KDY: 30. října od 10 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 60 korun

Princ Krasoň - Co mají společné Sněhurka, Šípková Růženka či Popelka? Všechny jsou zamilované do Prince Krasoně. Ještě když byl malý chlapec, zlomyslně ho zaklela zlá královna. Od té doby se do něj každé děvče v království beznadějně zamiluje. Aby zlomil kletbu a našel pravou lásku, vydá se na dobrodružnou cestu. Společnost mu dělá neznámý cizinec Lenny, o kterém ani netuší, že je to ve skutečnosti děvče Lenore, převlečené za chlapce, a jediné děvče v zemi, na kterou kletba neplatí. Pohádka od tvůrců Shreka přinese vtipný příběh pro celou rodinu o odvážných a správných rozhodnutích či pravé lásce.

KDY: 30. října od 15.30 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Playmobil ve filmu - Další důležitá část dětských pokojů ožívá. Po Transformers nebo Legu si svůj celovečerní film vydupaly i figurky Playmobil. Do kin tak může vtrhnout velkolepé animované dobrodružství „Playmobil ve filmu“ plné zábavy a fantazie. V jednom příběhu se potkají piráti, kovbojové, Vikingové, Římané, dinosauři, kouzelná víla, tajný agent, dobrodruh a dvě děti, které mocné kouzlo vtáhlo ze světa lidí do nekonečného světa Playmobil.

KDY: 30. října od 17.30 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Parazit - Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa (Snowpiercer, Okja) sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne infiltrovat do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co se může stát, když se setkají dva tak odlišné světy? Originální dílo mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu i satiry a přináší vtipný a nepředvídatelný divácký zážitek. Parazit byl oceněný Zlatou palmou a podle mnohých ohlasů se tak stal nejzábavnějším vítězem festivalu v Cannes od dob Pulp Fiction.

KDY: 30. října od 20 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

To: Kapitola 2 - pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob, se do města Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno začalo.

Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již dospělí přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike, jediný, který zůstal v jejich rodném městě, ale svolává ostatní členy klubu domů. Přestože jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich překonat svůj nejniternější strach… a čelit klaunovi, který je nyní mnohem nebezpečnější než kdy jindy.