KDY: 9. prosince od 18 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Ženská na vrcholu - Trochu svérázná svobodná majitelka biokavárny Helena (Anna Polívková) odjíždí na popud své tety Ely (Jana Krausová ) s osmiletým synem Mikulášem strávit advent v klidu na horách. Díky hře osudu se však místo v luxusním hotelu ocitá ve vysokohorské chatě, kde samotářský horal Richard (Martin Dejdar) provozuje adrenalinové sporty a žije tu se svou malou dcerkou Zuzou a živelným bratrem Mišem (Marek Němec), uznávaným členem horské služby, milovníkem žen a zábavy. Celá tahle nesourodá partička se ve sněhem zapadané Samotě rozhodně nenudí. A to Helena netuší, že v tu samou dobu její starostlivá milující matka (Jana Preissová) donutí protestujícího otce (Bolek Polívka), aby se za nimi na hory vydali. Jsou přece Vánoce a rodina musí být pohromadě!

KDY: 9. prosince od 20 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Poslední aristokratka - Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením majetku pro ně řeší právní zástupce Benda (Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát), bodrá hospodyně paní Tichá (Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása (Pavel Liška). Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna procitá z mátožného spánku porevolučních devadesátých let, rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka zachránit. Film vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka.