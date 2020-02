KDY: 7. února od 18.00

KDE: kino Hvězda , Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Modelář - Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů, se odehrává v současné Praze. Majitel firmy přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve volném čase rapper, sní o velkých penězích a neochvějných jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor Pavel (Kryštof Hádek), který se právě vrátil ze zahraničí, sní o spravedlnosti a osobním angažmá v nápravě světa. Drony jsou pro bývalé spolužáky ze střední školy propustkou do mnoha oblastí lidského konání, kam by se jinak nepodívali. Mezi jejich klienty patří prezidentský kandidát i výtvarníci pořádající happeningy. Drony ve filmu monitorují elektrárny, nosí luxusní kabelky na přehlídce místo modelek nebo sprejují ze vzduchu Petřínskou rozhlednu. Když se však jeden z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému, situace ve firmě se začne komplikovat.

KDY: 7. února od 20.00

KDE: kino Hvězda , Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Attila - Dokumentární film s názvem Attila sleduje a mapuje celoživotní příběh sportovce a novodobé hvězdy Slovenska Attily Végha. Film zachytává nejdůležitější kapitoly jeho dosavadního života a to už od raného dětství. Díky vyprávění jeho rodiny, jeho blízkých, přátel, kolegů, sporotvců, umělců, zpěváků, soupeřů a také do teď nikde nezveřejněných archivních záběrů, může divák nakouknout do jeho života a sledovat kroky, které ho vedli k roli MMA bojovníka, přestože k tomu neměl od dětství moc předpokladů.

Příběh světového šampiona mapuje také cestu skromného chlapce z Gabčíkova až na samý MMA trůn ve spojených státech amerických. Film také konfrontuje jeho dosavadní kariéru a odhaluje jeho prohry i vítězství více ze zákulisí. Zajímavým aspektem je sledování vývoje sportu MMA jako takového, které je aktuálně nejdynamičtěji se vyvíjejícím sportem na světe. Divák si prožije příběh nejen světového šampiona Attily Végha, ale také Attily Végha, jenž pracoval pět let v Rakousku na poli, zároveň i Attily Végha, jenž se stal vzorem pro současnou generaci.