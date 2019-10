KDY: 13. října od 15.30

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 60 korun

Hodinářův učeň - Nová filmová pohádka Hodinářův učeň přináší zábavu i klasický pohádkový příběh o boji dobra a lásky se zlem, lakotou a podlostí. V hlavních rolích se představí Viktor Preiss, Jaroslav Plesl, Václav Neužil, Jana Plodková nebo Miroslav Krobot. Ústřední dvojici hrají Michal Balcar a slovenská herečka Dana Droppová.

Hodinářův učeň slibuje výpravnou podívanou pro celou rodinu, pyšní se výraznými kostýmy a vznikal se na mnoha místech Česka. Diváci mohou poznat například Panské skály, Luční boudu v Krkonoších, zámek v Uherčicích u Znojma, Lednici, Mikulov, jihomoravské Podyjí a řadu dalších krás Česka. Pohádku natočila Jitka Rudolfová.

Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných strastech. Čí sudba bude silnější? Z Urbana se brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr Hodinář a vezme ho do učení. Když Urban dospěje, zamiluje se do hodinářovy dcery Laury a mistr pro jistotu pošle svého učně do světa hledat hodinky, o kterých nikdo neví, jestli vůbec existují. Bájné hodinky, které umí varovat před smrtí. Pokud je nepřinese, Laura se Urbanovou ženou nikdy nestane. Urban se vydává na dalekou cestu plnou překážek a úkolů, které musí překonávat statečností, hodinářským umem a dobrým srdcem. Láska k milované Lauře ho žene vpřed, zatímco v patách má své tři sudičky, dvě pomáhají a jedna škodí.

KDY: 13. října od 17.30

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 60 korun

Ženy v běhu - Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít.

KDY: 13. října od 19.30

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

To Kapitola 2 - V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob, se do města Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno začalo.

Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již dospělí přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike, jediný, který zůstal v jejich rodném městě, ale svolává ostatní členy klubu domů. Přestože jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich překonat svůj nejniternější strach… a čelit klaunovi, který je nyní mnohem nebezpečnější než kdy jindy.