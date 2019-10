KDY: 1. října od 18 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Přes prsty - Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance. Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologocké hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra (Jiří Langmajer).

KDY: 1. října od 20 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 60 korun

Slunovrat - Vztah Dani a Christiana už nestojí za nic. Možná to ale spraví výlet do severní Skandinávie s partou kamarádů. V odlehlé vesničce odstřihnuté od okolního světa se tu jednou za 90 let, na letní slunovrat, koná speciální slavnost. Mladí Američané si užívají bezstarostné prázdninové veselí v místě, kde slunce nikdy nezapadá. Vše se ale zvrtne, když je vesničané přizvou k rituálům, při kterých se místní ráj na zemi mění v čím dál děsivější peklo. Horor Ariho Astera (Děsivé dědictví) ukazuje, že za bílého dne se mohou odehrávat ty nejtemnější věci.(Aerofilms)