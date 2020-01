KDY: 9. ledna od 10.00

KDE: Kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 60 korun

Poslední aristokratka - Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením majetku pro ně řeší právní zástupce Benda (Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát), bodrá hospodyně paní Tichá (Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása (Pavel Liška). Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna procitá z mátožného spánku porevolučních devadesátých let, rodina Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka zachránit. Film vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka.

KDY: 9. ledna od 18.00

KDE: Kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Můj příběh - Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce. Muž jejího srdce má však dvojí tvář, a tak Elizabeth v jediném okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí v životě záleželo. Co se však zdálo být koncem, může se stát novým začátkem. Elizabeth odjíždí na Moravu, aby se pokusila poprat s nepřízní osudu i vlastními démony. S pomocí tety Marie, která jí byla celý život oporou, a čtyř neuvěřitelných přítelkyň začíná hledat cestu k novému životu, ale především víru v sebe sama. Z drsného pádu a procitnutí se zrodí prozření a Elizabeth dostává druhou šanci na opravdové štěstí i skutečnou a bezpodmínečnou lásku.

KDY: 9. ledna od 20.00

KDE: Kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Cesta do nemožna - Milan Rastislav Štefánik byl předobrazem moderního Indiana Jonese. Byl prvním Slovákem, který podniknul cestu kolem světa, několikrát zdolal Mont Blanc, přežil sestřelení letadla během první světové války, byl intelektuál, národní hrdina a milovník žen a bonviván. V prvním slovenském celovečerním trikovém filmu budeme sledovat jeho cestu, odhodlání a vytrvalost.