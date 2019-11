KDY: 17. listopadu od 10 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 60 korun

Do krytů, Přerove - Přerov byl hned po Praze město s největším počtem krytů v tehdejším Československu. Proč zrovna Přerov? Kde se nacházejí další zajímavé kryty v našem městě a co se s nimi stalo? To se dozvíte v dokumentu „Do krytů, Přerove!“, který si můžete vychutnat v sále, jenž by v případě potřeby ukryl až 900 osob. Slouží totiž jako protiatomový kryt. A další tajemství ukrývá pod zemí. Podívat se do něj můžete s průvodcem 4x ročně u příležitosti vybraných státních svátků.

KDY: 17. listopadu od 10 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 110 korun

Fany a pes - Lipsko na konci léta 1989. Dvanáctiletá Fany se stará o Sputnika, psa své nejlepší kamarádky Sophie, která odjela s maminkou na letní prázdniny do Maďarska. Na začátku školního roku se však Sophie do třídy nevrátila a Fany začíná tušit, že její kamarádka jako mnoho jiných uprchla s rodinou na Západ. Ze třídy mizí i další děti, a pro Fany tak začíná dobrodružství při hledání kamarádky, které ji zavede do víru začínajících pravidelných pondělních demonstrací i na státní hranice, ale zapříčiní i konflikty s její prorežimní učitelkou. Zdá se, že se věci začínají dávat do pohybu… Příběh Fany líčí průběh pokojné revoluce na podzim roku 1989 z pohledu dítěte.

KDY: 17. listopadu od 10 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 60 korun

Román pro pokročilé - Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí? Hlavní hrdina Rudolf (Marek Vašut), noblesní šarmantní světák, je po rozvodu způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, který vlastní se svým prostopášným bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler). Rozladěn nastalou situací zmítá se Rudolf mezi odhodláním usadit se v klidném monogamním vztahu, a svody, jež mu denně servíruje notorický flamendr a sukničkář Arnošt. A jako by za trest nestačila kocovina, musejí se pánové vypořádat i s protivnou a všeho schopnou majitelkou sousedního hotelu (Jitka Čvančarová), které tak nějak omylem vyhlásili válku. Díky vytrvalému výchovnému působení hotelové recepční Nikoly (Berenika Kohoutová) se Rudolf ovšem přece jen pokusí navázat monogamní vztah, z něhož se ke všeobecnému překvapení vyvine vážná známost. Svět je ale malý a lež má krátké nohy. Obzvláště když role „deux ex machina" připadne Rudolfově exmanželce Marii (Vanda Hybnerová). Stranou dění ovšem nezůstane ani Rudolfův a Mariin podivínský syn Bohdan (Vincent Navrátil), který svým rodičům nedaruje vůbec nic.

KDY: 17. listopadu od 10 hodin

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Amnestie - Emotivní thriller Amnestie přinese na plátna největší vzpouru ve vězeňské historii Československa a spolu s ní i příběh, který odráží obrovské a rychlé změny po revoluci v roce 1989. Film jde do kin jako příspěvek k výročí Sametové revoluce, na události a dramatickou dobu se ale dívá jinak, než by mohli diváci očekávat. Očima jednoho z vězňů z prostředí věznice pro nejtěžší případy v Leopoldově, jehož příběh se uzavře během divoké vzpoury. Velkou roli v něm mají i postavy Anny Geislerové a Marka Vašuta. Sametová revoluce v roce 1989 přinesla většině lidí svobodu, někomu ale přinesla i problémy, a někomu jinému zase příležitost a kariéru. Z bývalých prominentů se stávají vězni, z bývalých disidentů a vězňů se přes noc stávají politici a lidé s vlivem. Už za socialismu se začíná odvíjet příběh, který revoluce zrychlí a který vyvrcholí během krvavých událostí největší vězeňské vzpoury u nás. Rozsáhlé amnestie prezidenta Václava Havla ze zimy 1990 se řady těžkých zločinců v leopoldovské věznici netýkaly. Ti se proto vzbouřili a na téměř dva týdny celou věznici obsadili. Oblast věznice se změnila na válečnou zónu a ukončit ji musela až policie a speciální jednotky s využitím vojenské techniky. Nesmlouvavý a tvrdý zásah část veřejnosti ocenila, jiná část poukazovala na jeho přílišnou brutalitu. „Je konec 80. let, doba nebývalých změn a jeden zloděj, ambiciózní manželská dvojice, mladá manipulátorka a vězněný disident se zapletou do událostí, které oproti označení revoluce jako sametové nebyly tak sametově hebké, čisté a nevinné,“ říká k Amnestii režisér Jonáš Karásek. Film se z části natáčel přímo v autentickém prostředí Leopoldova, stejně jako ve věznici v Mladé Boleslavi, točilo se i v Praze v Národním divadle nebo v bytě Václava Havla. Výrazná část filmu vznikala na Slovensku. Tvůrci kladli velký důraz na ztvárnění doby konce komunismu. „Hodně se soustředíme na atmosféru a reálie konce 80. a začátku 90. let, na prostředí a oblečení stejně jako na populární hudbu z konce socialismu. Je to dnes v podstatě už historický film a chceme být maximálně přesní,“ přibližuje jeden z producentů Jiří Konečný ze společnosti Endorfilm, držitele letošního Českého lva za film Všechno bude. Amnestii doprovází do kin nová verze Krylovy Pasážové revolty. Se symfonickým orchestrem ji nazpíval David Koller, Richard Műller a Viki Olejárová. Amnestie, které na konci svého funkčního období udělil prezident Václav Klaus, ukazují, že prezidentský pardon vzbudí ve společnosti vždy velký ohlas a jde o stále aktuální téma.