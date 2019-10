KDY: 11. října od 17.30 hodin

KDE: kino Hvězda Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Pražské orgie - příběh filmu nás zavede do Prahy poloviny 70. let, kam přichází slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman, aby pokračoval do Ameriky s rukopisem, napsaným v jazyce jidiš

Rambo: POslední krev - Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin John Rambo v podání Sylvestra Stalloneho. Pátým dílem „Rambo: Poslední krev“ uzavře svůj téměř čtyřicet let dlouhý příběh legendární postavy akčního filmu. Po nelítostných bojích v džungli a poušti ho uzavře tam, kde snímkem První krev začal. Doma v Americe. Nakonec ho i tady dožene minulost. Rambo bude nucen oprášit své schopnosti a vydat se na cestu krvavé pomsty.