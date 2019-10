KDY: sobota 12. října od 15.30

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 60 korun

Angry birds ve filmu 2 - Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při v animovaném komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2. Když se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího i Prasečího ostrova, spojí Rudohněv (alias Ruďák), Žluťas, Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem, jeho asistentkou Courtney a vepřovým sádlem mazaným vynálezcem Garrym. Supertým bývalých zapřisáhlých nepřátel se vydává na misi, jejímž cílem je zachránit domovy ptáků i vepřů.

KDY: sobota 12. října od 17.30

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Román pro pokročilé - Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí? Hlavní hrdina Rudolf (Marek Vašut), noblesní šarmantní světák, je po rozvodu způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, který vlastní se svým prostopášným bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler). Rozladěn nastalou situací zmítá se Rudolf mezi odhodláním usadit se v klidném monogamním vztahu, a svody, jež mu denně servíruje notorický flamendr a sukničkář Arnošt. A jako by za trest nestačila kocovina, musejí se pánové vypořádat i s protivnou a všeho schopnou majitelkou sousedního hotelu (Jitka Čvančarová), které tak nějak omylem vyhlásili válku. Díky vytrvalému výchovnému působení hotelové recepční Nikoly (Berenika Kohoutová) se Rudolf ovšem přece jen pokusí navázat monogamní vztah, z něhož se ke všeobecnému překvapení vyvine vážná známost. Svět je ale malý a lež má krátké nohy. Obzvláště když role „deux ex machina" připadne Rudolfově exmanželce Marii (Vanda Hybnerová). Stranou dění ovšem nezůstane ani Rudolfův a Mariin podivínský syn Bohdan (Vincent Navrátil), který svým rodičům nedaruje vůbec nic.

KDY: sobota 12. října od 19.30

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Panství Downton - Panství Downton, jeden z nejslavnějších televizních seriálů moderní éry, dospěl k velkolepé závěrečné kapitole, která se odehraje v kinech. Stejnojmenný film završuje často neuvěřitelné osudy příslušníků starobylého rodu Crawleyů a jejich služebnictva.