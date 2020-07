KDY: úterý 14. července od 18 hodin

KDE: Zámecká zahrada, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Na vystoupení pop rockové kapely Dolls in The Factory můžete zavítat úterý od 18 hodin do Zámecké zahrady v rámci Hranického kulturního léta. Kapela vznikla v roce 2011, v původní sestavě byl Mirai Navrátil. V novém složení se v roce 2017 dostali do TOP 10 nejlepších kapel v soutěži Skutečná liga, kde byl zpěvák Vojta Václav Švanda nominován na zpěváka roku.