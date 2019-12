KDY: 30. listopadu od 15.30 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Addamsova rodina - Myslíte, že vaše rodina je divná? Zvažte to. Každá rodina je jiná, ale Addamsova rodina je úplně podivná. Jsou strašidelní. Jsou šílení. A stěhují se do nového domova. Velká zábava začíná.

KDY: 30. listopadu od 17 hodin

Le Mans 66 - Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll Shelby a britský jezdec Ken Miles postaví pro automobilku Ford revoluční závodní auto, aby mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 Le Mans ve Francii roku 1966. Držitel Oscara Matt Damon a Christian Bale ve filmu inspirovaném skutečnou událostí.

KDY: 30. listopadu od 20 hodin

Poslední aristokratka - Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením majetku pro ně řeší právní zástupce Benda (Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát), bodrá hospodyně paní Tichá (Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása (Pavel Liška). Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna procitá z mátožného spánku porevolučních devadesátých let, rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka zachránit. Film vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka.