KDY: 23. října od 17 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

To Kapitola 2 - V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob, se do města Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno začalo.

Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již dospělí přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike, jediný, který zůstal v jejich rodném městě, ale svolává ostatní členy klubu domů. Přestože jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich překonat svůj nejniternější strach… a čelit klaunovi, který je nyní mnohem nebezpečnější než kdy jindy.

KDY: 23. října od 20 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 110 korun

Bluesman - Billy Gibbons nebo Eric Clapton mají jedno společné.

Elektrické kytary od českého výrobce RNDr. Petera Jurkoviče.

Na motivy jeho příběhu vznikl film, který propojuje nejen umělce bluesové scény.