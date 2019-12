KDY: 28. listopadu od 10.00

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 60 korun

Jiří Suchý - Lehce s životem se prát - Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník, textař, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník nebo divadelní režisér… A především legenda české kultury, která ovlivnila několik generací. To byl Jiří Suchý o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila film Olga Sommerová.

KDY: 28. listopadu od 18.00

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Last Christmas - Hvězda Hry o trůny Emilia Clarke září, baví a dojímá ve vánoční romantické komedii Last Christmas. V jejím příběhu se spojil autorský um herečky a oscarové scenáristky Emmy Thompson s nadčasovými písničkami George Michaela.

Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší zoufalku, než je ona sama, v Kate (Emilia Clarke) by se určitě trefila do černého. Ta holka sice vypadá jako roztomilý diblík, ale ve skutečnosti je magnetem na špatná rozhodnutí všeho druhu – nerozumí si s vlastní rodinou, nevyzná se sama v sobě, neumí si najít normálního chlapa a navíc pracuje v obchodě s vánočními potřebami. To se pozná tak, že chodí v asexuálním skřítkovském kostýmku, neustále cinká rolničkou a v hlavě jí pořád jede vánoční hit George Michaela Last Christmas. Přitom přesně před rokem balancovala mezi životem a smrtí, když podstoupila velmi komplikovanou operaci. Jeden by řekl, že si té „druhé šance“ bude víc vážit, ale Kate je evidentně všechno fuk. Okázale kašle na všechno a na všechny a životem proplouvá cestou nejmenšího odporu. Pak ale potká Toma (Henry Golding), trochu záhadného mladíka, který se jí čím dál víc začne plést do cesty a do života. A i když je Kate odhodlaná pokračovat ve svém dosavadním stylu života, vlivem tohohle kluka, vánoční atmosféry a magického Londýna začne její předčasně okoralé srdce velmi rychle tát.

KDY: 28. listopadu od 20.00

KDE: kino Hvězda, Přerov

ZA KOLIK: 130 korun

Joker - Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se dlouho pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City a dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů. Všemi opuštěný Fleck se začne čím dál více propadat do hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu zločinu, kterou svět brzy bude znát pod jménem Joker. Film, ve kterém uvidíme i legendárního Roberta De Nira, natočil režisér Todd Phillips - tvůrce snímku: „Borat“ a trilogie: „Pařba ve Vegas”, „Pařba v Bangkoku” a „Pařba na třetí“. Na Benátském filmovém festivalu vyhrál cenu za nejlepší film.