KDY: 16. září od 17.30

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 150 korun

Toy story 4: Příběh hraček - Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.

KDY: 16. září od 20.00

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Noční můry z temnot - Amerika, rok 1968. Ve vzduchu je cítit nová doba, ale daleko od překotných změn ve velkoměstech leží zapadlá víska Mill Valley. Nad ní se už po generace vznáší stín rodiny Bellowsů. Právě v jejich sídle na okraji města sepsala Sarah knihu strašidelných příběhů, inspirovaných strašlivými tajemstvími jejího ztrápeného života. Pro skupinu teenagerů, kteří ji najdou a otevřovou, se tyto příběhy rychle stávají až příliš skutečnými… Legendární povídková sbírka Scary Stories to Tell int the Dark proslula pro své znepokojivé znázornění nejodpudivějších běsů lidské fantazie. Nepřekvapí proto, že se této atraktivní látky jako producent ujal oscarový mistr hrůzy a podivna Guillermo del Toro.