDY: od neděle 20. do úterý 22. prosince vždy od 20 hodin

KDE: on-line

Festivalové koncerty, které se uskuteční v Městském domě bez diváků, můžete sledovat prostřednictvím místní kabelové Televize Přerov. Přijměte pozvánku na chvíle oddechu v předvánočním shonu díky třem večerům netradičně pojatého jazzového festivalu v Přerově. Svou účast přislíbili na zlatou neděli Rhythm Desperados a Top Dream Company.



V pondělí 21. prosince se na pódiu představí Československý quartet, na piano bude hrát Emil Viklický a po jeho boku se objeví trumpetista Juraj Bartoš nebo kontrabasista František Uhlíř. Projekt Tribute To Headhunters, který zaplní druhou část večera, vzdává hold fenomenálnímu skladateli a geniálnímu klávesistovi Herbiemu Hancockovi.



Poslední den on-line jazzového festivalu zahájí v úterý 22. prosince klávesista Ondřej Pivec, pražský rodák žijící v New Yorku. Je skladatelem a producentem, spolupracujícím s řadou zahraničních i domácích hudebních hvězd. O hudební tečku festivalu se pak postará český zpěvák, kytarista a bubeník David Koller. Československý jazzový festival sledujte ZDE

Zdroj: Jirka Sloupenský

Hraběnčina naučná stezka ve Veselíčku

KDY: kdykoliv

KDE: Veselíčko



Na naučné stezce kolem Veselíčka se pokocháte místy, kudy chodila sama hraběnka. Stezka, přibližující historii i současnost v obci a má 25 zastavení. Vybrat si můžete z pěti okruhů, jejichž délka je 16 kilometrů, z větší části vedou lesem. Stezkou provází fiktivní hraběnka Josefka. Na trase jsou infopanely s informacemi jednotlivých míst. Panely se přitom nevěnují pouze historii, ale také okolní přírodě, archeologickým nálezům, zemědělství, sochařství či spolkovému životu.

Dřevohostický betlém

KDY: do 4. ledna

KDE: Dřevohostice



Oblíbený figurální betlém mohou navštívit všichni, kteří si chtějí zpestřit advent a potěšit sebe i své blízké pohledem na více než čtyři desítky obvyklých biblických postav, i těch poněkud netradičních, inspirovaných místními obyvateli. Na dřevohostickém náměstí můžete tento unikát z dílny Alexandra Foltýnka obdivovat až do tří králů.

Zdroj: Deník / Poláková-Uvírová Petra

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Vánoční tvoření s muzeem

KDY: kdykoliv

KDE: facebook Vlastivědného muzea

ZA KOLIK: zdarma



I když se nemůžete zúčastnit vyrábění přímo na místě, muzeum pro vás má prima alternativu. Mrkněte na jeho facebookové stránky a zapojte se do on-line vyrábění. Těšit se můžete na tvorbu vánočních ozdob z ruliček či svítící chaloupky. S originálním nápadem se můžete pochlubit i vy sami.

Zdroj: z Facebooku Vlastivědného muzea v Šumperku

Procházka pro dospělé, zábavná hledačka pro děti

KDY: kdykoliv

KDE: Horní Lipová

ZA KOLIK: 50 korun



Užijte si prima výlet pro celou rodinu. Dostanete mapku, základní informace k výletu a několikastránkové tématické pracovní listy, se kterými po cestě pracujete. Čekají vás úkoly, které zabaví menší i větší výletníky. Celá procházka má asi 4 kilometry, časově počítejte alespoň se 2,5 hodinami. Schůdná je po celý rok i s malými dětmi a s kočárkem. Na výlet můžete jít, kdy chcete, cestička má neomezenou platnost. Instrukce k hledačce včetně pracovních listů najdete zde.

Výlet na Kapličkový vrch

KDY: kdykoliv

KDE: Kapličkový vrch nad Malou Morávkou

ZA KOLIK: zdarma



Vydejte se objevit Kapličkový vrch nad Malou Morávkou, kde se nachází kaple Nejsvětější Trojice ze 17. století, která během let podstoupila několik renovací. Ke kapli se dostanete od odbočky silnice Malá Morávka - Karlova Studánka do Karlova. Zajímavosti o kapličce se dozvíte zde.

Zdroj: Helena Rusková

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Audience / záznam inscenace

KDY: pátek 18. prosince od 18.30

KDE: on-line zde

ZA KOLIK: zdarma



Geniální hru pro dva geniální herce z dob, kdy dramatik ještě nebyl prezidentem, odvysílá Divadlo Petra Bezruče 18. prosince – v den, kdy si připomeneme výročí úmrtí Václava Havla. V paradoxně vtipné hře o poněkud neúspěšných praktikách minulého režimu excelují Norbert Lichý a Jiří Müller. Online premiéra záznamu Audience se uskuteční v pátek 18. prosince v 18.30 na Youtube kanálu Divadla Petra Bezruče a Havlova jednoaktovka tam bude k vidění ještě 24 hodin po její premiéře.

Ski Areál Bílá otevírá sjezdovky

KDY: od pátku 18. prosince

KDE: Bílá, Beskydy

ZA KOLIK: dle ceníku Ski areálu Bílá

Sjezdovky na Bílé už jsou připraveny a areál s napětím očekává první lyžaře. Během jízdy na lanovce a ve frontě je nezbytné mít roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest. Lyžařům je doporučeno si koupit skipas on-line, aby se eliminovalo čekání ve frontách. Dětský zimní park na Bílé už je také v provozu. Instruktoři jsou dětem k dispozici denně od 9 do 16 hodin. Výuku pro začátečníky je nezbytné rezervovat online ZDE nebo na telefonu 725 222 111 či e-mailu info@nabile.cz. Užijte si aktivní víkend v Beskydech i vy.

Vánoční koleda, přímý přenos (premiéra Těšínského divadla)

KDY: pátek 18. prosince od 18 hodin

KDE: on-line (YouTube.com) - zde

ZA KOLIK: zdarma



Vánoční koleda Charlese Dickense v přímém přenosu Těšínského divadla klidně od vás z obýváku. Přenos se uskuteční prostřednictvím YouTube, dívat se může zdarma naprosto každý. Nový koncept on-line divadla sice umění nezachrání, ale pomůže mu v těžkých dobách, stejně jako jeho věrným příznivcům.