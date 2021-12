Šternberk

∙Vánoční prohlídky hradu – Hrad Šternberk již tradičně otevírá své brány i v období Adventu a Vánoc. Podobně jako v předešlých letech připravují bohatý a pestrý program pro všechny věkové generace. V rámci prohlídek návštěvníci uslyší zajímavé informace o historii Vánoc, vánočních tradicích a zvycích, jak slavila Vánoce šlechta i prostý lid. Hrad Šternberk bude otevřen v soboty 4., 11., 12. a 18. prosince vždy od 10 do 14 hodin. Interiéry hradu doplní slavnostní vánoční výzdoba, betlémy, historické hračky a mnoho dalších vánočních artefaktů. Součástí prohlídek bude i vyzdobené dolní nádvoří hradu, kde návštěvníci nalezenou dřevěný betlém v životní velikosti, stromečky a zazní tradiční koledy

Olomouc

∙Benefiční koncert - v olomouckém Arcibiskupském paláci se v neděli 12. prosince od 19 hodin uskuteční Benefiční adventní koncert. Jeho pořadatelem je Arcibiskupství olomoucké a vystoupí na něm Trio Martinů doplněné o člena Moravské filharmonie, violistu Pavla Hánu. Na programu budou skladby Josepha Haydna, Johannese Brahmse a Antonína Dvořáka. Vstupné na koncert je dobrovolné

Velká Bystřice

∙Bystřické kluziště - od 1. prosince se otevírá veřejnosti, základní cena vstupného je stanovena na 50 korun pro osoby nad 15 let, děti zaplatí 30 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma v doprovodu dospělé platící osoby. Vstupné vždy platí na jeden ucelený blok 60 až 90 minut, po jehož ukončení musí všichni kluziště opustit a následně probíhá úprava ledu. Maximální kapacita kluziště je 50 lidí. Pokladna pro vstupenky na kluziště a půjčovna bruslí je v přízemí Kulturního a informačního centra. Platby jsou možné pouze v hotovosti. Připravena je i půjčovna bruslí, kde je v současné době k dispozici 35 párů bruslí všech velikostí

PROSTĚJOVSKO

Prostějov

∙Výstava betlémů – v Muzeu a galerii v Prostějově, výstavu můžete navštívit od úterý až do neděle v době od 9.30 do 12. a od 13 do 17 hodin. K vidění jsou vyřezávané betlémy a paličkovaná krajka. Letos jsou k vidění dřevěné vyřezávané betlémy z dílen hned několika regionálních autorů, a to například Břetislava Vávry, který bude vystavovat velký betlém sestávající z věrné kopie zámku Úsov a života v podzámčí, nebo známého loštického řezbáře a recesistu Jaroslava Beneše. K nim se připojí jeden z našich nejvýznamnějších současných betlémářů – Bedřich Šilar z Lanškrouna, autor dřevěného pohyblivého betlému a mnoha dalších kolorovaných betlémů zasazených do kulis konkrétního prostředí. Druhá část výstavy bude zaměřena na ručně paličkovanou krajku s tematikou Vánoc a narození Ježíše. Půjde převážně Špalíček, Uprkova 18 o práce přerovské paličkářky a výtvarnice Mileny Malinové a jejich žaček. Současně s nimi dostane v galerii místo i jedna z našich předních paličkářek, Jana Štefková z Vamberka, nositelka řady celostátních ocenění. K vidění do 30. ledna 2022

PŘEROVSKO A HRANICKO

Lipník nad Bečvou

∙Vánoční hvězdičky – od neděle 28. listopadu do 21. prosince ve Výstavním sále Domeček, tradiční výstava vánočních dekorací v tradičním i moderním pojetí ve spoluprácis veřejností. Výstavní sál Domeček pondělí - pátek 10.00 - 12.00 a 15.00 - 17.00 hodin, neděle 15.00 - 17.00 hodin. V pátek 10. prosince 15.00 – 17.00 hodin

