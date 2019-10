KDY: 25. října od 17 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 140 korun

Nabarvené ptáče - Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, posílají rodiče desetiletého syna k tetě Martě na venkov. Teta však záhy nečekaně umírá. Chlapec se tak musí vydat na cestu a protloukat se sám nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky a pověry. Kvůli své odlišnosti se během putování setkává se strachem, opovržením a krutostí. Jeho snahu o fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. Boj, kterého si ani není vědom. Boj sama se sebou, boj o svou duši, boj o svojí budoucnost…

KDY: 25. října od 20 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Posledná aristokratka - Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením majetku pro ně řeší právní zástupce Benda (Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát), bodrá hospodyně paní Tichá (Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása (Pavel Liška). Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna procitá z mátožného spánku porevolučních devadesátých let, rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka zachránit.