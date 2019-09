KDY: 29. září od 10 hodin

KDE: kino Hvězda Přerov

ZA KOLIK: 100 korun

Toy story 4: Příběh hraček - Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.

KDY: 29. září od 15.30 hodin

KDE: kino Hvězda Přerov

ZA KOLIK: 60 korun

Ženy v běhu - Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít.

KDY: 29. září od 17.30 hodin

KDE: kino Hvězda Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Román pro pokročilé - Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí? Hlavní hrdina Rudolf (Marek Vašut), noblesní šarmantní světák, je po rozvodu způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, který vlastní se svým prostopášným bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler). Rozladěn nastalou situací zmítá se Rudolf mezi odhodláním usadit se v klidném monogamním vztahu, a svody, jež mu denně servíruje notorický flamendr a sukničkář Arnošt. A jako by za trest nestačila kocovina, musejí se pánové vypořádat i s protivnou a všeho schopnou majitelkou sousedního hotelu (Jitka Čvančarová), které tak nějak omylem vyhlásili válku. Díky vytrvalému výchovnému působení hotelové recepční Nikoly (Berenika Kohoutová) se Rudolf ovšem přece jen pokusí navázat monogamní vztah, z něhož se ke všeobecnému překvapení vyvine vážná známost. Svět je ale malý a lež má krátké nohy. Obzvláště když role „deux ex machina" připadne Rudolfově exmanželce Marii (Vanda Hybnerová). Stranou dění ovšem nezůstane ani Rudolfův a Mariin podivínský syn Bohdan (Vincent Navrátil), který svým rodičům nedaruje vůbec nic.

KDY: 29. září od 19.30 hodin

KDE: kino Hvězda Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Rambo: Poslední krev - Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin John Rambo v podání Sylvestra Stalloneho. Pátým dílem „Rambo: Poslední krev“ uzavře svůj téměř čtyřicet let dlouhý příběh legendární postavy akčního filmu. Po nelítostných bojích v džungli a poušti ho uzavře tam, kde snímkem První krev začal. Doma v Americe. Nakonec ho i tady dožene minulost. Rambo bude nucen oprášit své schopnosti a vydat se na cestu krvavé pomsty.