Přerov

∙Vánoční výstava výrobků z dílen Spolusetkávání Přerov – do 31. prosince v bývalé prodejně Emos na náměstí TGM je k vidění vánoční výstava spojená s prodejem výrobků

∙Vánoční zvonění – výstavu děl umělecké dílny Dytrychů z Brodku u Přerova, k vidění budou zvony a zvonky všech velikostí od miniatur až po dvousetkilové obry, vánoční prodej uměleckých děl můžete navštívit v Galerii města Přerov do 9. ledna 2022

∙Vánoce na zámku – od úterý 30. listopadu v kapli u zámku, výstava betlému řezbáře Bedřicha Zbořila, malovaného lidového nábytku a vánočních baněk výrobního družstva Slezská tvorba Opava

∙Strom splněných přání – od středy 1. prosince v Obchodním centru Galerie Přerov, akce pro děti z dětského domova, zarezervujte si přání z vánočního stromu u info stánku a doneste zpět zabalený dárek do pondělí 20. prosince

∙Vánoční salon - se bude konat od 6. do 10. prosince ve Středisku volného času Atlas a Bios, těščit se můžete na celotýdenní akce pro děti a veřejnost s ukázkami lidové tvořivosti. Denně od 8.30 do 11.30 a od 13 do 17 hodin. V pátek pouze dopoledne. Kdo nestihne zhlédnout výstavu na Atlase, může se na ni podívat následující týden od 13. do 16. prosince v Městském domě v Přerově. Akce se bude konat pouze v souladu s vládním protiepidemiologickým nařízením

∙Vánoční baňky – ve středu 1. prosince od 16.30 do 18.30 hodin v Duha Klub Rodinka, workshop Vánoční baňky metodou falešného patchworku, pro dospělé a děti od 10 let

Hranice

∙Halouzkův betlém a Ježíškova pošta – od první adventní neděle navodí v Hranicích na Masarykově náměstí vánoční atmosféru Halouzkův betlém, který bude letos rozsáhlejší než v loňském roce. Autorem betlému je řezbář Jiří Halouzka, který je také tvůrcem a majitelem největšího betlému na světě. Ten je k vidění v jeho dřevěné Pradědově galerii v Jiříkově u Rýmařova. Letošní novinkou bude Ježíškova pošta, určená na přání dětí i dospělých

∙Výstava betlémů a vánočních tradic – v Galerii M+M, k vidění je více než 100 betlémů z nejrůznějších materiálů, překrásně zdobené vánoční perníčky, adventní věnce a další, výstava bude k vidění v Galerii M+M na Jurikově ulici v Hranicích každý den, dopoledne na zazvonění a odpoledne od 13 do 17 hodin až do 19. prosince

∙Adventní maxivěnec - přijďte se podívat na adventní maxivěnc, který ozdobil prostranství u hranického zámku, adventní svíčky se na maxivěnci postupně rozsvítí vždy v neděli

Vánočně naladěná Galerie M+M v Hranicích láká na výstavu betlémů celé rodiny

Kojetín

∙Betlémy – adventní výstava, která se koná na památku zakladatelky Marie Kalovské, je veřejnosti otevřena do 21. prosince v galerii VIC Kojetín na Masarykově náměstí od pondělí do pátku od 9 do 11.3é a od 12.30 do 17 hoidn. Na výstavě si můžete zakoupit Vánoční hvězdu na podporu Onkologicky nemocných dětí

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Bludov

∙Advent v Bludově - Bludovský betlém manželů Březinových se v letošním roce přesune do Kulturního domu Bludov. Veřejnost může jesličky obdivovat od první adventní neděle až do Tří králů. Betlém je obdivuhodný jak svým rozměrem, je totiž tři metry dlouhý, tak i rozmanitostí postav, doplňků a materiálů. Připomíná jednu velkou vesnici a Noemovu archu současně. Figurky jsou z pryskyřice, hlíny a pilin. Nenechte si ujít pohled na unikátní betlém a přijďte se jím pokochat. Vstup je zdarma

Šumperk

∙Strom splněných přání - opět udělá radost dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. V termínu od 15. listopadu do 13. prosince je možné si přijít do Informačního centra v Šumperku vybrat, které dětské přání „pro ježíška“ bychom chtěli splnit. Zakoupený dárek pak přinesete zabalený v balicím papíru i s původním přáním zpět do informačního centra do pondělí 13. prosince. Přání si můžete přijít vybrat v otevírací době Informačního centra Šumperk, a to ve všední dny od 8.00 do 17.00 hodin. Udělejme společně radost dětem

∙Liška Bystrouška. Kresby Stanislava Lolka - světoznámý malíř Stanislav Lolek (1873–1936), jehož jméno je spojeno především s Mařákovou krajinářskou školou na Akademii výtvarných umění v Praze, vytvořil za svých studentských let na základě vyprávění revírníka Augustina Kořínka cyklus humorných kreseb o lišce Bystroušce, který se po čase stal inspirací pro spisovatele Rudolfa Těsnohlídka. Krátké povídky společně s kresbami začaly vycházet v roce 1920 v Lidových novinách, záhy se staly populárními a oslovily i Leoše Janáčka, kterému se povedlo prostřednictvím slavné opery rozšířit povědomí o lišce Bystroušce po celém světě. Originály těchto ilustrací zakoupilo muzeum do svých sbírek v roce 1972, nicméně jako celek byly prezentovány ojediněle. Letos jsme se rozhodli představit kolekci všech dochovaných kreseb a připomenout, kdo za oblíbenými příhodami stojí. Veřejnosti bude zpřístupněna v Muzeu Šumperk do 6. února 2022. Doprovodný program: V prosinci jako doprovodný program k výstavě můžete zavítat středeční tvořivá odpoledne, na kterých si v rámci prohlídky výstavy Liška Bystrouška. Kresby Stanislava Lolka můžete vytvořit vánoční přání. Tvoření bude připraveno ve středu 1., 8. , 15. a 22. prosince od 14.00 do 16.45 v Hollarově galerii. Doprovodný program je ZDARMA k platné vstupence na výstavu Liška Bystrouška

Zábřeh

∙Půjdem spolu do Betléma - letošní vánoční svátky v Muzeu Zábřeh opět doprovodí výstava betlémů z muzejních sbírek. V zábřežském muzeu se můžete potěšit pohledem na více než dvacet betlémových souborů vyrobených z rozmanitých materiálů, v různých obdobích a v různé velikosti. Každý z tvůrců, jejichž díla jsou na výstavě zastoupena, vytváří betlémy po svém, každý má jiné výtvarné cítění, používá jinou techniku. I když všichni zachycují v jádru stejnou betlémskou vánoční událost, jejich ztvárnění je různé. Výstava začíná v sobotu 27. listopadu od 9 hodin a k vidění bude až do 9. ledna 2022. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i nejnovější přírůstky naší sbírky, betlém Břetislava Vávry z Klopiny, vyrobený v roce 2018, a půvabný pletený betlém, který v roce 2006 vyrobily společně Marie Macková, Josefa Psotová a Jana Tunysová a do sbírek našeho muzea jej darovaly v loňském roce

Máte zajímavý tip na adventní akci? Pošlete nám tipy, jak a kde zažít adventní čas ve vašem okolí, rádi je zveřejníme v našem adventním kalendáři akcí, který na našem webu budeme pravidelně aktualizovat. Posílat můžete také fotografie z akcí, které jste navštívili, s krátkou popiskou a místem. Vše posílejte na e-mail: tipy.morava@denik.cz. Děkujeme

UPOZORNĚNÍ: Za změnu programu neručíme. Pořádání akce bude závislé na aktuální epidemické situaci, sledujte web či sociální sítě pořadatelů.