KDY: neděle 15. září od 15.30

KDE: kino Hvězda Přerov

ZA KOLIK: 60 korun

Playmobil ve filmu - Další důležitá část dětských pokojů ožívá. Po Transformers nebo Legu si svůj celovečerní film vydupaly i figurky Playmobil. Do kin tak může vtrhnout velkolepé animované dobrodružství „Playmobil ve filmu“ plné zábavy a fantazie. V jednom příběhu se potkají piráti, kovbojové, Vikingové, Římané, dinosauři, kouzelná víla, tajný agent, dobrodruh a dvě děti, které mocné kouzlo vtáhlo ze světa lidí do nekonečného světa Playmobil. Dívka Marla nevěří svým očím, když jejího mladšího bráchu do sebe vtáhne velký hračkový model města. Dokud podivné kouzlo trvá, vrhne se za ním. Chvíli letí, pak dopadne a pak se nestačí divit znovu a ještě víc. Ocitla se totiž v animované říši, kde ona sama je . . . figurkou Playmobil. A všichni ostatní taky! Brácha tu ale není a Marla se proto vydává na neuvěřitelné dobrodružství pestrým a kouzelným světem, aby ho našla. Potkává pohodového řidiče food trucku a brzy nato i speciálního tajného agenta, který o její situaci všechno ví a taky přesně ví, co dělat. Na 100% . . . tedy asi tak skoro úplně jistě. Celou trojici pak čeká zábavná a divoká cesta, která nemá žádné hranice stejně, jako je nemá fantazie světa Playmobil. Projdou westernovým městečkem, potkají piráty, rytíře, dinosaury, Vikingy, objeví pohádkovou část s netradiční kouzelnou vílou a všechny stopy směřují až do římského kolosea, kterému šéfuje zlovolný císař Maximus.

„Ve filmu je řada různých světů, které odpovídají žánrům jako je western, fantasy, sci-fi nebo muzikál. Jak postavy cestují z jednoho do druhého, mění se vlastně i žánr samotného filmu. Hodně jsme si vyhráli, abychom s každým světem trochu měnili styl a dodržovali věci, které jsou pro daný žánr typické,“ vykládá nadšeně režisér filmu Lino DiSalvo. „S Playmobilem si hrají dnešní děti stejně jako dřív jejich rodiče. Věřím, že je to film pro celou rodinu.“

Lino DiSalvo je dlouholetý veterán studia Disney, jenž se jako vedoucí animátorů podílel na filmech Ledové království, Na vlásku a řadě dalších. Do snímku chtěl vnést zábavu spojenou se silným příběhem a posláním. “To pro mě bylo hodně důležité, natočit film, který divákům přinese i emoce. Mít jednoduchý příběh, ale skvělé a propracované postavy. To dělal Disney vždy výborně a přesně tohle jsem chtěl po mnoha letech u Disneyho přenést do filmového světa Playmobilu.”

KDY: neděle 15. září od 17.30

KDE: kino Hvězda Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Teroristka - Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. „Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi,“ říká darebák. „Právě. Ale teď už si tím nikdy nebude jistý,“ odpoví mu paní, než odjistí zbraň. Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky – přesto, že jí bývalý žák, momentálně v podmínce (Pavel Liška), dává cenné životní rady: „Kriminalita jenom vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak se dycky něco posere.“

KDY: neděle 15. září od 19.30

KDE: kino Hvězda Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Tenkrát v Hollywoodu