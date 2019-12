KDY: 22. prosince od 14 hodin

KDE: Loutkové divadlo, Přerov

ZA KOLIK: 50 korun

Návštěvníci, kteří si loutkové představení nemohli vychutnat mohou přítit tento týden a potěšit se příběhem o kašpárkovi, který se vydá na kraj lesa, aby donesl zvířátkům trochu dobrot , co si pro ně nachystala a oslavil tak s nimi Štědrý večer. A nebyla by to pohádka, kdyby se nezačaly dít zázraky.