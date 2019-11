KDY: 4. listopadu od 17.30 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Pražské orgie - Príbeh filmu Pražské orgie nás zavedie do Prahy v polovici 70. rokov, kam prichádza slávny americký spisovateľ Nathan Zuckerman – často využívané spisovateľovo alter ego – aby odniesol rukopis napísaných v jazyku jidiš do Ameriky. Autor textu bol zavraždený nacistami. Pre Zuckermana je pražská návšteva bizarným stretom totalitou ovládaným národom a podivuhodným zoskupením režimom umlčovaných umelcov. Vďaka hľadaniu rukopisu sa zoznámi so svojráznou a neskrotnou Oľgou a prenikne na vyhlásené večierky, na ktorých každý hľadá únik ku krátkej slobode po svojom. Zuckerman sa stane divákom i účastníkom dekadentného predstavenia plného zmarených snov.

KDY: 4. listopadu od 20 hodin

Deštivý den v New Yorku - Příběh vysokoškoláků Gatsbyho (Timothée Chalamet) a Ashleigh (Elle Fanning), jejichž společný prosluněný víkend v New Yorku rozhodně nepůjde podle plánu. Dešťové kapky jim připraví nečekaná setkání a komická dobrodružství… Ashleigh dostane za úkol udělat na Manhattanu pro školní noviny rozhovor se slavným filmovým režisérem Rolandem Pollardem (Liev Schreiber). Její přítel a spolužák Gatsby, který miluje stará zákoutí New Yorku, by rád Ashleigh vzal na oblíbená místa svého rodného města. Gatsbyho plány se bortí, když Pollard jeho dívku pozve podívat se na natáčení filmu. Ashleigh se setkává se scenáristou Tedem Davidoffem (Jude Law) i filmovou hvězdou Fraciscem Vegou (Diego Luna). Je velkým světem naprosto okouzlená. Gatsby tedy neplánovaně tráví den s Chan (Selena Gomez), vtipnou a uštěpačnou sestrou své bývalé přítelkyně. Oba zjišťují, že možná nejdůležitější je najít v životě tu správnou osobu