KDY: 6. listopadu od 18 hodin

KDE: Kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 110 korun

Gauguin na Tahiti - ztracený ráj - Z ráje na Tahiti a Markézách až do nejslavnějších muzeí v amerických metropolích. Příběh geniálního malíře i životního rebela Paula Gauguina přibližuje nový snímek Gauguin na Tahiti – ztracený ráj. Nezkrotná touha po svobodě přivedla talentovaného umělce až na druhý konec světa, aby nakonec zemřel všemi opuštěný v odlehlé vesnici Hiva Oa. Jeho odkaz nyní uchovávají nejslavnější muzea světa – Metropolitní muzeum v New Yorku, Institut umění v Chicagu, Národní galerie ve Washingtonu a Muzeum výtvarného umění v Bostonu.

ZA KOLIK: 200 korun

Slayer: The Repentless Killogy - Slayer! Téměř čtyři dekády na scéně, nezpochybnitelný status králů thrash metalu, kultovní kapela s nekonečným zástupem věrných příznivců. Aktuální čtveřice hudebníků – Tom Araya, Kerry King, Gary Holt a Paul Bostaph – má své místo v historii metalu jisté. Na závěr své velkolepé kariéry chystají Slayer ještě poslední ofenzivu na velké plátno s koncertním snímkem Slayer: The Repentless Killogy. Záznam nekompromisního koncertu, nasnímaného v Los Angeles 5. srpna 2017, předskočí krátký hororový příběh. Krátký film a celý koncert Slayer: The Repentless Killogy zažijí diváci v kinech po celém světě pouze 6. listopadu 2019.