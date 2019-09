KDY: sobota 14. září od 15.30

KDE: kino Hvězda Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Tlapková patrola - V Adventure Bay se schyluje k velké události. Neohrožená Tlapková patrola totiž zažije svoje nejnovější a speciální dobrodružství v kinech na velkém plátně. Kluk Ryder a jeho psí záchranářský tým představí výjimečné dlouhé epizody, ve kterých bude mít své místo a důležitý úkol každý z členů skupiny a jeho zvláštní schopnosti. Tedy požárník Marshall, technik Rubble, policista Chase, mechanik Rocky, vodní záchranář Zuma i letecká záchranářka Skye.

KDY: sobota 14. září od 17.00

KDE: kino Hvězda Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Panství Downton - jeden z nejslavnějších televizních seriálů moderní éry, dospěl k velkolepé závěrečné kapitole, která se odehraje v kinech. Stejnojmenný film završuje často neuvěřitelné osudy příslušníků starobylého rodu Crawleyů a jejich služebnictva. Panství Downton, to je dokonalá kronika života příslušníků britské aristokracie a jejich zaměstnanců v prvních desetiletích dvacátého století. Tlak, který vyvolává moderní doba, přímo kontrastuje s prostředím, jež je založeno na respektu k tradicím a zažitým rituálům. Majitelé panství, Crawleyovi, ale tuší, že pokud nepůjdou s dobou a nepodstoupí dobrovolnou modernizaci, nemají naději na přežití. Tím spíš, že ty, kteří se jim starají o celodenní servis, postihly emancipační tendence a představa, že budou svým pánům sloužit až za hrob, už dávno vyšla z módy. V této atmosféře bublajícího neklidu dorazila na panství zpráva, že ho poctí návštěvou anglický král. Pro všechny je to životní zážitek, na který se ti „nahoře“ i ti „dole“ musí víc než stoprocentně připravit.

KDY: sobota 14. září od 19.30

KDE: kino Hvězda Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

To: Kapitola 2 - V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob, se do města Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno začalo. Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již dospělí přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike, jediný, který zůstal v jejich rodném městě, ale svolává ostatní členy klubu domů. Přestože jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich překonat svůj nejniternější strach… a čelit klaunovi, který je nyní mnohem nebezpečnější než kdy jindy. V roli dospělého Billa se představí James McAvoy (filmová série „X-Men“, „Rozpolcený“, „Skleněný“), držitelka nominace na Oscara Jessica Chastain („30 minut po půlnoci“, „Mama“, „Velká hra“) v roli Beverly, Bill Hader (seriál kanálu HBO „Barry“, „Moje ségra má prima bráchu“) v roli Richieho. Klíčové role klauna Pennywise se opět ujal Bill Skarsgård.