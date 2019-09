Trasa: Přerov – Kozlovice – Grymov – Radslavice – Pavlovice – Tučín – Želatovice – Újezdec – Přerov

Délka trasy: 24 kilometrů

Z Přerova (na mapě Start), kde trasa začíná, vyjedou milovníci cykloturistiky po vybudované cyklotstezce do Kozlovic (2). Zde se mohou zastavit ve sportovním areálu, kde si mohou dopřát například koupel ve vířivé vaně. V letním období lze navštívit také bazén. Z Kozlovic pak trasa pokračuje do nedalekého Grymova (3). Po průjezdu obcí se trasa napojuje na značenou cyklotrasu číslo 6239, ta vede Radslavic (4). Milovníci cykloturistiky se napojí na další značenou cyklotrasu číslo 6035, která vede do Pavlovic u Přerova (5). Za obcí – na rozcestí musejí cykloturisté odbočit doprava směrem na Tučín (6). V obci mají koupaliště, které napájí podzemní minerální voda. Sportovci si mohou vyzkoušet zdejší stezku pohybu a zdraví, ta nabízí outdoorové prvky i discgolf.

Další obec, kterou je nutné při zdolání této cyklotrasy projet, jsou Želatovice (7). Úsek z Tučína do Želatovic vede po cyklostezce. V dálce lze také spatřit svatý Hostýn. Z Želatovic se trasa stáčí do Újezdce (8) a vrací se zpět na svůj začátek – do Přerova.

Zajímavosti na trase:

Přerov - Muzeum Jana Amose Komenského, naučná stezka – Předmostím až do pravěku, park Michalov, areál Lagun, přírodní rezervace Žebračka

Tučín – vesnice roku 2009 s koupalištěm, které bylo postaveno v místě bývalého travertinového lomu již v roce 1940. Je napájeno podzemní minerální vodou. Nově otevřená stezka zdraví a pohybu.

Radslavice – zajímavostí je jezdecký areál Dostihové závodiště Radslavice. V obci je také vybudováno cyklistické odpočívadlo.