KDY: 7. prosince od 15.30

KDE:kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Pat a Mat: Kutilské trampoty - Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich zvyklí, pro malé i velké přinášejí zábavu na ostří šroubováku a legraci, až se hřebíky budou prohýbat. Doma to raději ale nezkoušejte!

KDY:7. prosince od 15.30

KDE:kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK:80 korun

Hurá na pohádky - Hurá na pohádky je pásmo krátkých animovaných filmů pro nejmenší diváky a jejich bystré sourozence a zvědavé rodiče. Pásmem vás provedou dva zábavní a věčně hladoví nejlepší medvědí kamarádi Nedvěd a Miška z večerníčkového seriálu Mlsné medvědí příběhy. Ti se v pásmu objeví v epizodách Mňamózní svačinka, Hurá na borůvky a Pozdrav od strýčka, kde se díky svým bláznivým nápadům dostávají do jedné šlamastyky za druhou. Jedna z jejich režisérek, Kateřina Karhánková, je podepsaná i pod dalším krátkým příběhem Plody mraků o rozverných chlupáčích, kteří se poprvé odváží vstoupit do neznáma. Slovensko pak reprezentuje epizoda ze seriálu Websterovci, ve kterém míří zvídavá pavoučí hrdinka Lily poprvé do školních lavic. Dobrodružné příběhy našich hrdinů vás pobaví a ledacos naučí, takže hurá na pohádky!

KDY:7. prosince od 15.30

KDE:kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK:130 korun

Terminátor: Temný osud - Po dni zúčtování přichází nový den. Linda Hamilton a Arnold Schwarzenegger se vrací ve svých ikonických rolích.

KDY:7. prosince od 15.30

KDE:kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK:80 korun

Joker - Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se dlouho pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City a dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů. Všemi opuštěný Fleck se začne čím dál více propadat do hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu zločinu, kterou svět brzy bude znát pod jménem Joker. Film, ve kterém uvidíme i legendárního Roberta De Nira, natočil režisér Todd Phillips - tvůrce snímku: „Borat“ a trilogie: „Pařba ve Vegas”, „Pařba v Bangkoku” a „Pařba na třetí“. Na Benátském filmovém festivalu vyhrál cenu za nejlepší film.